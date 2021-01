Datterselskaper blir slått konkurs av Norwegian: 2.000 ansatte rammes av langdistansekuttet

Det var Norwegian selv og ikke kreditorene som tok den tunge beslutningen om å legge ned langdistansesatsingen, forklarer konsernsjefen. Årsaken er at det rett og slett er for usikkert når dette markedet kommer tilbake.

Konsernsjef Jacob Schram (t.h.) og finansdirektør Geir Karlsen presenterte torsdag nye og oppdaterte plane for hvordan Norwergian skal overleve.

Torsdag morgen la Norwegian frem en oppdatert plan for å redde selskapet. Der kommer også den tunge beslutningen frem: Langdistansesatsingen blir lagt ned.

Konsernsjef Jacob Schram fortalte under en digital pressekonferanse torsdag formiddag om det han beskrev som «krevende beslutninger».

– Det er forbundet med stor risiko å fortsette som i dag. Derfor har vi besluttet at langdistanse ikke er med når vi nå presenterer en ny forretningsplan, sa Schram.

Han la ikke skjul på at dette får store konsekvenser for mange av de ansatte til Norwegian rundt omkring i verden - ansatte og kollegaer som han referer til som «Red-Nose Warriors» etter Norwegians-fyenes røde nese.

– Den brutale virkeligheten er at styrene i landene våre med langdistansevirksomhet vil begjære dem konkurs, sa Schram og fortsatte:

– Det har vært tungt å gi de over 2.000 ansatte som blir berørt, og som har vært med å kjempe det siste året, beskjed om beslutningen.

Konsernsjefen var klar på at styret og ledelsen har kommet frem til at nedleggelsen «er den eneste muligheten for å sikre Norwegian» en sjanse til å overleve coronapandemien.

Flere tøffe grep

Torsdag kom Norwegian med en oppdatert plan som inneholder nye og store endringer.

Hvis ledelsen lykkes vil selskapte overleve, men også se veldig annerledes ut.

Hovedpunktene i planen til styret i selskapet er:

Å redusere gjelden ned til 20 milliarder kroner

Hente mellom 4 og 5 milliarder i frisk kapital

Sitte med mellom 4 og 5 milliarder i kontanter etter restruktureringen

Droppe langdistansesatsingen og satse på ruter i Norden og Europa

Redusere kortdistanseflåten ned til maksimalt 50 fly av typen Boeing 737

Å levere et positivt brutto driftsresultat (EBITDA) i 2021 etter restruktureringen, basert på nåværende prognoser om pandemien og flytrafikken

