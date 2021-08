Gir 24 timers åpent kjøp på flybilletter

Norwegian innfører åpent kjøp på 24 timer for alle billettyper umiddelbart.

FLEKSIBELT: Det skal bli lettere å snu seg rundt på kort tid for passasjerene til Norwegian med den nye kanselleringsordningen. Vis mer byoutline Helge Mikalsen

Den nye ordningen gjelder reiser som har avreise over 24 timer frem i tid, understreker flyselskapet. Dette betyr at kundene får full refusjon, hvis de kansellerer sin reise innen det er gått 24 timer etter at billetten ble kjøpt.

En slik ordning har allerede konkurrenten SAS.

Norwegian har som resten av luftfarten og reiselivet vært hardt rammet av coronakrisen. I tillegg har flyselskapet vært gjennom en heftig restrukturering, der toppsjefen ble byttet ut i våres.

I løpet av pandemien har lavprisselskapet lansert midlertidige ordninger som kostnadsfri endring av billetter som i utgangspunktet ikke er fleksible.

Konserndirektør for marked, salg og kundeservice Christoffer Sundby sier at det siste året har vist oss at situasjonen for reisende raskt kan endre seg.

– Vi imøtekommer nå kundenes behov ved å gjøre billettkjøp mer fleksibelt, og øker fra 4 til 24-timers åpent kjøp. Med dette gir vi også kundene større handlingsrom i forbindelse med for eksempel tilhørende hotellbestillinger eller andre forberedelser til reiser, sier Sundby via tirsdagens pressemelding.

