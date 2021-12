Avgått styreleder har koblinger til en fjerdedel av Mybanks største boligpant

Rundt en fjerdedel av Mybanks største boligpant – inkludert det største på 37 millioner – er tatt hos forretningsforbindelsene til avtroppende styreleder Espen Aubert. I dag får banken nytt styre.

Fredag erstattes forretningsmannen og eiendomsinvestoren Espen Aubert formelt som styreleder i Mybank, på en ekstraordinær generalforsamling.

Aubert trakk seg dagen etter E24 skrev at han delfinansierte Aylar Lies boligspekulasjon på Tjuvholmen, uten å informere hele Mybank-styret. Mybank-styret hadde i forkant styregodkjent et stort lån til Lie, med pant i samme leilighet. Lie er en venninne av Auberts kone. Finanstilsynet undersøker saken.

Mybank er en tidligere forbrukslånsbank, som tilbyr omstartslån med sikkerhet i bolig, til personer med økonomiske problemer.

Tall fra analyseselskapet Ambita viser at Mybank i hovedsak har tatt pant for beløp under fem millioner kroner, men at banken i noen tilfeller har pant for betydelig større beløp – opp til 40 millioner kroner.

I alt har Mybank tatt pant for ti millioner kroner eller mer i eiendommene til 45 personer. Rundt en fjerdedel av disse har koblinger til avgått styreleder Espen Aubert og hans investeringsselskap Daimyo.

Det dreier seg om 12 personer som Daimyo enten har tatt pant hos eller drevet forretninger med.

I etterkant av Aylar Lie-saken skrev Dagens Næringsliv at Aubert hadde overført flere boligpant til Mybank fra seg selv og Daimyo.

– Vi har eiendom- og eiendomsutvikling som en av hovedvirksomhetene våre, og over tid så har vi også fått en portefølje av panteengasjementer. Da vi som stor eier i Mybank ønsket å bidra i oppbyggingen av banken, så var det naturlig at de prosjektene som passet ble tilbudt til dem, skriver Aubert i en kommentar til E24.

– Engasjementene var selvsagt gjenstand for en egen og individuell vurdering av banken, skriver Aubert.

Aubert ble valgt til Mybank-styreleder i juni 2021 etter å ha vært styremedlem siden januar 2020. Han var også styreleder mellom mai og september 2020.

Daimyo eier 14,19 prosent av Mybank, ifølge bankens nettsider.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Mybank en portefølje på 1,36 milliarder i omstartslån og 62 millioner i usikrede forbrukslån.

Pant på 37 millioner i Holmenkollen-villa

Mybanks største aktive pant på 37 millioner kroner er tatt hos Jonas Haga Nilsen, også kjent under kallenavnet «Johnny Trebein». Pantet er tatt i eiendommen hans Villa Glitre i Holmenkollen.

Haga Nilsen kjøpte Villa Glitre fra Daimyo for 22 millioner kroner i 2020. Daimyo har tidligere tatt flere store pant i villaen, og er nest største aksjonær i selskapet Villa Glitre I, som kjøpte eiendommen i 2016.

Haga Nilsen har i tillegg registrert selskapet sitt HNE – kort for Haga Nilsen Eiendom – på samme Frogner-adresse som Daimyos hovedkontor. Villa Glitre I er også registrert på samme adresse.

– Vi hadde eiendommen i det åpne markedet, og Nilsen hadde det høyeste budet. Hva gjelder kredittprosessen i Mybank, så var jeg inhabil og kan naturlig nok ikke uttale meg om den prosessen, skriver Aubert til E24.

Haga Nilsen har ikke besvart E24s henvendelser.

Store pant hos styreleder i Daimyo-datter

Mybank har også tatt pant på 30 og 20 millioner kroner i eiendommene til Binh Thanh Tran.

Tran er styreleder i Daimyos heleide datterselskaper STH 23 Holding og STH 23 BRL. Han har i tillegg solgt én av eiendommene sine videre til Daimyo i høst for 5,9 millioner kroner.

Tran gikk inn som styreleder og «representant for a-aksjonærene» i Sth 23 Holding i november 2020 og ble styreleder i STH 23 BRL i desember samme år.

Begge selskapene var frem til desember i fjor registrert på samme Frogner-adresse som Daimyos hovedkontor, der også HNE og Villa Glitre I er registrert.

E24 har vært i kontakt med Tran på telefon, men ikke fått svar på spørsmål i saken.

