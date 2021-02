Avinor mener nordmenn bør spare minst 50 prosent på taxfree-sprit

Et anbud verdt 30 milliarder kroner på norsk taxfree er i gang. I anbudsdokumentene skriver Avinor at den som vinner bør selge tobakksvarer og brennevin minimum 50 prosent billigere enn i butikk.

KJEMPER OM SEIEREN: Avinor har lagt ut driften av taxfreebutikkene sine på anbud. Her fra Oslo Lufthavn. Vis mer byoutline Åserud, Lise / NTB scanpix

I disse dager kjemper varehandelskjemper om å få selge billig alkohol, tobakk og parfyme på Norges største flyplasser.

Avinor har lagt ut driften av taxfreebutikkene sine på anbud. Fireårskontrakten fra 2023 som omfatter 11 flyplasser, er verdt 30 milliarder kroner.

I anbudsdokumentene E24 har fått tilgang til, skriver Avinor detaljert om anbudet. Her beskrives en «betydelig» mer utfordrende konkurransesituasjon hvor Vinmonopolet, svenskegrensen og netthandelen er tøffe konkurrenter.

– Vi må få til et mye skarpere konsept og kan ikke stå stille i det situasjonsbildet vi har nå. Jeg mener vi har et stort uforløst potensial når det gjelder turister som kommer til Norge, for de handler langt mindre enn nordmenn i dag, sier Joachim Lupnaav Johnsen, som er konserndirektør for kommersielt område i Avinor.

– Det samme gjelder yngre reisende som ikke har den samme tradisjonen som de eldre når det gjelder «å fylle kvoten», og så er jo de yngre en del sunnere også, sier han.

Disse flyplassene kan få ny driver av taxfreebutikkene: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Ålesund, Tromsø, Bodø, Harstad/Narvik, Molde og Kristiansund. Kontrakten varer fra 2023–2027 og er verdt rundt tre milliarder euro, anslår Avinor. Vis mer vg-expand-down

Minimumspris på alkohol

Avinor-direktøren forklarer at en utfordring for selskapene som drifter dutyfree-butikkene at det handles mindre sprit og tobakk som står for en stor del av omsetningen. Et lyspunkt er vinsalget, som er økende.

– Veier vinsalget opp for nedgangen for sprit og tobakk?

– Nei, det gjør ikke det, så vi ser en endring når det gjelder våre kjernekategorier.

I dokumentene skriver Avinor at man har «følgende målsettinger på besparelse for å opprettholde prisstrategi og være konkurransedyktig over tid mot lokalmarked» og lister opp hvor mye nordmenn bør spare på å handle i taxfree fremfor tradisjonelle butikker.

Brennevin bør ha en besparelse på minimum 50 prosent.

Vin bør ha en besparelse på mellom 25 og 30 prosent (bestselgere bør være billigere)

Champagne bør ha en minimumsbesparelse på fem prosent

Parfyme og kosmetikk bør man spare 15–20 prosent på.

Tobakk og snus bør ha en minimumsbesparelse på 50 prosent.

Vis mer byoutline Skjermdump fra Avinors anbudsdokumenter

STØTTE: Samferdselsminister og tidligere Krf-leder, Knut Arild Hareide, mener det er naturlig at Avinor har en tanke om minimumsrabatter i taxfree-ordningen. Vis mer byoutline Frode Hansen

Får støtte av Hareide

Grunnen til at Avinor lister minimumsbesparelser i anbudsdokumentene handler først og fremst om tillit.

– At vi har minimumsbesparelser listet opp i anbudet handler først og fremst om at vi ønsker at dutyfree skal fremstå som et troverdig tilbud til forbrukeren, at folk skal kunne være trygge på at det er ordentlige penger å spare, sier Johnsen og legger til:

– Det er ikke absolutte kriterier, men vi kan ikke komme et sted hvor folk stiller spørsmål knyttet til besparelsene i dutyfree, sier Avinor-direktøren.

E24 har spurt samferdselsminister og tidligere Krf-leder Knut Arild Hareide hva han tenker om at Avinor gir føringer på hvor mye nordmenn bør spare på tobakk og sprit, og den tidligere Krf-toppen støtter retningslinjene.

– Når vi først har en taxfree-ordning, der alkohol og tobakk er fritatt for avgifter, ville det være rart om ikke varene som kunden kjøper har et visst minimum av lavere pris enn om folk skulle kjøpt de samme varene med full avgiftsbelegging, sier Hareide i en melding.

Vanvittig pågang

I dag er det selskapet Travel Retail Norway (TRN) som drifter norske Avinor-flyplasser og har tjent svært gode penger på avtalen.

TRN er eid av dagligvaregiganten Norgesgruppen, det tyske konsernet Heinemann og investor Terje Stykket. Selskapet har tjent svært gode penger på anbudet de siste årene.

Dagens Næringsliv skrev tidligere i år at tidligere TRN-topp Håkon Fjeld-Hansen sammen med franske Lagardère Travel Retail også vil kjempe om anbudet.

Avinor-topp Johnsen sier anbud av denne størrelsen i luftfarten er sjeldne i disse pandemiske tider.

– Det har vært veldig god interesse for anbudet. Vi har rundt 30 selskaper som har vist interesse for de tre pakkene vi tilbyr, og det inkluderer 10–15 av verdens største dutyfree-aktører, sier han, men vil ikke avsløre navn på listen.

Hundrevis av taxfree-medarbeidere har gått permittert i månedsvis. E24 møtte i november butikksjef Inger Rode i en mørklagt butikk på flyplassen i Bergen. Den ble bare åpnet når fly kom fra og gikk til utlandet. Denne torsdagen var det to avganger, én til København og én til Amsterdam. Vis mer byoutline Paul S. Amundsen

Vil sikre selskaper fra corona-konkurs

Johnsen sier det er få lyspunkter akkurat nå i varehandelen på flyplasser, og at såkalt travel retail ligger i «ruiner».

Samtidig skriver Avinor i sine prognoser at i beste tilfelle vil flytrafikken på Oslo Lufthavn vil være tilbake til nivåer før krisen allerede i 2023. I det verste scenarioet kan det gå helt til 2026 før man er på 2019-nivåer.

– Det er vanskelig å spå hvordan luftfarten ser ut etter pandemien. Hvordan justerer man for dette i anbudet?

– Det er klart det er usikkerhet til dette, og akkurat nå ligger jo luftfarten i ruiner og vi må bygge dette opp igjen. Men passasjerprognosene er mer og mer robuste, og i kontrakten er det Avinor som tar risikoen knyttet til guidingen på omsetning.

– Hva betyr det i praksis hvis omsetningen blir lavere enn antatt grunnet pandemien?

– Et det et stort nok passasjerfall så vil det lempes fra vår side, så Avinor bidrar til å sikre en bedre balanse i kontraktsforholdet og unngår at partnere i verste fall går konkurs.

Målet er å ha en vinner av anbudet klar til sommeren.