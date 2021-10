Espedal-paret kjøper Torgterrassen av Steen & Strøm

Investor Harald Espedal og kona Anne Langeland Espedal gjør sin største eiendomsinvestering når Torgterrassen midt i Stavanger sentrum kjøpes for rundt 170 millioner kroner.

En av de mest sentrale eiendommene i Stavanger er solgt.

– Ja, dette er vår største investering så langt, sier Anne Espedal til Aftenbladet/E24. Hun vil ikke bekrefte salgssummen, men den 6.600 kvadratmeter store sentrumseiendommen selges av Steen & Strøm for ca. 170 millioner kroner.

Det er næringslivsavisen DN som skriver 170 millioner kroner, et beløp også Aftenbladet/E24 får bekreftet.

Steen & Strøm eies i dag av franske Klépierre Group, en gigant innen kjøpesentre i Europa.

Tre etasjer

Det er de tre etasjene med butikker og restauranter som nå selges. I de øverste etasjene i bygget har Skagenfondene sine kontorer.

– Det er jo en svært sentral eiendom der vi ser en godt potensial for utvikling framover, sier Anne Espedal. – Det er en god miks av butikker der i dag, og god omsetning. Nå skal vi sette oss ned med alle leietakerne og finne ut hvilke endringer som trengs for å tiltrekke enda flere kunder i framtiden.

Espedal kan godt tenke seg et serveringssted, for eksempel en kafé med takeaway, sentralt plassert i Torgterrassen.

– Vi ønsker å gjenskape Torgterrassen som et treffsted. Neste år er det faktisk 50 år siden senteret åpnet dørene, og alle i Stavanger har et forhold til stedet.

Det er 11 leietakere i de tre etasjene i dag. Anne Espedal og Anne Kristine Waage skal nå jakte flere. Det er to ledige lokaler i dag.

I dag er det blant annet apotek, parfymeri, frisør, kjøkkenbutikken Kitchn og klesbutikk der. I første etasje mot Torget er restaurantene Fish & Cow, og Tango.

Den største leietakeren er designbutikken Illums Bolighus som opptar vel 1.700 kvadratmeter i første etasje.

Leieprisene er i dag dels basert på fastpris og dels på omsetningen til leietakerne.

Sammen med Steensland

Ekteparet Espedal eier eiendomsselskapet Retail Office Stavanger AS sammen med Steensland-familien, opprinnelig fra Stavanger men nå bosatt i Oslo. Jan Olav Stensland er daglig leder i Skagenkaien Eiendom AS.

Retail Office eier nå ca. 20 sentrumseiendommer i Stavanger. Selskapet satset utelukkende på bygg i sentrum (se egen liste).

Foruten investeringene i eiendom, driver Harald Espedal også med aksjeinvesteringer i sitt eget selskap Espedal & Co, og «vennefondet» Salt Value AS. Begge selskapene hadde solide resultater i 2020.

Selger mye

Steen & Strøm, som altså nå selger Torgterrassen, har solgt mye eiendom dette året.

I juni solgte selskapet fire kjøpesentre i Norge, nemlig Vinterbro Senter i Ås utenfor Oslo, Amanda Storsenter i Haugesund, Nerstranda i Tromsø og

Nordbyen i Larvik.

Det var kjøpesenterselskapet Aurora Eiendom som kjøpte alle. Bak Aurora Eiendom står kjente investorer som Petter Stordalen, Lars Løseth, Johan Johannson, Marius Varner og Christian Ringnes.

Retail Office eier Rolfsenkvartalet, midt i Stavanger sentrum.