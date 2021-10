40 millioner i pluss for Prima Jæren: - Endelig høster vi av det vi har sådd

– Folk er opptatt av kortreist kvalitetsmat og lager mer god mat hjemme, sier Prima Jæren-gründer Anbjørn Øglend. I fjor fikk kjøttbedriften et resultat på 40 millioner kroner - det beste noensinne.

Prima Jæren-gründer Anbjørn Øglend, til venstre, er også styreleder i Matfylket Rogaland. Her er han i snakk med kjendiskokk Kjartan Skjelde i forbindelse med den offisielle åpningen av selskapet i 2019. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Vi har jobbet strategisk over tid for å ta en såkalt premium-posisjon i Norge på kjøtt. Nå ser vi endelig at vi er i ferd med å lykkes med dette, sier Anbjørn Øglend til Aftenbladet/E24.

– Korona-hjelp

Det rykende ferske årsregnskapet for i fjor viser nemlig at Prima Jæren hadde et rekordbra år med et resultatet før skatt på 40 millioner kroner - opp fra 6,5 millioner kroner i 2019. Omsetningen fikk seg også et kraftig hopp fra 1,086 milliarder kroner i 2019 til 1,341 milliarder i fjor.

– Det var et godt år. Absolutt. Men vi må se ting over litt tid også. Vi har sådd mye opp gjennom årene og nå ser det endelig ut som vi høster litt av dette. Det er kjekt når et langsiktig arbeid gir resultater, sier Øglend, som mener resultatene de siste 5–10 årene har vært for dårlige.

– Det tar tid å bygge, og det er viktig å være tålmodige. Samtidig skal vi ikke legge skjul på at marginene har vært for lave. Heldigvis snudde det litt i fjor.

– Hva skyldes resultathoppet?

– En tredjedel av veksten kan vi knytte opp mot korona. Folk har det siste halvannet året vært mer opptatt av å handle kortreist kvalitetsmat og lage mer god mat hjemme. I tillegg har vi hatt stor suksess med å utvikle merkevaren norsk Angus, som vi nå selger over hele landet.

– Og hvordan ser det ut i inneværende år?

– Det vil jeg helst ikke si så mye om. Vi må jo ha noe å snakke om neste år på denne tiden også. Men den fine trenden ser ut til å fortsette, svarer Anbjørn Øglend og humrer.

Tar utbytte

I årsregnskapet kommer det fram at Anbjørn Øglend og familien tar ut 1,5 millioner kroner i utbytte. Resten av overskuddet skytes inn som konsernbidrag og til annen egenkapital.

– Vi har hatt stor suksess med å utvikle merkevaren norsk Angus, sier Prima Jæren-eier Anbjørn Øglend. Vis mer

I årsregnskapet står det også at «Prima Jæren AS har pr. 31.12.2020 et kausjonsansvar overfor kredittinstitusjon for gjeld hos leverandør på 35 millioner kroner. Brorparten av kausjonsansvaret er sagt opp, men det ventes krav. Prima Jæren AS har etter balansedagen også tilbakekalt partier med kjøtt grunnet funn av salmonellabakterie i en miljøprøve tatt i produksjonen. Ut fra en forsiktig vurdering er det avsatt 25 millioner kroner for mulige krav rundt omtalte saker».

– Vi endte opp med å måtte betale 20 millioner kroner i forbindelse med en konkurs hos en underleverandør, mens 5 millioner kroner er utbetalt i forbindelse med salmonella-saken. Tapene er tatt og sakene er ute av verden, sier Øglend.

Salmonella-syke

Salmonellasmitten ble kjent i mars, og ble oppdaget i tysk storfekjøtt importert til Norge av Prima Jæren. Norgesgruppen måtte dermed tilbakekalle flere typer karbonadedeig, kjøttdeig og burgere.

Det var Prima Jæren selv som i slutten av januar i år, avdekket salmonella i kjøttet. Veterinærinstituttet fant så ut at det var er snakk om Salmonella Enteritidis. Da Folkehelseinstituttet (FHI) oppdaget at folk var blitt syke av nettopp denne bakterien, sammenlignet Veterinærinstituttet og FHI prøvene og fant at de var genetisk like.

Til sammen ble 22 smittetilfelle registrert, og ti personer ble så dårlige at de ble innlagt på sykehus.

– Prima Jæren selger kjøtt i alle markeder hvor brorparten av kjøttet kommer fra egne bønder. For å dekke etterspørselen til våre industrikunder, har vi dessverre behov for å importere noe kjøtt deler av året. Risikoen med salmonella ved import er tilstede og vi var raskt ute med å tilbakekalle partiet det var mistanke om salmonella ved. Ved tilbakekalling må kjøttet destrueres slik reglene er i Norge. Dette er ført som tap i regnskapet, sier Anbjørn Øglend.