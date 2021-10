Tidligere Yara-sjef får over ni millioner kroner i erstatning

Thorleif Enger fikk medhold på flere punkter i søksmålet mot staten.

Tidligere konsernsjef Torleif Enger, her fra Yaras kvartalstallfremleggelse i 2005. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger ble i desember 2016 frikjent for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Siden den gang har han kjempet for erstatning og oppreisning for det han mener var urettmessig straffeforfølgelse.

Enger tapte saken i tingretten, men nå har Borgarting lagmannsrett gitt han medhold på flere punkter.

Staten er i lagmannsretten dømt til å betale 9,27 millioner kroner i erstatning for økonomisk tap til Enger. I tillegg må staten betale avsavnsrenter, oppreisningserstatning og saksomkostninger. Totalt må staten ut med 11,6 millioner kroner til Enger.

Dette er Yara-saken: Yara er verdens største leverandør av mineralgjødsel med over 15.000 ansatte og virksomhet i flere enn 60 land. * I april 2011 varslet Yara Økokrim om mulig korrupsjon knyttet til et prosjekt i Libya. * I januar 2014 vedtok Yara et forelegg på 295 millioner kroner fra Økokrim for grov korrupsjon i Libya, India og Russland. Yara har erkjent bestikkelser for over 70 millioner kroner. * Blant annet ble 5 millioner dollar lovet den libyske oljeministerens sønn. 1,5 millioner dollar ble utbetalt til en konto som sønnen disponerte i Sveits. * 3 millioner dollar ble lovet sønnen til en høytstående indisk tjenestemann. Høsten 2007 ble 1 million dollar utbetalt via selskaper og kontoer i Liberia, Hongkong og Jomfruøyene. * Økokrim mener bestikkelsene var forankret i konsernets tidligere ledelse, og tok ut tiltale. Fire personer i den tidligere toppledelsen, inkludert konsernsjef Thorleif Enger, ble dømt for forholdene i tingretten, men denne dommen ble anket. * I desember 2016 sa juryen i ankesaken at kun en av de fire var skyldig, Kendrick T. Wallace. Han ble dømt til syv års fengsel. Daniel Clauw, Thorleif Enger og Thor Holba ble frikjent av juryen. * Kendrick Wallace anket dommen, men Høyesterett forkastet anken i september 2017. * I februar 2019 vant Holba igjen over staten i en erstatningssak, og ble tilkjent rundt 19,3 millioner kroner pluss renter og saksomkostninger. * Clauw tapte i desember 2019 et søksmål mot staten for lidt tap og fremtidig inntektstap i Oslo tingrett. Dommen ble senere anket. * I oktober 2021 fikk Enger tilkjent erstatning på over ni millioner kroner i et søksmål mot staten. Han måtte selv dekke deler av tapet han hadde lidd på grunn av siktelsen, men fikk full erstatning for tapet knyttet til tiltalen. Vis mer

– Krav på erstatning

– Lagmannsretten har gjort det klart ar det er staten og ikke Thorleif Enger som skal bære tapet som skyldes en uriktig tiltale og den uriktige straffedommen i tingretten. Etter lagmannsrettens frifinnelse i straffesaken har Enger krav på erstatning. Det er helt i tråd med lovens løsning, skriver advokat Hanne Skaarberg Holen som representerer Enger til E24.

Engers andre advokat Jan Erik Teigum skriver at de er fornøyde med at Enger får dekket det vesentlige av hans økonomiske tap.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med statens advokat Arne Johan Dahl, foreløpig uten å lykkes.

Må dekke deler av tapet selv

Den tidligere Yara-sjefen krevde i utgangspunktet 13,8 millioner kroner i erstatning, samt drøyt en million kroner i renter. Tapet knyttet seg til bortfall av honorar fra fire styreverv og konsulentoppdrag.

Retten mener at Enger selv må bære halvparten av tapet han har hatt i forbindelse med siktelsen mot han. Dette forklares blant annet med at han ifølge retten «kan bebreides» for håndteringen av det såkalte India-forholdet.

Samtidig får han full erstatning for tapet knyttet til tiltalen. Lagmannsretten understreker at en langvarig og omfattende etterforskning ikke var uforholdsmessig.

«Den omfattende etterforskningen innebærer imidlertid at verken tiltalen eller den uriktige domfellelsen i tingretten kan anses å være foranlediget av Engers forhold. Tiltalen viste seg ugrunnet, da Enger ble frifunnet for det han var tiltalt for», skriver retten.

På bakgrunn av dette mener Lagmannsretten at det ikke er riktig at Enger må ta noen del av den økonomiske risikoen for tapet han har lidt som følge av tiltalen.

