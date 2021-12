Boligprisene i Norge sank med 0,6 prosent i november

Boligprisene er nå 6,6 prosent høyere enn for ett år siden, viser den ferske statistikken fra Eiendom Norge.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent, viser den ferske boligprisstatistikken fra Eiendom Norge.

– Boligprisene i Norge sank i november, og med fallende priser gjennom andre halvår 2021 følger boligprisutviklingen nå normalt konjunkturforløp, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Med et normalt fall i boligprisene i desember betyr dette at boligprisutviklingen gjennom året vil ende noe lavere enn Eiendom Norges prognose for 2021 om en oppgang på 7,5 prosent.

– En mer moderat utvikling i boligprisene er godt nytt for norsk økonomi og for muligheten til å bli boligeier i Norge, sier Lauridsen i tallenes medfølgende pressemelding.

Sank marginalt i Oslo

I Oslo sank boligprisene nominelt med 0,2 prosent i november. Korrigert for sesongen er nedgangen 0,1 prosent, viser tallene. 12-månedersveksten i Oslo er dermed på 4,1 prosent.

– Det er den laveste 12-månedersveksten i de største byene i Norge, akkurat som det var forrige måned, sier Lauridsen.

Ifølge statistikken fra Eiendom Norge har det vært en mindre nedgang i tilbudssiden i Oslo i november. Samtidig er den på et høyere nivå enn 2020 og 2016, mens den er lavere enn de øvrige årene.

– Det som er solgt i Oslo i november er litt opp sammenlignet med fjoråret, og hittil i år er det også en liten stigning i antall solgte boliger i Oslo, sier han.

Den sterkeste sesongjusterte prisutviklingen var i Kristiansand, med 1,7 prosent oppgang. I Tromsø sank prisene med 0,5 prosent sesongkorrigert, sier Lauridsen på fredagens pressekonferanse.

I Bergen sank boligprisene nominelt med 0,4 prosent.

– Selv om boligprisene sank, representerte det en stigning sesonjustert på 0,8 prosent.

Bergen har nå 8 prosent stigning de siste 12 månedene.

Ventet prisfrys

Onsdag sa administrerende direktør Terje Buraas i DNB Eiendom at kombinasjonen av at det er få boliger til salgs, kjøperne er tilstede og liggetiden er lav, ikke gir utslag på prisene. Det beskrev han som «veldig spesielt».

– Det er få boliger til salgs, kjøperne er til stede og liggetiden er lav. Likevel gir ikke det utslag på prisene. Jeg har fulgt med på boligmarkedet siden 92, og dette er veldig spesielt, sa Buraas.

Sjeføkonom Nerja Macic ved Prognosesenteret sa også at hun ventet en moderat prisutvikling.

– Det var en ekstremt sterk prisvekst i fjor etter at rentekuttet kom. Vi dro med oss denne prisveksten inn i årets tre første måneder. Men etter det har det ikke vært særlig vekst, sa hun.

I oktober falt prisene med 0,4 prosent nominelt. I Oslo har det vært fallende priser de siste åtte månedene, unntatt i august.

På onsdag meldte Obos om det største novemberfallet for deres boliger på 12 år. Boligutbyggeren har omtrent 25 prosent av bruktmarkedet i hovedstaden, så først i dag får vi vite hvordan det gikk i hele landet.