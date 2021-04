Utbygger: Asfaltarbeidere må snu på grensen – frykter E39 kan bli forsinket

Grensene har vært stengt i tre måneder. Hvilke arbeidere som slipper inn oppleves som helt vilkårlig, ifølge utbygger, som frykter store veiprosjekter vil påvirkes.

E39 mellom Mandal og Kristiansand kan bli stående uten asfalt hvis de som skal legge asfalten ikke slipper inn fra Polen. Vis mer byoutline Tor Erik Schrøder, NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det store utfordringen er at regelverket er sprikende og overlagt til lokalt politi på grensa, sier Asle Tjøtta, avdelingsleder for asfalt i Velde.

Han har siden før påske forsøkt å få arbeiderne han trenger til å vedlikeholde og bygge ny vei i Agder og Rogaland.

– Vi opplever at det er totalt uforutsigbart om vi klarer å få folk inn eller ikke, selv med den dokumentasjonen de skal ha, sier Tjøtta.

Asle Tjøtta, avdelingsleder asfalt i Velde Vis mer byoutline Privat

De siste ukene har Velde opplevd at flere medarbeidere «har blitt sendt i retur» fra Stavanger lufthavn, ifølge et brev Tjøtta har sendt Statsministerens kontor.

Der skriver han også at medarbeiderne har med seg dokumentasjon fra oppdragsgiveren Nye Veier og andre store entreprenører, som selskapet «blant annet skal utføre asfaltering på de store nasjonale veitiltakene for».

– Vi hadde fagfolk som skulle jobbe på veiprosjekt hos oss. De kom til Sola, klar til å gå på karantenehotell, men blir stoppet på grensen og får utvisningsvedtak med en gang. Vi prøver å ha dialog med politimyndighetene, men får høre at de kan ikke gjøre om vedtak, forteller Tjøtta til E24.

Les også Pensjonsselskaper jekker opp gebyret for den som blir arbeidsledig

Ulik praktisering i Kristiansand og Stavanger

Samtidig som arbeidere skal ha blitt avvist i Stavanger, skal selskapet ha fått utenlandske arbeidere inn til landet gjennom Kristiansand.

– Vi har fått inn folk med danskebåten. Da fikk de ros fra grensekontrollen i Kristiansand for å ha vist fram god dokumentasjon, men det var akkurat samme dokumentasjon som andre ble utvist med på Sola.

– Det er utrolig utfordrende. Vi som arbeidsgiver blir sittende og vet ikke hva vi skal gjøre lenger, og det blir flaks eller uflaks om vi får arbeidstagerne inn eller ikke, sier Tjøtta.

Justisdepartementet har blitt presentert med historien til Velde-arbeiderne. Departementet henviser til Politidirektoratet, som understreker at de ikke har kjennskap til eksemplene som nevnes og derfor ikke kan kommentere disse.

– Det er et omfattende og til dels komplisert regelverk med flere skjønnsvurderinger politiet skal håndheve. Det kan derfor være at tilsynelatende like saker kan bli vurdert ulikt. Vi jobber stadig for å sikre enhetlig håndtering og har forståelse for den enkeltes behov for forutsigbarhet og tydelighet, sier Lars Aune, stabssjef i Politidirektoratet, til E24.

Nye Veier som har ansvar for veistrekningen ønsker ikke kommentere saken.

Stavanger lufthavn politistasjon har så langt ikke besvart E24s henvendelser.

Les også Yaras eiere kan vente seg pengedryss: – Bare se på historien

Ny E39 kan forsinkes

Asfaltarbeiderne fra Polen som skulle jobbe for Velde var tenkt å jobbe på den nye E39 mellom Mandal og Kristiansand, samt kontrakter Velde har med stat og fylke om vedlikehold av vei i Agder og Rogaland.

– Uten denne arbeidskraften vil arbeidet vårt kunne forsinkes kraftig, og i verste fall stanse opp, sier Tjøtta.

Han skriver i brevet til Statsministerens kontor at det ikke er tilgjengelig «tilsvarende faglært personell» regionen per nå.

– Vi har hatt flere utlysninger ute i vinter, uten å lykkes, forteller Tjøtta.

Les også Forsvaret vurderer å kjøpe utstyr fra omdiskutert kinesisk selskap

Umulig å komme i dialog med byråkratiet

Brevet han sendte til Statsministerens kontor med bekymringene rundt praktiseringen av regelverket, ble besvart av Nærings- og fiskeridepartementet forrige uke.

Et svar Tjøtta mener at ikke var tilfredsstillende.

– Vi fikk en oppramsing av restriksjoner og regelverk. Du får ikke noe gode svar, sier Tjøtta, som mener det nesten er umulig å komme i dialog med byråkratiet.

Tjøtta sier de ikke har noe problem med å forstå at det må være restriksjoner, men skulle ønske regelverket var tydeligere.

– Hvis personell knyttet til denne type samfunnsoppdrag skal kunne komme til landet og jobbe, så må det være tydelig og klart. Det må ikke være så komplisert og uforutsigbart for arbeidsgiverne.

– Det kan ikke være lokale som tolker på én måte og andre på en annen måte, sier Tjøtta.

Les på E24+ – Jeg har mange ganger hentet i barnehagen med det største rødvinsgliset