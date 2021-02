Rugland-familien inn i Preikestolen-selskap

Rugland-familien går motstrøms og investerer i reiselivsbransjen. Gjennom Stavanger Investering AS kjøper de 20 prosent av selskapet Norwegian Experience – som blant annet eier Preikestolhytta.

Preikestolen er en av Norges mest besøkte turistattraksjoner.

– Vi har stor tro på den teknologibaserte tilnærmingen som Norwegian Experience tilfører reiselivet, sier daglig leder i Stavanger Investering, Ole Kristian Rugland, til Aftenbladet.

Han ønsker ikke å si hvor mye Rugland-familien legger på bordet, men de kommer til å få en eierandel på rett under 20 prosent.

– Vi ser et stort potensial i å rasjonalisere driften av mindre reiselivsaktører i Norge ved bruk av smarte løsninger. Veldig mange av aktørene er drevet av idealister som primært ønsker å jobbe med å dele opplevelser med sine kunder. Vi tror derfor at de ønsker tilgang til gode teknologiske løsninger som kan bidra til at de bruker mer tid på kundene i stedet for administrative oppgaver.

– Jeg vil tro at for de fleste er det enklere å booke og gjennomføre en to ukers tur til Syden enn det er å planlegge en langhelg på Vestlandet i dag, sier Ole Kristian Rugland.

Ole Kristian Rugland, daglig leder Stavanger Investering

Skanem, Figgjo og eiendom

Stavanger Investering er heleid av familien Rugland. Far Ole Rugland har rett i overkant av 45 prosent aksjene, mens de tre barna har litt over 18 prosent hver. Lokomotivet i selskapet er industrikonsernet Skanem, men de eier også porselensfabrikken Figgjo. I tillegg har Rugland-familien sitt eget eiendomsselskap som investerer, eier, drifter og utvikler eiendommer i Stavanger-regionen.

Stavanger Investering fikk i 2019 et resultat før skatt på 40,3 millioner kroner, mens driftsinntektene var 1,374 milliarder kroner. Egenkapitalen i selskapet er 803 millioner kroner.

– 2020-resultatene er ikke klare enda, og jeg antar at de ikke vil være klar for å deles før til sommeren, sier Ole Kristian Rugland.

Rugland inn i styret

Daglig leder i Norwegian Experience, Ola Thuen Neergaard, er glad for å få med seg Rugland-familien på eiersiden.

– Norwegian Experience brenner for å utvikle ikoniske naturopplevelser som alle kan ta del i. Nå satser vi friskt videre med en ny investor om bord, og ser med stor begeistring frem til å utvikle selskapet sammen med vår sterke eiergruppe, sier Thuen Neergaard.

Preikestolhytta driftes av selskapet Norwegian Experience – et selskap som Rugland-familien nå kjøper seg inn i.

Fra før er blant annet Ola Soppeland, Eyvind Flood og Risør-mannen Martin Hauge eiere i selskapet. Martin Hauge, som er selskapets styreleder og hovedeier, gleder seg også over å få Ole Kristian Rugland inn i selskapets styre.

– Vi er fullt klar over at det er ganske mørkt i reiselivsbransjen akkurat nå, men vi mener dette er en god tid for bransjen til å tenke nytt og innovativt fornye seg. Derfor har vi store forventninger til det å benytte teknologi for å styrke gjesteopplevelsen. Vi ønsker å frigjøre våre kunders tid som de heller kan benytte til å fokusere på sine gjester. Vi kaller det å gå fra transaksjon til relasjon, sier Thuen Nergaard.

Minus 10 mill. i 2019

Norwegian Experience drifter Preikestolen BaseCamp (Preikestolhytta), Ryfylke BaseCamp, aktivitetsselskapet Outdoorlife Norway og tjeneste- og teknologibedriftene, Lif by NX, Lif Accounting og hotellsystemet Getshop. Regnskapstallene for Norwegian Experience er ikke offentlige ennå, men i 2019 fikk selskapet et resultat før skatt på minus 10,8 millioner kroner.

