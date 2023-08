Renate Reinsve kjøpte murvilla på St. Hanshaugen

Skuespilleren Renate Reinsve har kjøpt murvilla på St. Hanshaugen i Oslo for 20,5 millioner.

Renate Reinsve hadde sitt internasjonale gjennombrudd for to år siden med rollen i filmen «Verdens verste menneske».

35-åringen som er best kjent for hovedrollen i «Verdens verste menneske» fra 2021, tok over boligen mandag, ifølge offentlige registre.

Boligen lå ute med en prisantydning på 22,5 millioner.

Det var Finansavisen som omtalte saken først.

Boligen ble oppført i 1886.

Murvillaen ble oppført i 1886 av Oscar Heyerdahl Hoff.

Etter at hun for to år vant prisen for beste kvinnelige skuespiller i Cannes, har hun blitt ettertraktet i utlandet.

Reinsve står på rollelisten i den kommende skrekkfilmen «Weapons», der hun skal spille med blant andre «The Last of Us»-stjernen Pedro Pascal.

Skuespilleren selger også sin tidligere enebolig på Fredensborg i Oslo.

Eiendomsmegler Anders Wold i Aktiv Eiendomsmegling, som sto bak salget, sier huset ble eid av en kunstinteressert mann som brukte mye ressurser på bevaring.

– Det var god interesse og mye folk på visning, sier han til E24.