Boligprisene steg 1,5 prosent i februar

Prisene klatret videre etter sterkeste start på året noensinne. – Er nok et fornuftig tidspunkt å selge på, sier Eiendom Norge-sjefen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Eiendom Norge har torsdag lagt frem boligprisstatistikken for februar måned:

Nominelt steg prisene 1,5 prosent.

Justert for sesongvariasjoner var oppgangen på 0,7 prosent.

– Boligprisene fortsatte å stige sterkt i februar. Mye av prisveksten kan forklares med den svake tilbudssiden, sier Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen.

På pressekonferansen om boligprisene for februar kommer Lauridsen med et råd til folk som er i boligmarkedet.

– Det er nok et fornuftig tidspunkt å selge på, sier han.

I et intervju med E24 utdyper Lauridsen at tilbudet av boliger er lavt, noe han ikke tror vil vedvare.

– Vi venter at det kommer en vårflom av boliger på markedet. Da blir det nok en justering av prisveksten, sier Lauridsen.

Det siste året har prisene steget 6,3 prosent.

Flaskehals

Lauridsen sier det er et markant lavere utbud av bruktboliger så langt i år. I tillegg til at svært mange boliger ble solgt i november og desember i fjor, har den nye avhendingsloven fra nyttår skapt en flaskehals. Etter lovendringen tar det betydelig lengre tid å forberede et boligsalg, sier han.

– Jeg vil oppfordre de som planlegger boligsalg denne våren å ikke vente til etter påske med å få boligen på markedet. Etterspørselen etter boliger er stor nå og det er ingen grunn til å vente med å legge boligen ut for salg, sier Lauridsen.

I Oslo steg prisene 2,5 prosent nominelt og 0,7 prosent sesongjustert.

– Vanskelig å forutse

Lauridsen tror ikke uro som følge av krigen i Ukraina vil få utslag på de norske boligprisene.

– Det gjør at eiendomsmeglere må passe på at ikke sanksjonerte russere handler boliger, sier Lauridsen, og understreker at det ikke påvirker prisene.

– Vi tror ikke på en stor påvirkning. Det psykologiske aspektet er vanskelig å forutse, sier Lauridsen.

– Færre boliger til salgs

Randi Marjamaa, leder for privatmarkedet i Nordea Norge, sier de opplever høy etterspørsel etter finansieringsbevis om dagen.

– Det er imidlertid færre boliger til salgs så vi merker at kundene venter på at det kommer flere objekter ut i markedet, sier Marjamaa.

Der hvor kunden har bestemt seg er det tydelig at de ønsker å handle raskt, sier Marjamaa

– Vi merker at det er mange som ringer oss tett opp mot visning for å få finansieringsbevis. De skal gjerne på visning samme dag eller dagen etter, og vil ha muligheten til å raskt kunne legge inn bud.

Sterkeste januar noensinne

Måneden før, i januar, steg boligprisene nasjonalt med 4,8 prosent, ifølge Eiendom Norges prisstatistikk. Justert for sesongvariasjoner kom veksten på 2,1 prosent. Det er normalt at boligprisene stiger i januar, men i 2022 var årets første måned rekordsterk.

Ny lov

Flere faktorer kan spille inn på prisveksten i 2022.

Både meglertopper og sjeføkonomer har pekt på at den nye avhendingsloven, som trådte i kraft på nyåret og stiller strengere krav til boligselger, kan ha skapt en flaskehals i markedet.