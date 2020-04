Kundene strømmer til Kondomeriet: Netthandelen står for halvparten av omsetningen

Kondomeriet ser en sterk økning i netthandel, samtidig som butikksalget har stabilisert seg.

Vis mer Kondomeriet

Publisert: Publisert: 13. april 2020 07:51

– Vi ser at det fortsetter å øke vesentlig på nett. Her er det naturlig å tenke at noe av omsetningen er flyttet fra fysiske butikker til nettbutikken, men ser vi at den totale økningen er langt større enn budsjettert. Ut fra dette antar vi at vi har mange nye kunder i denne perioden i tillegg til de faste kundene, sier Marthe Sørflaten, presseansvarlig i Kondomeriet til E24.

Etter den 12. mars opplevde butikken en salgssvikt i butikkene, men salget har nå normalisert seg til tross for færre kunder.

– Det er fordi at kundene som oppsøker de fysiske butikkene nå er målbevisste og kommer for å handle. Snittsalget er høyere enn normalt, med en økning på omtrent 20 prosent per kunde.

Les også Oslo-butikker er bekymret for fulle varelagre

Fjoråret ble det beste året i historien hva gjelder omsetning og resultat, og så langt ligger kjeden an til å sette nye rekorder i 2020.

Nettsalget står for halvparten av omsetningen

Også handlekurven på nett har økt med omtrent 20 prosent i forhold til samme periode i fjor, og nettsalget utgjør nå 50 prosent av omsetningen.

Uavhengig av kriser er påsken en god salgsperiode for Kondomeriet.

Les også Får ikke grønt lys helt enda: Sats legger opp til å åpne «raskt etter 27. april»

– Vi har «høysesong» hele året, men klart vi ser en økning i de typiske periodene folk har mer tid til å være sammen, som forbindelse med jul, påske og sommerferie, sier Sørflaten og legger til:

– Vi selger mye av de samme bestselgerne som eller i året, Womanizer, leketøy fra serien Mer Lyst, glidemiddel og orgasmekrem og produkter fra Fifty Shades serien. I tillegg ser vi nå at vi faktisk har solgt tomt for enkelte modeller av Fleshlight for menn og typiske klitorisvibratoer som Mimi for kvinner. Dette er mer typiske solo-produkter, så ingen tvil om at mange single tar ansvar for egen seksualitet i og orgasme i disse dager.

Les også Enklere Liv skyldte på coronaviruset, men butikksjefer mener det var en planlagt konkurs

Salgsrekord

Norges største varehus for sexleketøy og andre erotiske artikler går så det suser, og passerte en viktig netthandelgrense i fjor.

I 2019 fylte Kondomeriet 30 år, og kunne i jubileumsåret vise til rekordhøye inntekter og omsetning året før.

– Vi er veldig fornøyd med resultatene i 2018. Det er kondomeriet.no som har den absolutt største vekstene, men selv om ikke de fysiske butikkene ikke har den samme veksten, så er de fremdeles viktige for oss, sier daglig leder og medeier Bente Helstad.