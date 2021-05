Pandemien har skapt større psykiske vansker i arbeidslivet

Etter over et år med hjemmekontor opplever mange bedrifter at de ansatte har fått dårligere psykisk helse. Pandemien får skylden: – Rammene forsvant totalt, sier NHO.

Tone Grindland i NHO og Kristine Thorrud i Aker BP mener den utrygge situasjonen pandemien bragte med seg er en av mange grunner til økt psykisk uhelse. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

29 prosent av NHOs-medlemsbedrifter rapporterer om at ansatte sliter med med psykisk uhelse under pandemien. I Rogaland er tallet 23 prosent. Verst står det til innen luftfart og reiseliv som er spesielt hardt rammet av korona-nedstenging. Henholdsvis 43- og 43 prosent av bedriftene melder om dårligere psykisk helse blant ansatte.

– Vi ble i fjor kastet ut i en utrygg situasjon, som skapte mye usikkerhet. Plutselig satt man med barn på hjemmeskole, som i seg selv er krevende og kan kaste folk ut i sykemeldinger. Hele denne overgangen var brå og rammene forsvant totalt. Vi har etter hvert sett både positive og negative utfall ved hjemmekontor, sier NHO-Rogalands regiondirektør Tone Grindland.

Isolasjon og utrygghet

– Enkelte føler på en sosial isolasjon. Mange føler også på en utrygghet. Vi som mennesker liker å vite hva som kreves av oss og vi ønsker tydelige rammer. Alt dette ble satt på spill da pandemien kom, fortsetter Grindland.

37 prosent av bedriftene opplyser at de har tatt særskilte grep for å få has på utfordringene. Bedriftene innenfor Norsk olje og gass er ivrigst med 66 prosent.

– De aller fleste av de har gjort det i større grad enn før pandemien. Et eksempel er å utruste ledere med å kunne fjernlede. Man skal ikke kimse av sånt, sier Grindland.

Aker BP kartla helsen

I de tomme kontorlokalene til Aker BP i Jåttåvågen har ledelsen hatt sitt fulle hyre med å begrense hjemmekontorets negative virkninger. Lete- og produksjonsselskapet har forsøkt å kartlegge helsen til sine ansatte, med et større fokus på psykisk helse.

– Vi har alltid hatt et lavt sykefravær, rundt 2 prosent. Men da pandemien kom forsto vi at vi var nødt til å forebygge. Derfor sendte vi ut en psykososial undersøkelse til både onshore- og offshoreansatte. Dette har vi gjentatt jevnlig under pandemien, sier HR-ansvarlig i Aker BP Kristine Thorrud.

– Resultatene viste at noen var bekymret for egen eller andres helse. Et av mange tiltak ble da å opprette en støttetelefon-linje for mental helse, fortsetter hun.

Aker BP har allerede bestemt seg for at de ansatte skal returnere til kontorene i Jåttåvågen etterhvert. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB scanpix

Usikkerhet er belastende

Særlig belastende oppleves pandemiens usikkerhet. Hvor lenge, hvor alvorlig og hvilke tiltak er spørsmål vi alle har stilt oss det siste året. Slik er det også i oljeselskapet.

– For dem som har utfordringer fra før i livet, men som har ryddige arbeidsrammer ble nok hverdagen ekstra krevende etter at pandemien kom. Det eneste som var sikkert var at alt var usikkert. Dette er veldig belastende, selv om det er et lys i enden av tunnelen nå, sier Thorrud.

Aker BP har vært klar overfor sine ansatte at kontor-hverdagen etter hvert skal bli standarden igjen. En slik tilvenning skal likevel skje gradvis.

– Når man etter hvert skal avvikle hjemmekontor så skal det skje gradvis. Vi har gitt mange tilbud både i form av trening, fysioterapi og ergonomiveiledning. Dette kan man ikke ta bort over natten, fordi folk benytter seg av dem, slår Thorrud fast.

Pandemien har altså avslørt at det kan være psykisk belastende med hjemmekontor. Likevel mener NHO at man i Norge er flinke til å ivareta de ansatte både mentalt og psykisk.

– Vi har et veldig gjennomorganisert arbeidsliv i Norge. Derfor tror jeg vi her i landet er ganske flinke til å kartlegge folks psykiske helse på jobb. Det siste året har vært så annerledes enn hva vi har opplevd tidligere, så det er vanskelig å ha tallgrunnlag fra en lignende situasjon – for den finnes ikke. Jeg tenker derfor at det er viktig hva man gjør fremover, sier Grindland i NHO.

Tomme kontorbygg er blitt vanlig her til lands, men snart vender folk tilbake. Dette skal likevel skje gradvis forteller Thorrud i Aker BP. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Verken Aker BP eller NHO har tall på hvilken gruppe som sliter mest med hjemmekontor. Svarer folk ærlig på spørsmål om egen psykisk helse? Det kan ikke Grindland og Thorrud garantere. De har likevel en oppfattelse av at bildet er sammensatt og komplisert.

– Vi vet på tvers av bransjer er at det varierer. Jeg synes også det er bra at Aker BP har tatt et standpunkt i hva som er utgangspunktet deres etter pandemien, altså kontor. Dette gjør at man slipper mer usikkerhet. Jeg tror det er viktig at arbeidsgiver gir uttrykk for hva som er normalen, sier Grindland.

– Jeg vet ikke om det er vanskelig for folk å innrømme at de sliter psykisk. Men min jobb og selskapets jobb er å informere om hvilke tilbud vi har. Vi har også hatt et stort fokus på å styrke våre ledere, slik at de blir best mulig rustet til å se sine ansatte, følger Thorrud i Aker BP opp.