Marita Aarekol Mange bygder på Vestlandet har småbutikkar. Fleire vart nervøse då koronakrisa ramma. Sanninga er at nærbutikkane lever som aldri før.

Landets første heildigitale butikk ligg i Eksingedalen. Her går det så det susar i koronatida.

Heimekontor og smittefrykt er godt nytt for småbutikkane.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Eg har eit veldig sterkt forhold til denne butikken. Då eg var liten budde eg like ved, og dette var den andre heimen min. Bengt og Malena dreiv butikken og var som ekstraforeldre for meg, seier Hege Marie Lavik (26).

No er det ho som bur her, eig og driv Eksingedalen snarkjøp med mann og barn.

Det er kort veg på jobb for familien som bur i andre høgda. Fazel Mohammed Ramazan, Hege Marie Lavik og dottera Kawin Gulli. Vis mer

Auka omsetning

Her, i dalstrøka innanfor, har omsetninga auka med vel 30 prosent under pandemien. Men om korona er årsaka, eller nye opningstider frå sju om morgonen til tolv om kvelden, er butikksjef Hege Marie Lavik (26) usikker på.

Etter sju år på Voss, kjøpte ho butikken i heimbygda i 2017. 15. mai i år vart drifta digital i eit pilotprosjekt. Støtta av eit statleg program for butikkutvikling. Lavik styrer butikken frå mobiltelefonen, og kundane kan låsa seg inn i butikken med bankkortet, og handla når dei vil.

Kundane spreier seg meir i den lange opningstida, noko butikksjefen trur er ein god fordel no i koronatida.

– Trafikksikkert

– No treng ikkje pendlarane hasta heim for å nå handlinga i opningstida, dette betyr også noko for trafikktryggleiken, seier butikkeigaren.

Butikken ligg midt i dalen og vegen er av typen smal og svingete med stabbesteinar.

Hit kom Hege Marie Lavik flyttande med mannen Fazel Mohammed Ramazan (28). No bur dei i andre høgda med den tre månader gamle dottera Kawin Gulli.



Hege Marie Lavik Lavik er i permisjon med vesle Kawin medan mannen driv butikken. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Butikk på mobil

Framleis må ein ta imot varer og rydda i hyller, kjøl og frys. Resten av drifta er digitalisert. Når ein kunde opnar butikken med bankkortet, gir mobilen beskjed. Frå kamera ved døra får butikkstyraren sjå kven som kjem. Det er også kamera ved kassa. Får kunden trøbbel, er det ein knapp å trykka på for kontakt, og både pant og veging av bananar og anna i lausvekt kan ordnast frå mobilen.

– Vi kan driva butikken så sant det er telefonsamband, seier Lavik.

Som eit prøveprosjekt, er både øl, tobakk og snus digitalisert. Ølskapet har ekstremt kraftige tidsstyrte magnetlåsar. Og kundane må visa at dei er gamle nok med fingeravtrykk.

Butikkdrifta går fint digitalt på mobilen. Lavik har full kontroll på kundane. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Pussa opp

– Ser vi at nokon ikkje er i form til å kjøpa øl, kan vi også låsa skapet med telefonen, seier butikksjefen.

Ho synest dei rundt 50 husstandane som soknar til butikken støttar godt opp.

– Eg går ikkje og vaktar på folk. Dei må kjøpa det dei har lyst til kvar dei vil. Men vi prøver å ta inn dei varene kundane ønskjer, seier Lavik.

Då ho tok over butikken og pussa opp våren 2017 fekk eksingedølane prøva seg utan butikk. Lavik har inntrykk av at det var mange som var glade då ho opna nye lyse lokale.

– Det var forresten ikkje med lett hjarta eg pussa opp. Eg var veldig glad i den mørke koselege butikken til Bengt og Malena.

Lite svinn

– Korleis har eldre folk i dalen reagert på digitaliseringa?

– Først var fleire skeptiske, men eg trur dette har gjeve dei ei kjensle av digital meistring.

Nils L. Nesheim er innom butikken for å gjera unna handlinga. Han bur litt lenger oppe i dalen, og brukar å handla kvar 14. dag.

Nils L. Nesheim bunkrar godt opp når han først har tatt turen til butikken. Vis mer byoutline Marita Aarekol

– Det meste blir handla her, seier Nesheim. Han er glad for butikken, og fiksar automatikken, men tek gjerne imot hjelp med frukt og grønt i lausvekt sidan butikksjefen likevel er her.

