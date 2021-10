Burger-gründere leide privatflyet til mangemilliardær for å feire seg selv i Manchester

På seks år har burgerkjeden The Shack gått fra null til 40 millioner kroner i omsetning. I helgen feirer de fire gründerne med tur til Manchester i privatflyet til mangemilliardær Jakob Hatteland.

Rune Ludvigsen og Kenneth Pedersen er to av gründerne av burgerkjeden The Shack. Vis mer

– Planen var absolutt ikke at Aftenbladet skulle fange dette opp, men det går helt fint. Vi har ikke akkurat hatt for vane å stikke oss fram etter at vi startet opp for seks år siden, så det får gå for denne gangen, sier en lattermild Gunnar Ellingsen da Aftenbladet/E24 tar kontakt en liten time etter at han la ut et bilde på LinkedIn.

«Hardt arbeid - så feiring»

Bildet viser to av de fire gründerne av hamburgerkjeden The Shack om bord på et fly. På skjermen bak står det «Hatteland».

«Jeg er en type som er opptatt av arbeid, og deretter feiring. I dag dro gründere av The Shack avgårde i Jakob Hatteland sitt privatfly. Destinasjon: Manchester. I morgen drar vi på kamp, nøyaktig 6 år siden vi åpnet butikken. Alle er United fans. Vi satser på United seier. Lærdom? Skap sinnssyke opplevelser», skriver Gunnar Ellingsen i innlegget.

Overfor Aftenbladet/E24 utdyper han hvordan dette henger sammen.

– Jeg kjenner litt til Jakob Hatteland fra før. Også tidligere en gang har jeg fått lov til å leie privatflyet hans, og nå fikk jeg lov å låne det igjen. Det er veldig stas og jeg er kjempetakknemlig for det, sier Ellingsen.

Ifølge nettstedet Infogram skal Jakob Hatteland være i besittelse av et fly av typen Bombardier Challenger 350 med plass til 8–10 passasjerer. Flyet er fra 2017 og skal ha en markedspris på 168 millioner kroner.

Det er et fly av denne typen Jakob Hatteland eier. Vis mer

God for over 5 milliarder

Jakob Hatteland er en suksessfull seriegründer fra Nedre Vats i Rogaland. Han ble milliardær da han solgte mesteparten av selskapet Autostore, som utvikler og tilbyr robotiserte lagersystemer, til det svenske oppkjøpsfondet EQT i 2016 for rundt fire milliarder kroner. Ifølge Kapital er han god for 5,15 milliarder kroner, noe som plasserer han på 65. plass på listen over Norges rikeste.

– Jakob Hatteland er en helt fantastisk seriegründer. Jeg ser virkelig opp til han, sier Gunnar Ellingsen.

– Har dere snakket business også i tillegg til at du leier flyet hans?

– Nei, det har vi faktisk ikke. Men det hadde vært kult hvis vi en gang kunne gjort noe sammen.

Jakob Hatteland er en suksessfull seriegründer fra Nedre Vats. Ifølge Kapital er han god for over 5 milliarder kroner. Vis mer

Runder 40 millioner

Nå er også Gunnar Ellingsen og hans tre andre makkere i ferd med å komme inn under kategorien «suksessfulle gründere». For i løpet av seks år har de utviklet The Shack til å bli en middels stor bedrift som i år kommer til å runde 40 millioner kroner i omsetning, ifølge Ellingsen.

– I fjor landet omsetningen på rett i underkant av 30 millioner kroner. I år ligger vi an til å øke med rundt 10 millioner. Resultatet før skatt blir trolig på rundt 6 millioner, sier Ellingsen, som sier at det ligger mye blod, svette og tårer bak det heftige burgersalget.

De fire burger-gründerne er klar for Manchester United - Everton på Old Trafford. Fra venstre: Kenneth Pedersen, Bernt Ellingsen, Gunnar Ellingsen og Rune Ludvigsen. Vis mer

– Vi har jobbet nærmest døgnet rundt, sju dager i uken, i seks år. Det har gitt resultater. I vår bransje er det faktisk ganske uvanlig å holde ut i såpass mange år uten at man må avvikle eller at det dukker opp andre problemer. Det er litt i lys av dette at vi nå valgte å slå litt på stortrommen med en tur til Manchester for å se United med Ole Gunnar Solskjær i trenerstolen. Ja, vi mener vi fortjener å feire oss selv litt - og det skal vi våge å vise og si.

Åpner snart i Sola

The Shack har fem restauranter og take away-utsalg; På Madla, Mariero, Tasta, i Stavanger sentrum og på Bryne. Og snart kommer den sjette etableringen - i Sola.

– Vi er i vekst og vi ønsker å utvide med nye utsalg jevnt og trutt. Men det må være på rett sted til rett tid. Vi åpner ikke et nytt sted bare for å åpne, sier Gunnar Ellingsen.

Det er selskapet Kokkekompisene som står bak The Shack. Det eies av Bernt Ellingsen (34,8 prosent), Gunnar Ellingsen (25,2 prosent), Kenneth Pedersen (20 prosent) og Rune Ludvigsen (20 prosent).