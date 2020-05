Tradisjonsrikt Stavanger-selskap flytter hovedkontoret til Bergen

De siste ti årene har bydd på milliardtap og mange nedturer. Nå tar Incus Investor tilbake Scana-navnet og flytter nordover for enda en omstart.

I mange år eide Scana Industrier stålverket på Jørpeland, men bedriften ble slått konkurs i 2015. Vis mer Pål Christensen/Stavanger Aftenblad

Scana Industrier ble etablert som industrikonsern i 1987, da selskapene ScanArmatur og ScanPaint ble fusjonert. Virksomhetens lengste røtter går imidlertid mye lenger tilbake enn det.

I mange år gikk det bra for konsernet, som i Rogaland blant annet var kjent som eier av stålverket på Jørpeland i Ryfylke.

Scana ASA Tidligere Incus Investor og Scana Industrier

Scana Indsutrier ble etablert som industrikonsern ScanArmatur og ScanPaint ble fusjonert i 1987.

Hovedkontor i Stavanger, flytter til Bergen i løpet av året.

Har tre datterselskaper: Scana Skarpenord (Rjukan), Scana Offshore (Vestby) og Scana Subsea (Kristinehamn i Sverige).

Eier også eiendomsselskapet Scana Property.

Totalt 115 ansatte.

John Arild Ertvaag og familien (Camar AS) er største eier med 21,7 prosent av aksjene. Vis mer vg-expand-down

Milliardtap

Det siste tiåret har imidlertid vært en stor nedtur. Selskapet har ikke hatt positivt resultat på bunnlinjen siden 2009, og det samlede underskuddet har vært på over 1 milliard kroner. Flere ganger måtte banker og aksjonærer redde virksomheten fra konkurs.

I 2015 ble strategien endret: Selskapet skulle være investor istedenfor industrikonsern. Året etterpå ble navnet endret til Incus Investor for å markere forandringen.

Den store oppturen har imidlertid uteblitt, og nå skifter selskapet navn igjen – tilbake til Scana. Samtidig flyttes hovedkontoret fra Stavanger til Bergen.

– Flyttingen vil skje i løpet av året. Den maritime klyngen i Norge ligger fra Sunnhordland til Mørekysten, og derfor mener vi Bergen er et bra sted å være. Det er også mange maritime bedrifter i byen, sier administrerende direktør Styrk Bekkenes til Aftenbladet.

Styrk Bekkenes er administrerende direktør i Scana. Han bor i Sunnhordland og må framover reise nordover istedenfor sørover for komme til hovedkontoret, Vis mer Rune Berentsen/Bergens Tidende (arkiv)

Godt renommé

Framover skal det nemlig satses mer maritimt. Konsernet eier i dag tre selskaper som alle leverer utstyr til maritim- og offshoreindustrien.

– Derfor henter vi fram igjen et godt merkenavn i Scana. Navnet har et veldig godt renommé i våre bransjer, sier Bekkenes.

De tre datterselskapene i Rjukan, Vestby og Kristinehamn i Sverige har allerede Scana i sine navn.

Det er ikke mange arbeidsplasser som flyttes. I dag jobber det fire personer ved kontoret i Stavanger. I Bergen blir det heller ingen stor oppbemanning i første omgang. Det vil først skje hvis det blir gjort nye oppkjøp – som er ambisjonen.

Totalt er det 115 arbeidsplasser i konsernet.

Familieselskapet Camar AS er største eier i Scana. Sindre, til venstre, og John Arild Ertvvag. Til høyre tidligere Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, som nå jobber i Camar. Vis mer Jarle Aasland

Stavanger-eiere

Ifølge Bekkenes er det blant aksjonærene stor oppslutning om grepene som nå tas.

– Og majoriteten av våre eiere holder til i Stavanger, så tilknytningen til byen vil fortsatt være sterk. Vi skal videreføre de stolte tradisjonene derfra, sier han.

Stavanger-investor John Arild Ertvaag og familien er gjennom Camar AS selskapets største eier med knapt 22 prosent av aksjene.

Ifølge Bekkenes snudde det økonomisk i fjor. Da ble det positivt driftsresultat og bare et marginalt underskudd på bunnlinjen. Den samlede omsetningen var på 364 millioner kroner.

– Vi håper å opprettholde den trenden framover, sier Bekkenes.

Må bevise

Sånn sett passet det svært dårlig med koronapandemi og ny oljekrise når selskapet nå får en ny omstart.

– Men det er en krevende tid for alle. For oss er oljeprisen det store spørsmålet, og vi ser jo at oljeselskapene kutter investeringer. En stabil oljepris er enormt viktig, sier Bekkenes.

Likevel har han troen. Direktøren som ble hentet inn for å rydde opp for om lag et år siden, mener fundamentet er godt for å bygge opp et maritimt selskap.

– Framover gjelder det å bevise at vi har valgt riktig strategi, sier Bekkenes.

Han er tidligere profilert som grunnlegger av livbåtprodusenten Noreq i Rosendal, som ble solgt til Harding Safety i 2013. Selskapet ble solgt videre til Palfinger i 2017.

