Her er Norges første hydrogendrosje

Drosjeselskapet Viggo krever at sjåførene bruker utslippsfrie biler for å bruke deres plattform.

Den danske taxiformidleren Viggo inntar Oslo med utelukkende utslippsfrie biler – her representert ved Oslos første hydrogendrosje. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Dette er starten på en hydrogenrevolusjon for drosjenæringen.

Det sier administrerende direktør Joar Tenfjord i Viggo om selskapets første hydrogendrosjer – som ifølge Tenfjord også er de første av sitt slag i Norge.

– Det er et stort sug blant kundene etter klimavennlig løsninger og Viggo er stolte over å ha Norges første hydrogendrosje på veien, legger han til.

I utgangspunktet har det danske selskapet tre biler som er i aktivitet denne uken, og ytterligere fem som er på vei inn, opplyser Tenfjord overfor E24.

100 utslippsfrie taxier

Oslo har vedtatt nullutslipp for drosjenæringen innen 2024, men tempoet må opp. I mai 2020 var 88 av 1.780 drosjer i Oslo utslippsfrie, ifølge kommunens budsjett for inneværende år.

Viggo ble startet i København i 2019, og har en flåte med utelukkende utslippsfrie biler. I tillegg til den danske hovedstaden, har de også biler i Århus og starter nå altså opp i Oslo, hvor de allerede har rundt 10.000 brukere.

Administrende direktør Joar Tenfjord i Viggo, for anledningen som passasjer i en hydrogendrosje. Vis mer

Innen neste sommer er målet å ha 100 nullutslipps-drosjer i Oslo. Hvor mange av dem som er hydrogen-drevet, er mer usikkert.

– Nå prøver vi oss litt frem, og så må vi se hvordan det fungerer. De skal bygge flere ladestasjoner i Oslo, så det er klart at hvis vi ser det fungerer godt, så kan vi supplere med flere, sier han.

– Vi krever at partnerne har el- eller hydrogenbiler, mot at de da får ta i bruk vår teknologi. Så står vi for markedsføring og den slags.

Vil bygge fyllestasjoner

Det danske selskapets første hydrogenbiler er av merket Toyota Mirai, med en rekkevidde på 650 kilometer, og en tank som kan fylles på 3–5 minutter.

– Hydrogenbilene er bra fordi det er god rekkevidde på dem, og de bruker heller ikke mye energi når de står i ro, og de slipper jo ikke ut noe, sier Tenfjord.

I Oslo-området er det i dag bare fyllestasjoner for hydrogen på Lillestrøm og Høvik. Viggo håper nå på en betydelig utbygging i tiden som kommer, og selskapet er også på jakt etter en tomt i Oslo for å sette opp såkalt hyperladere.

Norges første hydrogendrosje er en Toyota Mirai, skal vi tro Viggo–sjef Joar Tenfjord. Vis mer

– Vi er glade for å være i Norge, som er et foregangsland som speiler seg ut mot resten av verden. Mange ser på Norge som et laboratorium, og det er utrolig gøy å ta del i det grønne skiftet i foregangslandet Norge, sier Tenfjord.

Før selskapet utvidet til Norge hadde det blitt investert et tosifret antall millioner kroner i selskapet, skriver Finansavisen.

Likevel tapte Viggo 1,4 millioner danske kroner i oppstartsåret, ifølge avisen.