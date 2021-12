Kan ikke svare på om bedrifter får penger til jul

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han jobber med partene i arbeidslivet for å få på plass en lønnsstøtteordning til fredag. Men detaljene er ikke på plass.

– Jeg sier ingen detaljer til deg. Dette jobbes jo med, sier næringsminister Jan Christian Vestre til E24.

Vestre møter E24 på Dattera til Hagen på Grønland i Oslo onsdag kveld, etter en samtale med flere av Oslos utelivsaktører om hva de ønsker seg av fremtidige økonomiske støtteordninger.

Tidligere på kvelden ble det kjent at lønnsstøtteordningen vil være klar til fredag. Det er imidlertid en del som gjenstår, sier Vestre nå.

– Vi har jobbet med det i flere dager sammen med partene, men det er kompliserte spørsmål og den skal være treffsikker, den skal ha effekt og den skal være kraftig nok til at vi unngår flest mulige permitteringer, at flest mulig permitteringsvarsler ikke sendes ut og/eller trekkes tilbake igjen. Den kommer på fredag, da får du svar.

– Men er det sånn at bedriftene kan regne med å få pengene på konto før jul?

– Det kan jeg ikke svare på. Disse svarene kommer på fredag. Jeg kan ikke lansere en halv ordning nå når vi ikke har detaljene på plass. Budskapet er: Det kommer en lønnsstøtteordning. Aktørene sier at det er det viktigste virkemiddelet nå for å holde folk i jobb og unngå flest mulig permitteringer, og derfor jobber vi intenst med å få detaljene på plass.

Vestre skal videre i et møte med partene i arbeidslivet. På agendaen står tiltakene som regjeringen allerede har lagt frem, deriblant en gjeninnføring av den nasjonale kompensasjonsordningen, med enkelte justeringer.

– Jeg skal lytte til partene. I går la vi frem kraftige økonomiske tiltak for å holde folk i jobb, nå vil jeg gjerne få innspill på hvordan det oppfattes, om det er ting som skal oppklares, om det er ting som skal justeres, sier Vestre.

– Nå teller hver time

I forrige uke varslet finansminister Trygve Slagsvold Vedum at regjeringen ville starte arbeidet med lønnsstøtteordning «for å avhjelpe situasjonen en del bedrifter er i». Det sa han etter et møte med NHO, LO og Virke.

Da hadde regjeringen ennå ikke innført de strengeste tiltakene, slik som skjenkestopp og maks 20 personer på arrangementer innendørs uten faste tilviste plasser.

Flere utelivsaktører meldte onsdag at de har sendt ut permitteringsvarsler til mer enn 1.000 ansatte. Administrerende direktør i Fursetgruppen, Gjøran Sæther, sa til E24 at de stengte sine steder, og sendte ut permitteringsvarsler på grunn av at «regjeringen nå har drøyd så lenge med denne lønnskompensasjonsordningen».

– Det er helt forferdelig, sier Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson, Tina Bru, om antallet permitteringsvarsler som er sendt ut onsdag.

Høyres nestleder og finanspolitiske talsperson Tina Bru krever at regjeringen handler raskt. Vis mer

Hun mener det viser at det er på tide at regjeringen «kommer på banen, og viser innholdet i disse ordningene».

– Nå teller hver time, mener hun.

Bru legger til at hun har forståelse for at det tar tid å formulere det konkrete innholdet i ordningene, men hun håper at regjeringen kommer med noen tydelige avklaringer i løpet av uken.

Marie Sneve Martinussen, nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt, reagerer på at regjeringen ikke har kommet med beskjed om lønnsstøtteordningen før onsdag ettermiddag.

Rødt-nestleder og finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen mener tryggheten til arbeidsfolk må veie tyngre enn juleferie for stortingspolitikerne. Vis mer

– Det betyr at med reglene for saksbehandling i Stortinget blir ikke ordningen vedtatt før jul. Rødt krever derfor at vi enten setter opp ekstra møte lørdag eller utsetter juleferien for å sikre at ordningen blir vedtatt før jul, forklarer hun.

– Helt skandaløst

Martinussen peker på at LO tidligere har uttalt at lønnsstøtteordningen må på plass så fort som mulig for å unngå permitteringer.

– Nå ser vi at permisjonsvarslene renner ut mens politikerne fortsatt ikke leverer, sier hun.

Rødt-politikeren mener at «vi høytlønnede stortingspolitikere» ikke kan reise hjem og ta juleferie før de har sikret «tryggheten for arbeidsfolk».

– Det er helt skandaløst om stortingspolitikere skal sette sin egen juleferie foran tryggheten til arbeidsfolk som nå sliter, mener hun.