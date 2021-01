Langdistanse-selskaper blir slått konkurs: 2.000 Norwegian-ansatte rammes

Det var Norwegian selv og ikke kreditorene som tok den tunge beslutningen om å legge ned langdistansesatsingen, forteller konsernsjefen. Årsaken er at det rett og slett er for usikkert når dette markedet kommer tilbake.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Torsdag morgen la Norwegian frem en oppdatert plan for å redde selskapet. Der kommer også den tunge beslutningen frem: Langdistansesatsingen blir lagt ned.

Konsernsjef Jacob Schram fortalte under en digital pressekonferanse torsdag formiddag om det han beskrev som «krevende beslutninger».

– Det er forbundet med stor risiko å fortsette som i dag. Derfor har vi besluttet at langdistanse ikke er med når vi nå presenterer en ny forretningsplan, sa Schram.

Han la ikke skjul på at dette får store konsekvenser for mange av de ansatte til Norwegian rundt omkring i verden – ansatte og kollegaer som han referer til som «Red-Nose Warriors» etter Norwegians-flyenes røde nese.

– Den brutale virkeligheten er at styrene i landene våre med langdistansevirksomhet vil begjære selskapene konkurs, sa Schram og fortsatte:

– Det har vært tungt å gi de over 2.000 ansatte som blir berørt, og som har vært med å kjempe det siste året, beskjed om beslutningen.

Det har lenge vært spekulert i om Norwegians langdistanseflåte hadde en fremtid, også før coronapandemien kom.

– Var det dere selv som besluttet dette, eller var det kreditorer, leasingselskaper og andre som presset dette gjennom?

– Det var oss selv, sier konsernsjef Jacob Schram til E24.

Les også Norwegian presenterer oppdaterte planer: Vil legge ned langdistanse og fokusere på Norden

Fra vondt til verre for de ansatte

Konsernsjefen var klar på at styret og ledelsen har kommet frem til at nedleggelsen «er den eneste muligheten for å sikre Norwegian» en sjanse til å overleve coronapandemien.

De 2.000 ansatte som nå rammes av nedleggelsen av langdistanse kommer på toppen av de tusenvis av Norwegian-ansatte som enten har blitt permittert eller sagt opp fra før, både i Norge og andre land.

Norwegian har allerede måttet sende ansatte i Sverige, Danmark, Spania, Storbritannia, Finland og USA på dør, i tillegg til at avtaler om innleie av personell har blitt avsluttet i fjor vår.

I november ble ytterligere 1.600 norske ansatte permittert og i desember ble spanske datterselskap satt under konkursbeskyttelse.

Les også Flyanalytiker: – Norwegian gjør helt rett i å droppe langdistanse nå

Konsernsjef Jacob Schram (t.h.) og finansdirektør Geir Karlsen presenterte torsdag nye og oppdaterte plane for hvordan Norwegian skal overleve. Vis mer byoutline TERJE BENDIKSBY

– Tar mye lengre tid

I årene før pandemien vokste Norwegian kraftig, men det viste seg etter hvert at selskapet hadde spredt seg for bredt utover. Det var for mange ruter med for dårlig lønnsomhet.

Dette gjaldt særlig langdistansevirksomheten, som etter hvert viste seg å bli svært kostbar for Norwegian.

I tillegg til manglende lønnsomhet var Norwegian også uheldige med at både Rolls-Royce-motorene på langdistanseflyene Dreamliner og selve Max-flyet på kortdistanse hadde tekniske problemer.

Allerede før corona hadde finansdirektør Geir Karlsen satt i gang store tiltak for å kutte ulønnsomme ruter og selge unna en del fly.

Dette bidro til at Norwegian for første gang på flere år regnet med å levere et overskudd i 2020. Da pandemien kom ble imidlertid situasjonen dramatisk.

I august i fjor signaliserte Norwegian at rundt halvparten av de daværende 37 Dreamliner-flyene skulle bort. Nå har man altså besluttet at alle skal bort.

Det er flere årsaker til at man kaster kortene på langdistanse, men usikkerheten om når dette markedet faktisk kommer tilbake er den viktigste:

– Da vi skulle sette oss ned og se inn i krystallkulen og bli klok på hvordan dette markedet og utviklingen i pandemien vil se ut fremover, og hvilke fremtidsscenarioer vi kan tro på, så var det veldig vanskelig å se når langdistanse skulle komme tilbake, forklarer Schram.

Han sier at Norwegian fortsatt tror kortdistansemarkedet vil være noenlunde tilbake til normalen fra sommeren 2022, men at man ikke vet når langdistanse vil være det.

– Det vi vet er at det vil ta lengre tid enn kortdistanse, sier han.

– I den finansielle situasjonen som vi står i vil det være en veldig stor risiko å fortsette med langdistanse når vi ikke vet hvordan det markedet vil utvikle seg, fortsetter han.

Les også Bakgrunn: Nesten halvparten av Dreamliner-flyene skal bort

Flere tøffe grep

Torsdag kom Norwegian med en oppdatert plan som inneholder nye og store endringer.

Hvis ledelsen lykkes vil selskapet overleve, men også se veldig annerledes ut enn det gjorde før pandemien.

Hovedpunktene i planen til selskapet er:

Å redusere gjelden ned til 20 milliarder kroner

Hente mellom 4 og 5 milliarder i frisk kapital

Sitte med mellom 4 og 5 milliarder i kontanter etter restruktureringen

Droppe langdistansesatsingen og satse på ruter i Norden og Europa

Redusere kortdistanseflåten ned til maksimalt 50 fly av typen Boeing 737

Å levere et positivt brutto driftsresultat (EBITDA) i 2021 etter restruktureringen, basert på nåværende prognoser om pandemien og flytrafikken

Punktet om å droppe langdistanse betyr at Norwegian nå planlegger å kvitte seg med de 35 gjenværende langdistanseflyene av typen Boeing 787 Dreamliner. Selskapet eier 11 stykk og leaser resten.

«Under de rådende forholdene er ikke en langdistanseoperasjon bærekraftig for Norwegian og denne driften vil derfor ikke fortsette», skriver selskapet.

En reduksjon til 50 kortdistansefly er i realiteten en dobling av det flåtekuttet som Norwegian presenterte i april i fjor.

Selskapet skisserte da en reduksjon der de skulle gå fra en opprinnelig plan på 168 fly i 2020, før coronakrisen, til mellom 110 til 120 fly etter krisen. Trekker man langdistanseflyene ut av de tallene, ville selskapet hatt rundt 100 kortdistansefly.

Nå er det altså maksimalt snakk om 50.

Les også Næringsdepartementet vurderer ny Norwegian-søknad