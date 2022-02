Musk slettet tweet: Sammenlignet Canadas statsminister med Hitler

En slettet Twitter-melding fra Elon Musks konto sammenlignet Canadas statsminister Justin Trudeau med Adolf Hitler.

Tesla-sjefen, som er verdens rikeste person, la ut et såkalt meme på Twitter- et bilde av nazi-Tysklands leder Adolf Hitler med følgende tekst: «Slutt å sammenligne med med Justin Trudeau. Jeg hadde et budsjett».

Senere ble meldingen slettet fra Tesla-gründerens profil.

Twitter har avvist at selskapet tok grep mot meldingen, mens Musk selv ikke har besvart henvendelser om saken, skriver Bloomberg.

Flere internasjonale medier har skrevet om hendelsen.

Demonstrant-støtte

Musk svarte på et innlegg fra kryptomediet Coindesk. Innlegget handlet om Trudeaus nødordre om å avskjære midler til aktivister som har blokkert grenseoverganger til USA og slått leir i Canadas hovedstad Ottawa.

Musk har også tydeligere hyllet de kanadiske lastebil-demonstrantene, blant annet på Twitter.

Flere reagerer på Musks Hitler-melding, deriblant organisasjonen «American Jewish Committee», som ber Musk beklage for å referere til diktatoren som sto bak folkemordet av millioner.

– Respektløst

Twitter-kontoen «Auschwitz Memorial», som er den offisielle Twitter-kontoen til museet for konsentrasjons- og utryddelsesleirer i den polske byen, skriver at utspillet er «trist» og «forstyrrende».

– Det er respektløst overfor minnet av alle ofrene og sårer mange folk, skriver kontoen.

Det er ikke første gang den frittalende Musk skaper bruduljer på Twitter. Han har avholdt avstemninger på mikrobloggen om hvorvidt han skal selge aksjer i Tesla, han har tvitret ned aksjekursen i selskapet, spøkt med cannabisbruk og ikke minst har han hånet USAs president Joe Biden på Twitter.