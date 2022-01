Luksushotellet har brukt skjenkestoppen til kursing: – Håper på det beste

Like før jul besluttet Britannia i Trondheim å trekke tilbake permitteringsvarslene for nesten 300 ansatte. Nå er de mer enn klare til å åpne.

Barsjef Øyvind Lindgjerdet og bartender Sebastian Ehrnholm ved Britannia Hotel står klare til en potensiell gjenåpning denne helgen. Vis mer

I dag 19:51

Tirsdag formiddag går brannalarmen på ærverdige Britannia Hotel i Trondheim.

Hotellet er fullt av ansatte, men helt tomt for gjester.

Hovmesterne henter frem kofferter med gule vester, klare til å ta ansvar for evakueringen. Bartendere, servitører, spaterapeuter og konditorer skynder seg sakte mot utgangen.

Hotellet har vært stengt siden nyttår.

Pressekonferanse torsdag

For da finansminister Trygve Slagsvold Vedum like før jul lanserte en mer fleksibel lønnsstøtteordning, kunne hotellet trekke tilbake permitteringsvarselet for nær 300 ansatte.

Ordningen fra regjeringen innebærer at bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i to år tilbake eller i oktober og november 2021 når de beregner omsetningsfallet sitt, som grunnlag for å søke lønnsstøtte.

Nå kan hotellet i stedet holde de ansatte på jobb, til tross for skjenkestoppen, og bruke tiden på trening og opplæring.

Fredag utløper perioden for de inngripende smitteverntiltakene – inkludert skjenkestopp – og regjeringen må oppdatere nasjonen på situasjonen. Mange håper nå at vinkorkene kan trekkes ut igjen.

Regjeringen har varslet pressekonferanse om corona-tiltakene torsdag klokken 19. Da vil blant annet den nasjonale skjenkestoppen være tema.

Barsjef Øyvind Lindgjerdet holder kurs i alkoholdestillering og fermentering. Vis mer

– Fantastisk

Vel inne igjen fra brannøvelsen tirsdag, setter barsjef Øyvind Lindgjerdet i gang med teorikurs om destillering og fermentering.

Bartender Sebastian Ehrnholm har deltatt på flere kurs denne uken og forrige uke.

– Vi har gått ordentlig i dybden på hvordan man lager produktene vi selger. Destillering og fermentering var bare en brøkdel av det vi har gått gjennom. Vi har også vært så heldig å få inn en del nye ansatte, og det er godt at alle de ferske får en god innføring i faget vi holder på med, sier Ehrnholm.

Han er veldig fornøyd med valget hotellet har tatt med å trene opp de ansatte.

– Det gir oss en bedre plattform og det gir gjestene en bedre opplevelse. Og ikke minst, at man i stedet for å sitte hjemme og være permittert, at man kan gå til en jobb. Det er fantastisk, sier bartenderen.

Ved Britannias spaavdeling har de ansatte fått trene på og med kolleger. Vis mer

Tidligere i januar så VG på skjenkereglene til samtlige europeiske land, og fant at Norge er det eneste som har valgt å forby servering av alkohol.

Tiltaket har fått interesseorganisasjonen SMB til å se rødt, og tirsdag ga styret grønt lys til å gå videre med planene om et massesøksmål mot staten.

Samtidig har både statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum signalisert at lettelser i skjenkereglene kan komme denne uken – om ikke tunge faglige råd tilsier noe annet.

– Mye lagbygging

Førsteservitør Ina Bjørnnes har opplevd den siste perioden med opptrening som udelt positiv.

– Det har vært mye bedre enn å være permittert. Nå har jeg en del erfaring fra før, men vi setter alltid pris på kursing. Og dessuten har vi en del nye folk, så det er også mye teambygging i dette, sier hun.

Servitørene Ina Bjørnnes og Sigrid Våbenø Berg klargjør til potensiell gjenåpning. Vis mer

Sammen med servitør Sigrid Våbenø Berg trener hun tirsdag på oppdekking og klargjøring til potensiell åpning denne helgen.

Det begynte med grovrengjøring og varetelling, og fortsatte med servicekurs og servitørkurs, blant annet.

Her får servitørene opplæring i alt fra kroppsholdning og hvordan man oppfører seg overfor gjesten, til standarder som hotellet har blitt enige om, som for eksempel hvilken side man skjenker drikken fra. Alt terpes.

– At vi fikk støtte til å holde åpent – det trengte vi. Det har vært helt ypperlig å få tiden til å trene oss opp. Og samholdet blir sterkere, sier Bjørnnes.

Konditor Stine Mari Antonsen lager skumboller med sjokoladetrekk, som etter alle solemerker skal inntas ved afternoon tea denne helgen. Vis mer

– Håper på det beste

På kjøkkenet lager konditor Stine Mari Antonsen skumboller med sjokoladetrekk, for å være helt klare til en potensiell gjenåpning av «afternoon tea» kommende helg. Også Antonsen har vært gjennom en lang rekke kurs de siste ukene.

– Blant annet har vi hatt kurs i «mystery guest» og gått gjennom poengsummen etterpå, og vi har hatt ostekurs og fått besøk av Rørosmeieriet.

Konseptet «mystery guest» brukes i restaurant- og hotellbransjen, hvor en familie, et par eller en enkeltgjest tropper opp og i det skjulte gir en poengscore på alt fra service til mat, etter gjeldende hotellklassifiseringsregler.

Nyttårsaften var siste åpningsdag for trondheimshotellet. Skulle regjeringen lempe på tiltakene denne uken, er det allerede fullbooket fredag og lørdag, forteller Antonsen.

– Vi tør jo ikke helt tro på det, men vi håper på det beste, sier hun.