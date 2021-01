Boeing betaler 2,5 mrd. dollar etter 737 Max-ulykkene

Av disse er 500 millioner dollar erstatning til de pårørende etter de to fatale ulykkene. Boeing opplyser selv torsdag kveld at de har godtatt summen.

Flytypen 737 Max fra Boeing krasjet to ganger i løpet av i løpet av fem måneder i 2018 og 2019. Vis mer byoutline Elaine Thompson / AP

Boeing har gått med på å betale ut over 2,5 milliarder dollar, tilsvarende 21 milliarder kroner, i bøter for å slippe påtale etter flyulykkene med Boeings flytype 737 Max.

Det skriver blant andre CNBC, som siterer USAs justisdepartement på opplysningene.

ABC News har fått tilgang på rettsdokumentene, og skriver at milliardene inkluderer 243,6 millioner dollar i bøter, 1,7 milliarder dollar i kompensasjon til flyselskapene og 500 millioner dollar til pårørende og etterlatte etter flyulykkene.

To ulykker på fem måneder

Nyhetsbyrået AFP skriver at påtalemyndighetene mener Boeing «valgte profitt over ærlighet» når det gjaldt flytypen.

Boeing bekrefter opplysningene i en egen pressemelding torsdag kveld, norsk tid.

«Avtalen er basert på adferden til to tidligere Boeing-ansatte og deres bevisste unnlatelse i å informere [FAA] om endringer i [flyets manøvreringssystemer], skriver blant annet flyprodusenten i meldingen.

– Jeg mener bestemt at å gå inn i denne avtalen er det rette for oss å gjøre – et steg som på hensiktsmessig vis anerkjenner hvordan vi kom til kort i våre verdier og forventninger, skriver Boeing-sjef David Calhoun i meldingen.

Boeing-aksjen er ned 1,16 prosent i etterhandelen.

Det er mer enn 20 måneder siden Boeings 737 Max-fly ble satt på bakken etter to fatale ulykker.

I løpet av fem måneder mistet til sammen 364 mennesker livet da et av Lion Airs 737 Max-fly styrtet utenfor kysten av Indonesia i oktober 2018, og et fly av samme type fra Ethiopian Airlines styrtet utenfor Addis Abeba i mars året etter.

Først like før jul tok et 737 Max-fly igjen av med passasjerer. Flyturen i USA ble den første i landet siden flyene ble satt på bakken.

Saksøkt av Norwegian

Norwegian er blant flyselskapene som tok i bruk 737 Max-flyene før de måtte settes på bakken etter ulykkene.

Flyselskapet anklaget i fjor sommer Boeing for svindel og kontraktsbrudd etter kanselleringen av en ordre på 97 fly, og sendte inn et søksmål mot flyprodusenten.

Norwegian varslet søksmålet i forbindelse med at flyselskapet kansellerte en ordre på 97 fly, som ifølge Boeing har en listepris på 12,65 milliarder dollar, eller 122,34 milliarder kroner.

Flyselskapets advokat skriver i søksmålet at søksmålet kommer på grunn av Boeings «grove uaktsomhet, svindel og kontraktsbrudd» knyttet til kjøpet av 737 Max- og 787 Dreamliner-flyene.

«I stedet for å levere det de har lovet, har Boeing bevisst villedet og utelatt informasjon, utvist grov uaktsomhet og rufsete produksjon, og laget fly med vesentlig svekket verdi og nytte, hvor det i Max-flyenes tilfelle fikk tragiske og dødelige konsekvenser,» skrev Norwegians advokat i søksmålet.

Norwegian har så langt ikke besvart E24s henvendelser sent torsdag kveld.

