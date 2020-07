Bergans stanser annonser på Facebook og Instagram

Hiver seg på internasjonalt opprop mot «hatefulle ytringer».

FACEBOOK-BOIKOTT: Bergans stanser sin annonsering på Facebook og Instagram. Vis mer Seal Adventure

Publisert: Publisert: 2. juli 2020 16:01

Flere gigantselskaper som Starbucks, Coca-Cola og Unilever har den siste tiden kastet seg på en voksende boikott-kampanje mot annonsering på Facebook.

Kampanje

Nå hiver den norske turtøyprodusenten Bergans seg på Stop Hate for Profit- kampanjen som forsøker å få Facebook til å ta grep om rasistiske og hatefulle ytringer.

De opplyser at de ikke lenger vil annonsere på Facebook eller Instagram. Sistnevnte eies av Facebook.

Bergans blir da den første norske annonsøren som stanser annonsering på de to sosiale mediene, etter det E24 kjenner.

Verdigrunnlag

- I Bergans har vi et verdigrunnlag som er dypt forankret i organisasjonen, sier CEO i Bergans, Jan Tore Jensen i en pressemelding.

– Hatefulle ytringer, diskriminerende kommentarer og rasistiske holdninger strider imot alt vi tror på. Med bakgrunn i dette stopper vi nå all annonsering på Facebook og Instagram i alle markeder, fortsetter han.

E24 har ikke lyktes å få en kommentar fra Bergans.

Dagens Næringsliv melder at to andre norske selskaper har varslet at de kommer til å gjør det samme: it-selskapet Smartdok i Alta, og designbyrået Netlife i Oslo.