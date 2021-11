Byens utelivstopp måtte hente kokk i Italia til sitt nye utested

Stavangers «restaurantkonge» Arne Ø. Joakimsen åpner nytt utested, men mangelen på fagfolk gjør at restaurantene hans taper inntekter.

Arne Ø. Joakimsen satser i enda et lokale i Stavanger sentrum. Denne gangen i et tidligere regnskapskontor i Fargegata. Vis mer

Over 70 prosent av de 299 medlemsbedriftene som svarte på NHO økonomibarometer for 3. kvartal, sa at de hadde store utfordringer med rekrutteringen.