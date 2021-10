I dag starter en ny epoke for denne kjente interiørbutikken

I 35 år har Møbelgalleriet eksistert. Aldri har driften gått med underskudd. – Vi driver ganske nøkternt, sier daglig leder Terje Johnsen.

Terje Johnsen har jobbet i Møbelgalleriet i over 20 år. Nå er han daglig leder i selskapet hvor han også eier 10 prosent. Vis mer

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det rykende ferske 2020-regnskapet til Møbelgalleriet viser at selskapet fikk et resultat før skatt på 2,5 millioner kroner, mens omsetningen landet på 27,7 millioner kroner. Det er et bra hopp fra 2019 hvor omsetningen var 24 millioner kroner med et resultat før skatt på 650.000 kroner.

Opp og ned

– Vi lå litt nede i 2019 med utskifting av personale, noe som også førte til at vi var litt underbemannet en periode. Fjoråret ble mer tilbake til normalen, sier Terje Johnsen til Aftenbladet/E24.

– Kan noe av oppsvinget knyttes til koronaen hvor folk brukte mer penger på å ha det fint rundt seg hjemme?

– Det er faktisk ikke godt å si. Vi måtte permittere litt i starten av pandemien og hadde reduserte åpningstider en periode. I det hele tatt gikk det litt opp og ned gjennom hele fjoråret avhengig av smittesituasjonen.

– Hvordan ser inneværende år ut?

– Bra. Vi styrer mot en omsetning på rundt 30 millioner kroner, svarer Johnsen.

Nå er det slutt for Møbelgalleriet i Løkkeveien. Vis mer

Aldri i minus

Møbelgalleriet ble etablert i 1986 av ekteparet Sven Aarrestad og Gøril Oftedal – og driften har alltid vært lønnsom. De siste 10–15 årene har resultatet før skatt stort sett ligget mellom 1,5 og 5 millioner kroner. De siste fem årene har driftsinntektene vært totalt 140,6 millioner kroner.

I fjor tok eierne ut 2,4 millioner kroner i utbytte.

– Driften har aldri gått i minus. Det skyldes nok i stor grad at vi driver ganske nøkternt i Sven Aarrestads ånd, sier Johnsen.

Utenriksterminalen next

Møbelgalleriet har holdt til i Løkkeveien 99 siden 2003, i det såkalte Sundebygget, rett ved siden av Shell-stasjonen. Men i dag er det slutt i det særpregede bygget som er tegnet av arkitekt Helland på 50-tallet. Nå starter en ny epoke i andre etasje i den tidligere Utenriksterminalen.

Møbelgalleriet ble tvunget ut på flyttefot i mars da Stavanger kommune sa ja til utbygging på tomten til Løkkeveien 97–99. Dette omhandler blant annet Shell-stasjonen, Møbelgalleriet og bilhallen til Thorleif Sunde. Området skal bli til et kombinert nærings- og boligprosjekt med 75 boliger.

– Utsiktene med å drive butikk på en byggeplass i de neste tre årene var ikke så veldig lyse. Så da ble vi nødt til å se oss om etter noe annet, sa Terje Johnsen til Byas i juni.