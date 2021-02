Kryptogründer startet munnbindsalg – stoppet av banken

Kort tid etter at Norge stengte ned i mars i fjor gikk kryptogründer Erik Solberg i gang med salg av munnbind. Noen måneder senere ble kontoene hans stengt ned av Danske Bank.

KRYPTOVALUTA OG MUNNBIND: Erik Solberg har startet flere selskaper, og har blant annet satset på både kryptovaluta og smittevernutstyr. Bildet er tatt i forbindelse med at Solberg skulle utvinne kryptovaluta for store summer i et lager på Østlandet, noe det aldri ble noe av. Vis mer byoutline Privat

Da bitcoinprisen steg dramatisk høsten 2017, startet Erik Solberg opp selskapet Kryptotech. Selskapet lovet investorer høy avkastning på ny banebrytende teknologi.

Selskapet ble senere slått konkurs uten å ha levert på løftene.

Men Solberg så også muligheter i smittervernutstyr, og startet opp netthandel for salg av både munnbind, hånddesinfeksjon, samt hurtigtester for coronaviruset gjennom selskapet Norvitae.

I november avsluttet imidlertid, ifølge gründeren selv, selskapets bankkontakt Danske Bank plutselig kundeforholdet, etter at selskapet hadde opplyst om mulige avtaler de ville inngå.

– Vi informerte banken vår Danske Bank om at det muligens ville komme store transaksjoner inn på konto (...). Men de svarte med å innføre begrensninger på selskapets konto og sa de måtte gjøre AML (antihvitvaskingsarbeid, journ.anm.), skriver Solberg i en e-post til E24.

Han hevder at antihvitvaskingsarbeidet drøyde ut i tid og tok livet av flere store «dealer», og at det endte med at kontoen ble stengt ned på tampen av året.

Solberg sier at også andre norske banker nektet ham å åpne konto.

Selskapet Norvitae, som ble startet av kryptogründer Erik Solberg, selger ikke bare munnbind og desinfeksjon, men har også et langsiktig mål om å utvikle en vaksine mot virus, ifølge nettsidene. Vis mer byoutline Norvitae

Vurderer sak mot Danske Bank

Kryptogründeren anslår at han har solgt smittevernutstyr for rundt én million kroner.

Han sier at selskapet har sett seg nødt til å flagge ut, og satser nå på Brasil og Sør-Amerika.

– Danske Bank krevde dokumentasjon blant annet for handler som vi hadde informert om at kanskje skulle bli noe av, men som aldri ble noe av, sier Solberg.

Han legger til at det ikke ville være mulig å gi ut dokumentasjon på avtaler som ikke fant sted.

Kryptogründeren sier at de vurderer sak mot Danske Bank etter nedstengingen av kontoen. Nå har selskapet kun Paypal som betalingsløsning, noe Solberg påpeker som utfordrende for å kunne betale avgifter til staten.

– Håper Skatteetaten har Paypal-konto, skriver Solberg til E24.

Danske Bank sier at de ikke kan kommentere på spesifikke kundeforhold eller gi ut konkrete opplysninger knyttet til verken Erik Solberg eller selskapet Norvitae.

Samtidig er de tydelige på hvorfor de gjennomfører anti-hvitvaskingsarbeid:

– Dersom vi av ulike grunner, og etter gjentatte runder, ikke får den informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å gjennomføre de kundetiltak som vårt anti-hvitvaskingsarbeid tilsier at vi må ha på plass når det gjelder næringsdrivende, blant annet knyttet til forretningsmodell og inntekter, har vi rett og slett en plikt til å avslutte kundeforholdet, sier bankens kommunikasjonsdirektør Øystein Schmidt til E24.

Fikk pekefinger av Legemiddelverket

Norvitae har også annonsert på egne nettsider at munnbindene var blitt «kontrollert av Legemiddelverket». I en melding til selskapet 30. november, sier Legemiddelverket at dette ikke stemmer.

Tilsynet ber tidvis om dokumentasjon i forbindelse med at medisinsk utstyr importeres til Norge, men at dette «på ingen måte anses som at Legemiddelverket har gjennomført noen kvalitetskontroll eller godkjenning».

– Vi vil derfor gjøre dere oppmerksom på at dere ikke kan benytte utsagn som «godkjent av Legemiddelverket», «kontrollert av Legemiddelverket» eller lignende i markedsføringen, skriver Legemiddelverket til Solberg og Norvitae i et brev E24 har fått innsyn i.

Solberg sier dialogen med Legemiddelverket kun dreier seg om en presisering, men vedkjenner at formuleringen på nettsiden «kanskje kunne vært bedre».

Han forklarer at munnbindene fremdeles tilfredsstiller krav til bruk i helsevesenet, og er godkjent av det tyske sertifiseringsselskapet TUV Rheineland. Det bekrefter sertifiseringsselskapet til E24.

Forsinkelser og betalingsanmerkninger

Heller ikke levering av munnbind til sluttkunden har gått helt på skinner.

Det vises på selskapets Facebook-side, der flere kunder har klaget på at varene «aldri kommer».

Ifølge Solberg skyldes dette blant annet forsinkelser knyttet til en orkan som gjorde at transporten ble forhindret. Solberg skriver til E24 at Tollvesenet også «hadde glemt å fotografere informasjon på produktene knyttet til blant annet utløpsdato og lot-nummer», som gjorde at leveransen måtte kontrolleres ytterligere.

Dette førte til at flere hundre kunder ble berørt, skriver Solberg.

Selskapet har siden oppstarten i mars 2020 pådratt seg en rekke mindre betalingsanmerkninger. Ifølge Forvalt.no har selskapet totalt 15 anmerkninger fra mai 2015 og frem til februar i år.

Kreditorene er hovedsakelig logistikk- og markedsføringsselskaper som DHL, Finn.no og Brønnøysundregistrene.

Solberg sier anmerkningene stort sett ikke stammer fra Norvitae, men selskapet han tidligere drev under samme organisasjonsnummer, kalt Value Media og som skal ha drevet med markedsføring og filmproduksjon.

– Betalingsanmerkningene er fra den tidligere virksomheten selskapet drev med for mange år siden (bla markedsføring og filmproduksjon), og samt et krav i forbindelse med noen annonsekampanjer hvor vi har klaget på fakturaen fra selger, skriver han.

Totalt beløper anmerkningene seg til 121.358 kroner, ifølge Forvalt.

Publisert: Publisert: 21. februar 2021 17:45