Ny smittevernveileder: Krever tomt midtsete mellom passasjerer

Regjeringen legger tirsdag ettermiddag frem en ny smittevernveileder for luftfarten.

28. april 2020

Blant anbefalingene i veilederen finner man blant annet at «det skal være ett tomt sete mellom hver passasjer i sideretningen». Det kan likevel sitte passasjerer på hver side av midtgangen, og på alle rader.

Det understrekes at passasjerer i samme husstand som reiser sammen kan sitte ved siden av hverandre.

– I et langstrakt land som Norge er luftfarten en viktig del av transporttilbudet. Det skal være trygt å reise med fly, og både de reisende og de ansatte skal føle seg trygge for smitte både på i lufte og på bakken. Derfor er det viktig at vi nå får på plass en veileder for luftfarten, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en uttalelse.

Ikke vanlig med smitte på fly

Helsemyndighetene har funnet ut at man i flykabinen med god utskiftning og filtrering av luften kan fravike den generelle avstanden om minst en meters avstand mellom personer.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier under en pressekonferanse tirsdag at smittesporingsarbeidet så langt i utbruddet viser at det ikke er vanlig med smitte på fly.

Justisminister Monica Mæland presiserer også at det foreløpig ikke er gjort endringer i reiserestriksjonene generelt.

Regjeringen har tidligere bedt befolkningen unngå unødvendige fritidsreiser. I tillegg har Utenriksdepartementet tidligere frarådet reiser til alle land som ikke er strengt nødvendige.

Foreslår gruppevis ombordstigning

Flyselskapene bør ifølge veilederen sørge for god tid for å fylle opp og tømme fly. Dette innebærer blant annet at ombordstigning bør skje gruppevis, og i en «slik rekkefølge at passasjerer ikke må krysse hverandre i kabinen». I praksis betyr dette at dersom flyet bare har en inngang foran, bør flyet fylles bakfra.

Det understrekes også at et av de viktigste rådene er at både passasjerer og ansatte følger de generelle rådene om hånd- og hostehygiene, samt at alle som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjoner ikke bør fly.

– Tydelige anbefalinger for smittevern gjør at flyselskapene kan drive sin virksomhet på en trygg måte overfor de reisende. Derfor kan vi nå endre tiltakene gradvis og kontrollert, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Veilederen legger også opp til at bruk av håndbagasje som ikke kan plasseres under setet bør begrenses, samt at matservering bør unngås eller at mat deles ut på forhånd.

Helsemyndighetene vil per i dag ikke anbefale å bruke munnbind ved flyreiser.

Tiltak på flyplasser

Det legges også opp til en rekke tiltak på flyplasser for å hindre smittespredning. Dette inkluderer at det bør legges til rette for god avstand mellom både passasjerer og ansatte.

«Tiltak er særlig nødvendig ved flaskehalser der det dannes køer, og mellom skranker», skriver Helsedirektoratet.

I tillegg foreslås det å montere pleksiglass for å beskytte ansatte.