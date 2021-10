Briter i bensinkø: – Det kan bli ufint

Etter 18 dager med drivstoff-mangel står britiske bilister fortsatt i kø til pumpene.

LONDON (E24): 13 sjåfører i bensinkø river seg i håret og tuter i kor idet en stor hvit varebil skjærer inn fra høyre og sniker seg inn på tredjeplass.

Esso-stasjonen langs hovedveien A5 i Cricklewood nord i London er en av få i området som har åpne pumper. Shell-stasjonen rundt 40 meter lenger opp i veien har satt opp håndskrevne skilt med «sorry no fuel» og kjegler foran pumpene.

Det er fortsatt tilløp til drivstoffkrise i Storbritannia.

Selv om langt fra alle pumpene er tomme, og heller ikke alle opplever lange køer, har statsminister Boris Johnson allerede satt inn hæren til å frakte drivstoff ut til stasjonene.

Årsaken er at de tomme pumpene dels skyldes en prekær mangel på tungtransportsjåfører, rundt 100.000 i tallet.

Tusener av sjåfører forlot Storbritannia på grunn av brexit, og mange har valgt å bli i sine hjemland fordi arbeidsvilkårene relativt sett har blitt bedre. Også pandemien spiller tungt inn.

En hvit varebil, fremst til venstre, har nettopp sneket i drivstoff-kø inn til denne Esso-stasjonen i Cricklewood i London. Det er desperate tider for noen, selv om ikke alle stasjonene har like lange køer. Vis mer

– Jeg var heldig

Noen billengder bak den hvite varebilen sitter pianostemmer Philip Samworth i en rød hybrid fra Toyota. Han tar det hele med fininnstilt ro etter rundt 10 minutter i kø.

– Jeg kom bare kjørende denne veien fordi jeg visste at det er en del bensinstasjoner her, så jeg hadde et håp om at en av dem hadde drivstoff, sier Samworth fra bak rattet.

Køen blir lengre mens han snakker med E24 – det går mot ettermiddagsrush i London.

– Jeg var heldig, jeg kunne se starten av køen og stilte meg bare bakerst.

Utsteder nødvisum

Og køene kan vare lenge. Myndighetene har gjort tilgjengelig 5.000 midlertidige visum for utenlandske tungtransportsjåfører, hvorav kun 300 er for tankbilsjåfører, ifølge BBC.

Per 6. oktober hadde beskjedne 127 sjåfører fra EU søkt på dette spesielle visumet.

Tilbudet av nødvisum utgjør en slags helomvending for statsminister Boris Johnson, som skjerpet innvandringsreglene etter brexit, og har insistert på at Storbritannia må bli mindre avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Til BBC uttalte Johnson at det lave antallet sjåfører reflekterte et «globalt problem» som fikk særlig utslag i Storbritannia, og skyldte på en langvarig underbetalt tungtransport-bransje.

Londoner Philip Samworth grep muligheten til å stille seg i en bensinkø da han så en åpen stasjon, men hybridbilen tillater ham å ta det med ro. Vis mer

– Folk blir ville

– Jeg er ikke desperat, men jeg tenkte at hvis jeg kan få tak i drivstoff nå, så er det et godt tidspunkt. Når jeg har hybrid kan jeg kjøre relativt økonomisk, og trenger ikke for mye drivstoff. Men jeg så muligheten her og tok den, sier Philip Samworth, som stadig rykker frem i køen.

Dette er hans første lange kø til bensinpumpene, forteller han. Men han måtte ta en omvei.

– Det er en bensinstasjon i bunnen av gata hvor jeg bor. Og når de får drivstoff der blir folk helt ville, og de blokkerer hele området, sier han.

Området han snakker om inkluderer ringveien A406, også kjent som North Circular, og ifølge Samworth går det så langt at bilistene blokkerer denne motorveien mens de står i køene.

– Bilistene kommer seg ikke forbi, det er galskap. Og folk prøver å snike i køen, som den hvite varebilen der, sier han og peker gjennom frontruten.

– De bare hopper rett inn. Og jeg tror at de siste dagene nå har politiet blitt tilkalt flere ganger. Det kan bli ufint, sier han.

Shell-stasjonen i Cricklewood hadde tomme pumper da E24 passerte onsdag ettermiddag. Vis mer

Krever gransking

Drivstoffmangelen har nå vart i 18 dager, fra og med mandag, og selv om det flere steder merkes bedring, er rundt hver femte stasjon i London og Sørøst-England fortsatt tomme for drivstoff.

Torsdag i forrige uke meldte Petrol Retailers Association (PRA) at situasjonen var i «marginal bedring», men at de fortsatt sto overfor utfordrende tider, ifølge BBC.

Samme dag kom nyheten om at Storbritannias drivstoffkjedene ber om en uavhengig gransking av forsyningskrisen, for å sikre at det ikke skjer igjen.

– Gjenopprettingen kommer rett og slett ikke fort nok. Vi er 15 dager inn i krisen. Det må komme en uavhengig undersøkelse av krisen slik at bilistene er beskyttet mot denne typen akutt drivstoff-mangel i fremtiden, sa styreleder Brian Madderson i PRA til The Guardian.

Ifølge tall fra nærings-, energi- og industridepartementet falt drivstoff-lagrene markant flere dager før 23. september, da mangelen nådde mediene. Nyheten kom etter at BP varslet at de måtte rasjonere drivstoff på grunn av sjåførmangelen.

Lagrene falt fra normal-nivået på 40–45 prosent til 33 prosent før 20. september, og fortsatte nedover til under 20 prosent da panikk-handlingen inntraff.

Samtidig har oljeselskapene understreket at det er drivstoff tilgjengelig.