Skal ha lurt seg til boliglån med falske lønnsslipper

Mannen i 20-årene skal ha forfalsket lånesøknaden og fått innvilget 1,8 millioner kroner i boliglån. Nå er han tiltalt for dokumentforfalskning og for å ha hvitvasket det urettmessige lånebeløpet i en svensk bank.

SKAL HA BLITT LURT: Sparebanken Øst skal ifølge politiet ha blitt forledet til å utbetale 1,8 millioner kroner i boliglån til Oslo-mannen i 20-årene, som nå står tiltalt for dokumentforfalskning, hvitvasking og skattesvik.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Oslo-politiet skal ha avdekket saken etter en ransaking av mannens leilighet, i forbindelse med en annen straffesak. Hjemme hos mannen skal politiet ha funnet over 800.000 kroner i kontanter.

– Da vi senere gjennomgikk tiltaltes økonomi, avdekket vi at det hadde blitt benyttet forfalskede lønnsslipper og selvangivelser som inntektsdokumentasjon overfor banken der han søkte og senere fikk innvilget boliglån, sier politiadvokat Fredrik Reinertsen i Oslo politidistrikt.

– På et senere tidspunkt refinansierte mannen det samme boliglånet i en annen bank, forteller han videre.

Ifølge tiltalen skal mannen ha leid ut den samme boligen i fem år uten å innrapportere leieinntektene til Skatteetaten. I denne perioden skal han ha tjent om lag 800.000 kroner på utleie - tilsvarende kontantbeløpet som skal ha blitt funnet i mannens bolig.

Denne uken må han møte i Oslo tingrett tiltalt for dokumentforfalskning, hvitvasking og skattesvik.

Mannens forsvarer, advokat Nasir Malik Iqbal, sier hans klient ikke ønsker å kommentere hvordan han stiller seg til anklagene i forkant av rettssaken.

– Han ser frem til å forklare seg for retten og legge denne saken bak seg. Det begynner å bli en ganske gammel sak, sier Iqbal.

Skal ha manipulert lønnsslipper

Det var Sparebanken Øst som i 2016 skal ha latt seg forlede til å innvilge lånesøknaden.

Til E24 forklarer Fredrik Reinertsen i politiet at dokumentasjonen for lånesøknaden er forfalsket, trolig gjennom dataprogrammer som Adobe eller lignende.

Mannen skal blant annet ha redigert flere selvangivelser og lønnsslipper, slik at det fremsto som han tjente «betydelig mer» enn hva han gjorde i virkeligheten.

Ifølge en kjennelse fra Oslo tingrett, som ble avsagt etter et rettsmøte hvor politiet ba om å ta pant i mannens leilighet, står det at mannen skal ha oppgitt å tjene 300.000 kroner mer enn hva han gjorde i virkeligheten.

At dette kunne skje skyldes ikke sviktende sikkerhetsrutiner eller saksbehandlere som ikke har gjort jobben sin, mener Arnljot Lien, teknologidirektør i Sparebanken Øst.

– Det er mulig å lure ethvert system. Behersker du Adobe godt kan det være fryktelig vanskelig å oppdage forfalskninger. Men dette er noe som forekommer ekstremt sjelden, sier Lien til E24.

Videre minner Lien om at lånesøknaden ble sendt i 2016.

– Først i 2017 fikk bankene anledning til å innhente skatt- og inntektsopplysninger direkte fra Skatteetaten gjennom ordningen samtykkebasert lånesøknad. Etter dette, hvor vi kunne gå rett til den mest troverdige kilden, har det blitt enda vanskeligere å forfalske lånesøknader, sier han.

Ifølge politiet skal mannen ha unndratt nær 130.000 kroner i skatt, ved å ikke oppgi leieinntektene sine til Skatteetaten.

Mener boligverdien har økt kraftig

Ifølge tiltalen skal han senere ha refinansiert boliglånet med et nytt lån på drøye 2,4 millioner kroner hos den svenske banken Nordax. Siden det opprinnelige lånet ifølge politiet var urettmessig, er han også tiltalt for hvitvasking.

Dersom tiltalte blir kjent skyldig, må retten ta stilling til hvilket utbytte han har hatt av de straffbare handlingene.

Reinertsen forklarer at politiet har brukt eiendomsmeglernes E-takstsystem for å beregne hvor mye Oslo-leiligheten har steget i verdi siden mannen kjøpte Oslo-leiligheten.

– Han kjøpte boligen for over 2,3 millioner kroner i 2016 og ifølge det elektroniske takseringssystemet Eiendomsverdi er boligen nå verdt over 3,8 millioner kroner. Verdistigningen og leieinntektene er utbytte fra en straffbar handling og vil bli påstått inndratt under hovedforhandlingen, sier politiadvokaten.

Det er satt av to dager til hovedforhandlingen i Oslo tingrett.