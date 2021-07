Vois reaksjonstest hindrer likevel ikke tilgang til elsparkesyklene

Sparkesyklist Jens Dahle-Granli (25) strøk på Vois reaksjonstest, men fikk likevel kjøre av gårde nattestid. Nå erkjenner selskapet at stryk på testen aldri har hindret brukerne i å kunne låse opp sykkelen, slik de tidligere har uttalt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Tirsdag vedtok byrådet i Oslo og nattestenge for elektriske sparkesykler mellom klokken 23 og 05 hver dag.

Det fikk elsparkesykkel-aktører til å rase. Til E24 sa Voi-sjef Christina Moe Gjerde at de allerede har innført en reaksjonstest som alle brukere må gjennom på nattetid.

– Består du ikke den, så får du heller ikke tilgang til våre sparkesykler, sa hun da.

Det reagerer Oslo-bosatte Jens Dahle-Granli (25) på. Han har nemlig tidligere ikke klart reaksjonstesten, men likevel fått tilgang på sparkesykkelen, forteller han.

Testen er en blank hvit skjerm hvor en liten Voi-hjelm dukker opp på tilfeldige steder, og brukeren må reagere raskt og trykke på hjelmen for å score poeng.

– Det er litt håpløst

I helgen testet 25-åringen om han ved å feile reaksjonstesten med vilje igjen ville få mulighet til å kjøre sparkesykkelen, noe han klarte. Det har Dahle-Granli oppfattet som umulig basert på Vois tidligere uttalelser.

– Det er litt håpløst, sier han, og legger til at det kan hende sparkesykkelselskapet har endret akkurat det siden han testet.

Les også Ny elsparkesykkel-instruks: Oslo-politiet varsler kontroller og bøter

Et skjermopptak oslomannen har tatt viser at han får null av fem riktige, men likevel kan klikke «unlock» på appen og dermed kunnet kjøre sparkesyklene. I liten skrift over «unlock»-knappen kan man lese at man ved å fortsette, bekrefter at man ikke er påvirket av medisiner eller alkohol.

Men fortsette, det kan man, til tross for null poeng.

Se opptaket av Dahle-Granlis testforsøk øverst i artikkelen.

Jens Dahle-Granli reagerer på at han til tross for fem av fem feil fikk mulighet til å låse opp Vois elsparkesykler i helgen. Vis mer byoutline Kristoffer Bak Nielsen

Voi: Snart obligatorisk for bruk

Daglig leder Christina Moe Gjerde i Voi har fått oversendt en rekke spørsmål om reaksjonstesten og det faktum at Dahle-Granli klarte å låse opp en sparkesykkel til tross for at han ikke besto testen.

Gjerde bekrefter at testen ikke ennå er obligatorisk å bestå for å få låse opp sparkesykkelen, kun å gjennomføre. Samtidig påpeker hun at Voi innførte testen i fjor høst i fravær av manglende promillegrense og politikontroller.

Les også Statssekretær om sparkesykkel-ulykker: – Rystende

– Denne testen har vært obligatorisk å gjennomgå i helgene, men nå gjør vi den også obligatorisk for bruk mellom 01 og 05 på natten, slik vi uttalte til VG den 7. juli. Årsaken til at den ikke er obligatorisk for bruk ennå, er fordi vi trenger å utvikle den tekniske løsningen.

Voi estimerer at dette er på plass senest i løpet av neste uke, trolig første halvdel, skriver Gjerde i en e-post.

– Består man ikke reaksjonstesten vil man heller ikke kunne få kjøre. Vi ser av dataene at mange av brukerne våre velger ikke å kjøre når de ikke passerer reaksjonstesten, så det er åpenbart at den har en effekt selv når den ikke har vært obligatorisk for bruk.

– Testen har kun vært obligatorisk å gjennomgå i helgene, ikke obligatorisk for bruk?

– Vi jobber febrilsk med å utvikle teknologien vår videre, herunder reaksjonstesten som sådan, slik at den blir bedre og bedre for å avdekke promille. Neste uke blir den gjort obligatorisk på nattetid. Da kommer man ikke forbi testen og startet en tur om den ikke er bestått, skriver Gjerde.

Hun etterlyser nå en regulert promillegrense.

– Dette alene er ikke nok. Vi trenger en promillegrense. Vår test kan avdekke promille gjennom en reaksjonstest, men ikke påvise, derfor må politiet utstyres med verktøyene de trenger – altså en promillegrense og gebyr.

Mener bedrifter bør ta ansvar

I juli oppfordret Oslo universitetssykehus til nattestenging av elsparkesykkelutleie. Det etter at de hadde sett en kraftig økning i skader og ulykker.

Jens Dahle-Granli mener at bedriftene bør ta ansvar for at ikke så mange får skader. Han trekker i tillegg frem at de som skader seg på elsparkesykkel kan ta plassen fra andre skadede.

– Om det er alvorlige skader fra andre steder man ikke får behandlet, er jo det synd, sier han.

Personlig er 25-åringen for et forbud mot kjøring om natten.

– Om jeg er på fest så er det ikke så store avstander, og det går nattbuss. Vi klarte oss jo før, sier han.

Elsparkesyklene gjorde sitt inntog i hovedstaden våren 2019. Dahle-Granli tror at mange har blitt vant til at sparkesyklene er tilgjengelige, men påpeker at det ikke er så mange år siden man klarte seg uten.