Lervig har aldri hatt høyere inntekter enn i «marerittåret» 2020

Veksten fortsatte for Stavanger-bryggeriet til tross for koronapandemien, men Lervig-sjef Anders H. Kleinstrup håper han aldri opplever et slikt år igjen.

Lervig ønsker å utfordre Norges største bryggerier i årene som kommer, forteller Anders H. Kleinstrup. Bildet ble tatt i 2018. Vis mer

Da koronapandemien kom til Norge for fullt i mars 2020, ble verden snudd på hodet også for Lervig-bryggeriet i Hillevåg i Stavanger. Viktige kunder som barer og restauranter ble stengt, og samtidig ble det vanskeligere å selge til utlandet.

– Det var et mareritt. Det var ekstremt vanskelig å navigere fra mars og ut året. Vi måtte kaste oss rundt og endre på alt, og det har slitt på de ansatte og driften vår. Denne tiden er ikke noe jeg vil oppleve igjen, sier administrerende direktør Anders Heide Kleinstrup.

Likevel ble det et solid år økonomisk. Inntektene økte med drøyt 20 prosent fra 73,2 til 88,2 millioner kroner. Lervig, som har vokst kraftig de siste årene, har aldri tidligere hatt høyere omsetning.

Resultatet før skatt ble nesten doblet og endte på 9,9 millioner.

– Det gikk ganske bra. Vi satte på håndbrekket og kuttet nesten alle kostnader i mars. Deretter bygget vi oss stille opp igjen. Vi så hvilke muligheter som fantes i markedet og endret oss deretter. De ansatte fortjener en stor klapp på skulderen for at det gikk greit, sier Kleinstrup.

Tall i millioner kroner 2020 2019 Endring i % Inntekter 88,2 73,2 20,5 Driftsresultat 8,5 4,9 73,5 Resultat før skatt 9,9 5,0 98

Lavere enn budsjett

– Hadde du i mars 2020 trodd at dere kunne levere slike resultater?

– Nei, slett ikke, sier Kleinstrup, som likevel understreker at tallene er langt lavere enn det han trodde på ved inngangen til 2020.

– Vi har kommet bra ut og er tilfreds, men var langt unna det budsjettet vi hadde satt opp. Vi har mistet mye på grunn av viruset. Vekstplanene vi hadde, ble fort kastet i søppelet da pandemien startet, sier Lervig-sjefen.

Bryggeriet måtte gjennom flere store endringer som følge av situasjonen: Plutselig skulle alt ølet tappes på bokser og ikke fat, for serveringsstedene var jo stengt. Istedenfor ble det bygget opp et system for å levere hjem til folk, noe Kleinstrup er glad for at myndighetene ga grønt lys for.

– Det er en god ting som har kommet ut av korona, sier han.

Under pandemien har en av Lervigs utfordringer vært å få tak i nok bokser til å tappe øl på. Vis mer

Mindre i utlandet

I tillegg åpnet selskapet i august i fjor baren Lervig Local i Stavanger, som de selv kaller sitt «flaggskip». Også den åpningen er blitt preget av korona – baren har vært helt eller delvis stengt i perioder og kan fortsatt ikke drive som normalt. Troen er imidlertid sterk på at konseptet vil være en viktig del av Lervig-konsernet framover.

De siste årene har Lervig også satset mye på eksport, men også salget til utlandet stoppet opp i fjor. I 2019 var eksportandelen rundt 40 prosent, i 2020 ble den halvert til rundt 20 prosent.

– Det er klart vi har tapt mye på at det ble vanskeligere å selge til utlandet. Men det er litt mer gang på eksporten nå, og vi har tro på at det blir enda bedre framover.

Anders H. Kleinstrup roser de Lervig-ansatte etter den store omveltningen bedriften måtte gjennom i 2020. Vis mer

Hyller lokal støtte

Det var salget til supermarkedene som var den klart viktigste bærebjelken for Lervig i fjor. Kleinstrup mener kundene har vært mer villige til å bruke penger også på dyrere produkter.

– Folk kunne ikke gå på pub og restaurant lenger, så da måtte man kose seg hjemme istedenfor. Vi merket også at folk ble mer patriotiske og ville handle lokalt. Det har vært helt enormt å oppleve den støtten vi har fått her i regionen, sier Kleinstrup.

– Hvordan ser framtiden ut?

– Det siste halvannet året har det vært umulig å drive strategisk planlegging og å tenke langsiktig. Før pandemien hadde vi en plan som vi måtte sette på pause, og den håper vi å få gang på igjen. Vi skal vokse videre, spesielt hjemme i Norge. Målet er å nærme oss de største norske bryggeriene, sier Kleinstrup.