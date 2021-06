Danske Egmont blir eneeier av Cappelen Damm

Egmont kjøper Bonniers andel i Cappelen Damm – og Norges største forlag blir dermed heleid av det danske mediekonsernet som fra før eier blant annet TV 2.

Konsernsjef Steffen Kragh i Egmont på vei inn i Cappelen Damms lokaler.

Det melder Egmont i en pressemelding.

Konsernsjef Steffen Kragh i Egmont sier at da muligheten for å kjøpe Bonniers andel oppsto, grep Egmont den med glede.

– Posisjonen som 100 prosent eier i Cappelen Damm passer svært godt med vår langsiktige, publisistiske rolle i Norge. Jeg er stolt over Cappelen Damms forfattere, forleggeri og digitale utvikling, sier Kragh i pressemeldingen.

Han er nå på plass i Oslo for å informere de ansatte.

Forlagsdirektør Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm og Konsernsjef Steffen Kragh i Egmont.

Egmont er et av Nordens ledende mediekonsern og eier blant annet Nordisk Film, TV 2 og en rekke magasiner. I 2012 kjøpte Egmont ut A-pressens eierandel i TV 2 og ble heleier av den norske TV-kanalen. Nå styrker de sin posisjon ytterligere i Norge med oppkjøpet i Cappelen Damm der de fra før eide 50 prosent.

– Vi brukte kort tid på å bestemme oss da vi fikk muligheten, fordi avgjørelsen er i tråd med våre ambisjoner om å videreutvikle vår publisistrolle, sier Kragh.

Det skapte en viss usikkerhet i det norske forlagshuset da Bonnier kjøpte seg stort opp i konkurrenten Strawberry Publishing. Samtidig var Konkurransetilsynet sterkt bekymret for oppkjøpet - og det endte med at Bonnier Books justerte ned andelen de ville kjøpe fra 70 prosent til 45.

Nå har Bonnier gitt Egmont muligheten til å kjøpe Boniers andel i Cappelen Damm, og beslutningen om å overta tok Egmont raskt. Nå meldes overtagelsen av Bonniers aksjer til konkurransetilsynet, og kjøpet er betinget av myndighetenes godkjennelse.

Kragh understreker i pressemeldingen at Egmont ikke har planer om omlegginger og endringer.

– Cappelen Damm styrer skuta svært godt. Jeg har fulgt utviklingen tett som styreleder og vil gjerne skryte av det arbeidet Cappelen Damms medarbeidere har stått for, sier Kragh.

Forlagsdirektør Tom Harald Jenssen skal ikke ha blitt informert før i går kveld, men sier i pressemeldingen at han er glad for at det ble Egmont som tok over hundre prosent.

– Deres verdier og ambisjon er sammenfallende med våre. Egmont står 100 prosent bak Cappelen Damms kontinuerlige arbeid for å sikre bransjens kollektive løsninger med fastprisregulering og normalkontrakter. Dette er bra for forfatterne, bra for leserne og bra for de ansatte, sier Jenssen.