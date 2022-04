Solgte sportsutstyr på nett for nesten 900 millioner i fjor

Egmont-eide Fjellsport endte fjoråret med 27 prosent vekst og en bunnlinje på 77 millioner kroner. Pandemien har gitt klingende mynt i kassen for selskapet som selger sportsutstyr på nett.

Fjellsport-gründer og sjef Eric Sandtrø i lokalene til Fjellsport i Sandefjord. Bildet er tatt mars 2021.

– Kombinasjonen av pandemi og reiserestriksjoner har jo vært fantastisk for etterspørselen etter friluftsutstyr. Samtidig må jeg si at jeg er glad for at pandemien bortimot er over, sier gründer og sjef Eric Sandtrø til E24

Det ferske årsregnskapet fra Brønnøysundregistrene viser at Fjellsport fikk nok et godt år i 2021:

Omsetningen landet på 881,9 millioner kroner, en vekst på 27 prosent fra 696,6 millioner kroner året før.

Driftsresultatet gikk opp til 99 fra 76 millioner kroner. Dette er inntektene fratrukket kostnader til varer, lønn, avskrivninger, samt andre driftskostnader.

Årsresultatet var 77 millioner kroner, en oppgang fra 58 millioner kroner.

Selskapet tar også et utbytte på 16 millioner kroner. Ifølge tidligere regnskap er dette første gangen selskapet betaler utbytte.

Coronavekst

Egenkapitalen har vokst til 158,9 millioner kroner etter flere år med overskudd. Men det er coronaårene 2020 og 2021 som har kommet med de største bidragene i pengekassen til Fjellsport.

Mens årsresultatet vaket et par millioner kroner i pluss de foregående årene, satte bunnlinjen for alvor fart oppover i 2020.

Det gir et samlet overskudd på 135 millioner kroner for coronaårene 2020 og 2021.

– Det er vært to bra år for Fjellsport, men med mindre det kommer en tilsvarende pandemi er det ingen grunn til å tro at den veksten vil fortsette, sier Sandtrø.

Håndtering av veksten har vært en utfordring, men Fjellsport-sjefen understreker at det har vært et luksusproblem.

– Alle planer og budsjetter har vi ledd godt av, for det er ikke et av dem som har truffet.

Sandtrø sier de er forberedt på en normalisering nå, og mener selskapet ikke er avhengig av en stor vekst slik man har sett under pandemien.

– Nå er det back to basics, og det er egentlig litt greit.

Mer netthandel bidrar

I årsberetningen skriver selskapet at resultatet får drahjelp av godt marked i 2021 med stor etterspørsel og endring av handlemønster fra fysiske butikker til netthandel.

«Den positive omsetningsutviklingen i 2021 skyldes blant annet økt antall kunder, som delvis har sammenheng med Covid-19 situasjonen hvor en økt andel nordmenn benyttet norsk natur som ferie og fritidsaktivitet», står det i årsberetningen.

Selskapet melder om fortsatt høy vekst innen friluftsliv og sport og overgangen til netthandel forventes å fortsette.

– Vi har fått en haug med nye kunder som forhåpentligvis har fått litt smaken på dette, men den store covid-effekten har blitt dempet, sier Sandtrø.

Fjellsport har samtidig vedvarende utfordringer med frakt og levering, slik mange andre bedrifter har, og de vil fortsette å gjøre seg gjeldene fremover, ifølge sjefen.

– Vi har det ikke verst. Bilbransje og elektronikkbransjen har det verre enn oss, men det er ikke akkurat kjempeenkelt å forutse hvilke varer vi får inn.

Eies av dansk mediekonsern

Fjellsport selger sportsklær og -utstyr til tur, friluft og trening gjennom nettbuttiken Fjellsport.no. Driften skjer fra selskapets lokaler i Sandefjord.

E24 har tidligere skrevet om hvordan det danske mediekonsernet Egmont har forsøkt å ta del i netthandelsveksten ved å investere i en rekke netthandelsselskaper.

Ved siden av Fjellsport eide Egmont ved utgangen av fjoråret netthandelsselskaper som Garnius, Outnorth og Jollyroom.