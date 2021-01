Utslippene skal mer enn halveres innen 2030: Nå kommer Ernas store klimaplan

Blir det dyrere kjøtt og bensin utover 2020-tallet? Nå avslører regjeringen hvordan de mener at Norge skal nå 2030-klimamålene.

Publisert:

Planen blir lagt frem av statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Det neste tiåret skal vi omstille Norge og forberede oss på å være et nullutslippsland innen 2050, sier Rotevatn på en pressekonferanse.

Regjeringens overordnede mål er å mer enn halvere utslippene innen 2030. Dagens klimaplan skal bidra til noe av dette, og gjelder innenfor såkalt «ikke-kvotepliktig sektor», som transport og landbruk (se faktaboks).

«Med denne planen vil Norge samlet sett være på god kurs til å nå det forsterkede klimamålet om 50–55 prosent kutt innen 2030, samt det langsiktige målet om 90–95 prosent kutt innen 2050», skriver regjeringen i planen.

«Planen inneholder politikk for å redusere de kvotepliktige og de ikke-kvotepliktige utslippene, for å øke opptaket av CO₂ og redusere utslippene fra skog og annen arealbruk. Ikke minst sier planen hvordan vi skal vurdere å justere politikken underveis om det trengs for å nå klimamålet», skriver regjeringen.

Så mye vil regjeringen kutte

Det sentrale elementet i regjeringens plan er hvordan den skal kutte de ikke-kvotepliktige utslippene med 45 prosent innen 2030.

«Omregnet til et utslippsbudsjett svarer målet til at vi kan slippe ut maksimalt 201,8 millioner tonn CO₂-ekvivalenter over de neste ti årene. Med gjeldende politikk ligger vi an til å slippe ut 218,4 millioner tonn», skriver regjeringen.

«Vi vil derfor innføre ny politikk som kutter norske ikke-kvotepliktige utslipp med minst 16,6 millioner tonn mer over perioden for å komme i mål. Totalt har vi beregnet at planen vi nå legger frem, vil kutte utslippene med 20 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Det er mer enn vi trenger for å nå 45 prosent-målet i Granavolden-plattformen», skriver regjeringen.

Dette er regjeringens utslippsbudsjett frem til 2030 for ikke-kvotepliktig sektor, som blant annet består av landbruk, bygg, avfall og transport. Millioner tonn CO2-ekvivalenter. Grå søyler er hvor mye som kan slippes ut. Stiplet linje er fremskrivning av dagens utslipp. Blått felt er kutt i transport, gult kutt i andre ikke-kvotepliktige utslipp og grønt felt er kutt landbruket blir kreditert i utslippsregnskapet. Vis mer byoutline Klima- og miljødepartementet

Slik vil regjeringen kutte

Når det gjelder konkrete tiltak sier regjeringen at den vil øke avgiftene for utslipp av klimagasser, og senke andre skatter og avgifter for dem som rammes.

«Slik gjør vi det mer lønnsomt å velge klimavennlig», skriver regjeringen.

CO2-avgiften, som i dag er på rundt 590 kroner per tonn, økes til rundt 2.000 kroner frem mot 2030.

Regjeringen legger opp til at bilavgiftene og andre virkemidler fortsatt skal stimulere til reduserte klimautslipp og innfasing av nullutslippsbiler.

Fra 2022 blir det krav om nullutslipp i offentlige innkjøp av personbiler og lette

varebiler, og fra 2025 gjelder det samme for bybusser.

Fra 2023 skal det være lavutslippskrav til fergeanbud og noe senere for alle nye hurtigbåtanbud, og fra 2024 blir dette kravet trinnvis innført for servicefartøy i havbruksnæringen.

Bruk av fossile brensler til energiformål i industri utenfor kvotesystemet skal gradvis utfases frem mot 2030. Bruk av fossil gass til midlertidig byggvarme og

byggtørk skal fases ut frem mot 2025, og økt CO2-avgift blir et viktig virkemiddel.

«Viss det blir behov for det, vil regjeringen fortløpende vurdere ytterligere virkemidler, medregnet et eventuelt forbud», skriver regjeringen.

Så mye må kuttes: Norge har overlatt deler av klimakuttene til EU. Regjeringens ferske klimaplan legger gjelder sektorer som ikke betaler CO₂-kvoter til EU, såkalt «ikke-kvotepliktig sektor». Denne sektoren består blant annet av transport, bygg, avfall, jordbruk og noe industri. Disse står for omtrent halvparten av klimagassene som slippes ut i Norge. Det overordnede målet i klimaplanen er å kutte Norges utslipp i såkalt «ikke-kvotepliktig sektor» med 45 prosent fra 2005-nivå innen 2030. Kilde: NTB Vis mer vg-expand-down

Kuttene avhenger av EUs politikk

Norge samarbeider om kutt med EU. Hvordan Norge vil fordele sine kutt mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige sektorer, vil avhenge av hvordan EU utvikler sitt klimaregelverk, påpeker regjeringen.

Det gjelder også hvilken rolle skog og annet arealbruk får i utslippsregnskapet. EUs klimaregelverk er i endring over de neste årene, påpeker regjeringen.

– Samarbeidet med EU åpner opp for fleksible ordninger. Men vi tenker ikke å bare betale andre for å slippe unna. Vi skal kutte mer enn det vi har forpliktet oss til, sier Rotevatn.

– Omstillingen skal være rettferdig i tillegg til å være grønn, sier klimaministeren.

Følger opp «Klimakur»

Regjeringens klimaplan kommer i kjølvannet av den omfattende «Klimakur»-rapporten fra i fjor. Den presenterte en kuttmeny på 60 klimatiltak, inkludert å få folk til å spise mindre kjøtt og sykle mer, og øke avgiftene på drivstoff.

Før dagens melding etterlyste flere miljøvernerne at regjeringen tør å gjøre upopulære tiltak. Flere av opposisjonspartiene på Stortinget ønsket seg ambisiøse og konkrete planer, men de er uenige om avgifter på kjøtt.

Siden Solberg-regjeringen ikke har flertall i Stortinget er den avhengig av å få med seg Frp eller andre partier for å få godkjent klimameldingen.

Eget utslippsbudsjett Regjeringen har varslet et historisk taktskifte i klimapolitikken, og fortalte denne uken til Aftenposten at den for første gang ville legge frem et eget utslippsbudsjett for perioden 2021–2030. Dette budsjettet viser hvor mye Norge kan slippe ut i ulike sektorer innenfor ikke-kvotepliktig sektor de neste ti årene hvis klimamålet skal nås. Kuttene omfatter landbruket, deler av industrien, transportsektoren og bygg og anlegg. Norge har avtalt med EU at utslippene i ikke-kvotepliktig sektor skal kuttes med 40 prosent fra 2005-nivået innen 2030. Regjeringen har selv skrudd opp dette målet til 45 prosent. Mange av de største utslippspunktene i Norge er kvotepliktige, noe som betyr at de betaler CO₂-kvoter per tonn de slipper ut. Disse skal kutte sine utslipp i samarbeid med EU. Dette gjelder for eksempel plattformene på sokkelen, Equinors LNG-anlegg på Melkøya og Yaras ammoniakkanlegg i Porsgrunn. Vis mer vg-expand-down

