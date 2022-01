Boligprisene i Norge falt 1,3 prosent i desember

Fasiten for 2021 er klar. Oslo skiller seg ut med klart svakest prisvekst det siste året.

Korrigert for sesongvariasjoner falt prisene i desember med 0,2 prosent, viser de ferske tallene fra Eiendom Norge.

Boligprisene har dermed steget 5,2 prosent i 2021. Til sammenligning steg prisene i 2020 med hele 8,7 prosent, og i 2019 med 2,6 prosent.

– Boligprisene i Norge sank i desember som normalt for måneden. Antall solgte boliger derimot er alt annet enn normalt. Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i løpet av en desember-måned som i 2021, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Rekordåret for 12-månedersvekst er fortsatt 2016, med 12,8 prosent, mens 2006 så 15 prosent økning over et år, men da med en litt annen regnemetode.

Realprisnedgang for året i Oslo

Lauridsen påpeker at det er store forskjeller på årsveksten rundt om i landet.

I Oslo steg boligprisene nominelt med 0,1 prosent, viser Eiendom Norges tall.

Korrigert for sesongvariasjoner sank imidlertid prisene med 0,2 prosent. Dermed er 12-månedersveksten i Oslo på 2,2 prosent.

– Blant de største byene hadde Kristiansand den største veksten gjennom året på 9 prosent. Oslo skiller seg ut i motsatt ende med en svak vekst gjennom året på 2,2 prosent. Dette innebærer at hovedstaden har hatt realprisnedgang i 2021, sier han.

Sterkest blant de aller største byene er Trondheim, med 8,7 prosent, trekker Lauridsen frem. Også Stavanger har en sterk 12-månedervekst, med 7 prosent, selv om prisene falt 2,1 prosent i desember, og 0,2 prosent sesongkorrigert.

Lauridsen sier til E24 at boligene i Oslo har blitt rimeligere i løpet av perioden som har gått på grunn av den økende inflasjonen.

– Det vi ofte ser er at Oslo er mye mer rentefølsomt enn resten av landet, fordi det er høyere boligpriser og høye lån, slik at når renten stiger går det hardere utover Oslo enn det det for eksempel gjør i Bergen, hvor det er lavere priser, sier han.

Omsetningsrekord

Samtidig har omsetningsvolumet vært skyhøyt. Lauridsen opplyser at over 100.000 bruktboliger for første gang har blitt omsatt gjennom et år.

– Nesten halvparten av veksten i antall transaksjoner er kommet i Agder og Rogaland. Denne regionen har i 2021 fått et løft i boligpriser og omsetning etter nesten et tiår med svak utvikling, sier Lauridsen.

I løpet av desember ble det solgt 4.055 boliger i Norge, noe som er 6,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020, viser tallene.

Totalen for salget i 2021 ender da på 102.596 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i 2020. Samtidig ble det lagt ut 105.068 boliger for salg i Norge. Dette er 2,8 prosent flere enn i 2020.

I desember ble det lagt ut 2.922 boliger for salg i Norge, noe som er 14,5 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Overfor E24 forklarer Lauridsen den høye omsetningen med at pandemien ikke er over.

– Vi tror jo at en del av forklaringen er at det fortsatt er lave renter, og at boliger fortsatt ser ut til å være en ting som er viktig for folk fremover i og med at man skjønner at pandemien ikke er over, sånn som man trodde tidligere. Og da er boliger viktigere, fordi man er mer der.

De fleste venter at boligprisveksten vil dempe seg i år, som følge av rentehevingene til 0,5 prosent i fjor, og varsel om ytterligere renteoppgang i år. Eiendom Norges prognose lyder på fire prosent vekst i 2022, ned fra rundt ni prosent i år.

I november steg prisene med 0,3 prosent korrigert for sesongvariasjoner. På det tidspunktet var de 6,6 prosent høyere enn på samme tid året før.