Så langt har altså omsetninga gått opp, og svinn har ikkje vore noko stort problem ifølgje butikksjefen.

– Om nokon naskar, snakkar eg til dei. Eller til foreldra, om det er barn, seier Hege Marie Lavik.

Statleg støtte

Digitaliseringa er støtta av Merkur, eit statleg program for butikkutvikling, med 500.000 kroner til dei tekniske installasjonane.

– Vi ser alt no at pilotprosjektet er ein suksess. Det er veldig kjekt at småbutikkane slik kjem i teten digitalt. Etter kvart skal også andre småbutikkar få sjansen, seier merkurkonsulent Per Spillum.

I oktober vart også butikken i Herand i Hardanger digitalisert. Totalt er åtte småbutikkar i landet med i prosjektet.

– Vi måtte utvida kaien i sommar for at folk skulle kunna passera kvarandre med korrekt avstand, seier Anne Brimsholm. Ho og mora Inglaug flytta også salet av is og brus ut på kaien. Vis mer byoutline Marita Aarekol

På kaien i Søre Øyane i Bjørnafjorden kommune ligg ein tradisjonsrik butikk. Denne driv Inglaug Brimsholm (69) og dottera Anne Brimsholm (42) i fellesskap.

November og desember har alltid vore månader i året dei kvir seg til. Folk dreg til sentra for å handla julegåver, og omsetninga går ned på kaien.

Det kan fort bli trongt i gamle lokale. Anne Brimsholm får varer på plass i kjølen. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Køyrer ut varer

I haust har omsetninga auka.

– Vi har meir varekøyring no, enn før korona. Vi køyrer til dei som er sjuke, eller i karantene, seier Anne Brimsholm.

Ho fortel at kvar einskild kunde handlar sjeldnare, men at kundane handlar meir når dei først er på butikken. Totalt har omsetninga auka med rundt 15 prosent i høve til året før sidan 12. mars.

Korona har bydd på utfordringar også her. Alle dei tilsette har gått med maske i haust, og det er berre opna for åtte kundar i lokala samtidig.

– Mor elskar å gå på jobb. Ho seier ho skal ha fri, men det endar med at ho troppar opp likevel, seier dotter Anne om Inglaug Brimsholm. Inglaug byrja å jobba på butikken på Vedholmen som sommarvikar. Då var ho 15 år. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Tidlegare var det to butikkar på kaien på Vedholmen. No er det berre ein att, men den har til gjengjeld klart seg bra i koronatida. Vis mer byoutline Marita Aarekol

– Handlar lokalt med hyttekontor

Ifølgje bransjedirektør i Virke daglegvare, Ingvill Størksen, har det vore ein auke i daglegvarehandelen på landsbasis. Dette kjem av redusert grensehandel, og at folk i mindre grad går ut og et.

Bransjedirektøren peikar på at folk har vore svært flinke til å innordna seg og følgja råd som bransjen har gitt.

– Dei spreier handelen til tider og stadar der det er få kundar. Dette kan vera ein fordel for dei små nærbutikkane. Eg trur også auka bruk av heimekontor og hyttekontor får folk til å handla lokalt, seier Størksen.

Det er kaketid for folk på heimekontor, men Bente Arentzen slepp berre fire kundar inn i butikken samtidig, for å halda ansvarleg koronaavstand. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Tore Færevaag handlar hos Britt Pedersen på Hagavik heimebakeri. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Kaker på heimekontor

Framleis i Bjørnafjorden, litt lenger inne på land, ligg Hagavik Hjemmebakeri i eit vegkryss. Her er alt ein kan ønskja seg av kaker og brød, men også andre daglegvarer.

– Her har det helst gått i pluss i koronatida. Eg trur folk vegrar seg litt for å dra til sentra. Folk rundt her er flinke til å bruka butikken, seier eigar Beate Arentzen.

Butikken og bakeriet merka godt at mange konfirmasjonar og andre selskap vart avlyste. Men folk på heimekontor vil ha kaker.

– Vi sel vanvitig med kaker, seier Arentzen.

Den vesle butikken på Grindavoll ligg i enden av bakeriet, med god tilgang på ferske bakarvarer. Vis mer byoutline Marita Aarekol

Publisert: Publisert: 28. desember 2020 07:36 Oppdatert: 28. desember 2020 08:16