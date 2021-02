Olav Thon Eiendomsselskap ga 1,7 prosent leierabatt i fjor

Olav Thon Eiendomsselskap dro inn nesten tre milliarder i leieinntekter i fjor. Selskapet ga midlertidig leiereduksjon for til sammen 53 millioner, under to prosent av totalen.

Olav Thon Eiendomsselskap melder om et kraftig resultatfall før skatt til 344 millioner kroner i fjor – ned fra 2,3 milliarder året før.

Men selskapet har gjort nedskrivninger verdt til sammen 1,55 milliarder kroner i løpet av året. Dersom man korrigerer for dette, var resultatet omtrent på linje med fjoråret på 1,88 milliarder kroner – ned fra 1,94 milliarder i 2019.

Også leieinntektene holdt seg stabilt i fjor, på 2,9 milliarder kroner. Olav Thon Eiendomsselskap leier ut til en rekke giganter i norsk dagligvarehandel, som kjøpesentre, Vinmonopolet, HM og store sportsbutikker.

Med et coronarammet næringsliv skulle man kanskje tro at den delen av leiemodellen som er omsetningsbasert sørget for et svakt 2020. Slik ble det ikke.

For riktignok har det vært tapere handelsbransjen, men det har også vært vinnere, poengterer Arne B. Sperre, konserndirektør finans i Olav Thon Eiendomsselskap.

– Det har gått dårlig med for eksempel klær og sko, mens mat og drikke, hjem og hobby har gått veldig bra, sier han til E24.

Alt i alt har det altså gått ganske opp i opp, konkluderer han.

– Avhengig av inntekter vi også

Da Norge stengte ned i mars i fjor, dukket begrepet dugnad opp i norsk næringsliv.

27. mars ble finansminister Jan Tore Sanner spurt om han forventer at gårdeiere innfører leiekutt.

– Jeg mener at i den situasjonen vi er i nå, må vi legge til grunn at alle stiller opp, var svaret, ifølge Estate Nyheter.

Det foreløpige årsregnskapet fra Olav Thon Eiendomsselskap viser at utleiekjempen fikk redusert leieinntektene med 53 millioner kroner i fjor, gjennom midlertidige leiereduksjoner som de ga leietakere.

Det tilsvarer en rabatt på 1,7 prosent sammenlignet med hva leieinntektene ville vært på uten disse reduksjonene.

– Har dere vært tøffe gårdeiere å ha med å gjøre?

– 53 millioner er jo lite i forhold til tre milliarder, men de aller fleste leietakerne våre gjør det helt greit. Vi er i et skjebnefellesskap, der det er i vår interesse at de gjør det godt. Men leietakerne har en forståelse av at vi er avhengig av inntekter vi også, sier Sperre.

– Med leierabatt på 1,7 prosent, kan man si at dere har deltatt i dugnaden?

– Jeg kan ikke kommentere ut ifra en sånn vinkling. Vi har dialog med alle leietakere og samarbeider godt.

Sperre legger til at Olav Thon Eiendomsselskap har mottatt kun 9 millioner i kroner i coronastøtte fra myndighetene og at de dermed har gitt mer enn de har fått.

Utsetter utbytte

I takt med gradvis åpning av samfunnet i den siste delen av året, har også resultatet i selskapet bedret seg.

I fjerde kvartal alene landet resultatet før skatt på 2,2 milliarder kroner – opp fra 968 millioner året før.

I samme kvartal har verdien på eiendomsporteføljen økt med 1,3 milliarder kroner. Porteføljen består av 78 kjøpesentre i Norge og Sverige, næringseiendom og utleieboliger i Oslo-området.

Styret i konsernet foreslår å utsette utbyttebetalingen for 2020, men ber samtidig om fullmakt til å gjøre en utbetaling «på et senere tidspunkt».

Året før ble utbyttet droppet, og styret viste den gang til usikkerheten rundt viruspandemien.

Coronaviruset er også årsaken til at utbyttet utsettes i år, og konsernet trekker frem at de har stengte kjøpesentre i enkelte kommuner.

– Forskjellen på i år og i fjor er at kjøpesentrene nå brukes som verktøy for å slå ned smitten. Er det snakk om noen uker går det nok greit. Vår oppfatning er at konsumet som faller bort ikke forsvinner, men blir utsatt, sier Sperre.