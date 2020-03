Konkursfrykt: – Det er snakk om uker, ikke måneder

Johnny Ottesen har permittert 1425 av sine 1500 ansatte. Nå ber han om en rask og brukbar kompensasjonsordning: – Dette kan vi ikke snakke om i dager og uker. For oss må det komme raskt.

– Det er veldig vanskelig. Vi vil klare oss noen uker til, men det er snakk om uker, ikke måneder, ikke uten støtte, sier Johnny Ottesen.

Ottesen er administrerende direktør i Voice Norge. Motehuset har butikkene Match, Vic og Boys of Europe. På grunn av coronakrisen har de vært nødt til å stenge 230 av 250 butikker og permittert 1425 av 1500 ansatte. Dette skjedde i løpet av bare to uker.

– Vi har mange kvinnelige ansatte. Mange av dem er unge, mange er forsørgere og en del er studenter. Det berører alle ansatte og deres familier.

Virke har stilt medlemsbedriftene spørsmålet «hvor lenge vil din virksomhet kunne holde hjulene i gang dersom situasjonen fortsetter slik den er nå?». 1624 medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen.

15 prosent av bedriftene, 246 stykker, har svart de vil klare å holde hjulene i gang mindre enn fire uker. Blant dem sier seks av ti at konkurs er mest sannsynlig om situasjonen ikke bedrer seg.

Virke har omtrent 22.000 medlemmer, og er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, samt bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene. Deres administrerende direktør, Ivar Horneland Kristensen, er klar i sin tale om undersøkelsen:

– Jeg får vondt i magen av disse tallene. Det vi gjør nå de neste ukene blir avgjørende for hvordan vi vil ha det fremover.

Fredag la regjeringen frem kompensasjonsordningen for coronavirus-rammede bedrifter. Kristensen er fornøyd med at det vil komme en kompensasjonsordningen, men han frykter det vil ta for lang tid.

– Ragnarok

– Nå har regjeringen kommet på banen. Det er bra. Men ordningen må komme på plass, treffe bredt, bli behandlet raskt og sørge for at det kommer penger på konto til bedrifter, sier han og legger til:

– Hvis ikke vi får til det, vil vi få et økonomisk ragnarok, en konkursbølge vi ikke har sett maken til før.

Kristensen bruker mye av sin tid på å være i telefon med bedriftsledere. Historiene han forteller fra disse samtalene maler er dystert bilde på norsk næringsliv. Han snakker om det «økonomiske jordskjelvet» som kom 12. mars.

– En ringte meg og fortalte at bedriften hadde 22 oppdrag fredag 13. mars. Fra frokost til lunsj var 22 oppdrag avlyst. Han fikk avbestillingene før lunsj og permitterte ansatte etter lunsj.

Voice Norge AS har blitt en av Kristensens historier. Da VG ringer Voices administrerende direktør Ottesen, forteller han om to surrealistiske uker.

– Vi er glade for at myndighetene tok de grepene de gjorde, med tanke på viruset og smittespredning. Men over natten falt omsetningen vår drastisk, sier han.

Før 12. mars hadde Voice flere gode år bak seg. Ifølge Ottesen hadde de vært lønnsomme, men det tok kort tid fra de var solide og i økonomisk vekst, til de måtte telle på hver krone.

– Heldigvis hadde vi en solid økonomi før dette startet. Men mange hadde ikke det. Dette blir voldsomt tungt for norsk næringsliv. Vi føler at vi har gjort det vi kan, forteller Ottesen.

Krever rask løsning

For Ottesen er regjeringens kompensasjonsordning avgjørende.

– At regjeringen gikk ut på fredag og sa de vil dekke faste kostnader, er viktig for oss. Vi kommer oss ikke gjennom dette alene. Akkurat nå har vi ingen inntekt.

Men støtten må komme raskt, påpeker han.

– Det må være en enkel og effektiv ordning. Den må også være proporsjonal med krisen det enkelte selskapet står i. Er fallet 90 prosent, burde de dekke 90 prosent. Dette kan vi ikke snakke om i dager og uker. For oss må det komme raskt, sier den administrerende direktøren.

Det er også dette Kristensen i Virke krever på vegne av arbeidsgivere.

– Regjeringen har lyttet, arbeidet er i gang. Det som uroer meg mest, er om det skal bli masse diskusjon. Det handler om å få ut en bred løsning som begynner å virke, og så gjøre justeringer etterpå, mener han.

– Det viktigste nå er få sjøsatt løsningen.

Begge de to lederne er bekymret for hva som kan skje om ordningen ikke kommer hurtig nok. Ottesen er i stor grad bekymret for sine ansatte og deres privatøkonomi, mens Kristensen peker på hva han mener kan bli et stort samfunnsproblem.

– Mange av dem som er permitterte nå, er unge mennesker. Når jeg snakker med bedriftsledere, hører jeg et stort alvor. De kjenner på det, sier Kristensen.

– Næringslivet bygger velferdsstaten vår og er en viktig bærebjelke for det velferdssamfunnet vi har. Det er kritisk at vi sikrer bedriftene nå, for det har stor betydning for hvilken fremtid den yngre generasjonen får og hvilket arbeidsmarked vi får fremover.