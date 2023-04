Horgan's konkurs etter 32 år

Utestedet Horgan's i Oslo er konkurs etter å ha vært i drift siden 1991, skriver Dagens Næringsliv.

Utestedet Horgan's i Hedgehaugsveien i Oslo er konkurs, etter aldri å ha kommet seg igjen etter pandemien.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Det tradisjonsrike utestedet Horgan's i Hegdehaugsveien i Oslo har stengt dørene for godt.

Det meldte utestedet selv på sin egen Facebook-side torsdag kveld.

– Den siste åpningsdagen var 25. mars og den ble behørig feiret. Vi takker alle våre fantastiske gjester og vårt eminente personale for gode opplevelser og fine minner gjennom 32 år, skriver Horgan's i innlegget.

Horgan's har vært i drift siden desember 1991.

Les på E24+ Kredittkortene som gir deg de beste fordelene

Det er Fresher Approach, driftsselskapet bak Horgan's, som er konkurs, skriver Dagens Næringsliv .

DN skriver at inntektene har falt kraftig i årene etter coronapandemien brøt ut, og at utestedet satt på en samlet gjeld på rundt to millioner kroner.

Medeier Niels Christian Ditleff skriver i en e-post til avisen at de har forsøkt å avhende lokalene siden november i fjor. Han mener at Horgan's var en trygg arbeidsplass frem til pandemien brøt ut, og at nedstengingen kostet bransjen store summer.

Ditleff viser til sviktende omsetning og kraftig økning i husleien som to av grunnene til at utestedet nå stenger dørene.