Espen Aubert Investor innen fornybar energi, miljøteknologi, fiskeoppdrett og eiendom.

Storaksjonær i Mybank gjennom investeringsselskapet Daimyo AS, som eier 14,2 prosent av banken . Espen Aubert eier 65,5 prosent av Daimyo, mens faren Karsten Aubert eier 24,5 prosent, ifølge Proff.no.

Har ifølge Kapital en formue på 1,65 milliarder kroner. Vis mer

– I henhold til bankens kredittpolitikk

E24 kjenner ikke størrelsen på lånebeløpene som ligger bak pantene som er omtalt i denne saken.

Mybank-direktør Håkon Fure har tidligere uttalt at størrelsen på pant og lån ofte vil avvike – noen ganger i «svært stor grad». Han opplyser at gjennomsnittsstørrelsen på lån fra banken er under tre millioner kroner.

E24 har spurt Fure hvorvidt pant på denne størrelsen er tatt i forbindelse med omstartslån til personer med økonomiske problemer eller om banken driver med annen type lånevirksomhet med pant i eiendom.

E24 har også spurt Fure hvorfor så mange av de største pantene er tatt hos personer som Aubert har en tilknytning til.

– Det er svært begrenset hva jeg kan kommentere rundt enkeltsaker, men i de sakene der Daimyo har hatt pant så er Aubert definert som inhabil og sakene er håndtert i henhold til bankens kredittpolitikk og etiske retningslinjer, skriver Fure til E24.

– De sakene der det har vært interessekonflikt, utgjør rundt en prosent av lånesakene og står for rundt tre prosent av utlånsporteføljen.

Mybank Digital bank som tilbyr personer med betalingsanmerkninger, inkassosaker eller andre økonomiske problemer å refinansiere dyr gjeld med sikkerhet i bolig.

Banken fikk konsesjon i juli 2016, og startet virksomhet i første kvartal 2017. Fokuset har siden slutten av 2018 skiftet fra forbrukslån til omstartslån.

Mybank hadde per utgangen av tredje kvartal en utlånsportefølje på rundt 1,4 milliarder kroner, hvorav 1,36 milliarder i omstartslån og 62 millioner kroner i usikrede lån.

Mybanks kundelån ligger på rundt tre millioner kroner i snitt, ifølge banken.

Mybank-aksjene handles i «gråmarkedet» på Euronext NOTC, en markedsplass for unoterte aksjer underlagt Oslo Børs.

Største aksjonærer er Erik Selin Fastigheter Ak med 17,5 prosent, Daimyo AS (Aubert) med 14,2 prosent, Company One (Mybanksjef Håkon Reistad Fure) med 9,7 prosent, Nordic Delta (Eirik Bergh, leder valgkom.) med 9,2 prosent, og en forvalterkonto (nominee) i Danske Bank med 7,5 prosent. Vis mer

E24 har tidligere skrevet om at Mybank har tre pant for totalt 33 millioner kroner i Bygdøy-boligen til en «forretningsforbindelse» av Aubert.

Aubert skrev i en e-post til E24 at han har vært inhabil i behandlingen av alle saker som gjelder denne kunden.

Finansavisen har skrevet at Aubert ga et privat lån til sin forlover og tidligere ansatt, som ble gjort opp med et lån fra Mybank. Aubert opplyste til FA at han var inhabil også i den prosessen.

Gjør endringer i styret

Torsdag 11. november innkalte Mybank til en ekstraordinær generalforsamling for å behandle ny sammensetning av styret.

Styremedlem Linn Hoel Ringvoll ble innstilt som ny styreleder istedenfor Aubert, mens advokat Thomas Eggen Monsen i Ro Sommernes ble foreslått byttet ut.

I tillegg ble Trond Bentestuen og Madiha Ghazanfar foreslått som nye styremedlemmer. Bentestuen har tidligere vært Rema-sjef i Norge og konserndirektør i DNB, mens Ghazanfar er IT-sjef i Mybank.

Generalforsamlingen skulle opprinnelig avholdes 19. november, men ble utsatt til 17. desember fordi banken ville ha en helhetlig vurdering av styrets størrelse og sammensetning.

«Valgkomiteen har innstilt på at bankens styre skal utvides i 2022 og har begynt arbeidet med å identifisere kvalifiserte kandidater», skrev banken i en børsmelding.

Største eier i Mybank er det svenske eiendomskonsernet Erik Selin Fastigheter med 17,46 prosent av aksjene. Konsernet er representert i styret med Jesper Mårtensson.