Apotekforeningen stanser ompakking av munnbind

Det har den siste uken vært stort fokus på ompakking av munnbind etter at Idar Vollvik ble pågrepet, mistenkt for å ha pakket og merket om munnbind. Legemiddelverket tror at apotekene har begått regelbrudd ved å pakke om munnbindene.

– Jeg har akkurat sendt ut melding til apotekene, Jostein Soldal, kommunikasjonssjef i Apotekforeningen til E24.

I meldingen står det at apotekbransjen er enige om å slutte med ompakking fra nå, ettersom leveringssituasjonen er bedre, og at produsentene sender ut flere pakker med færre munnbind.

Apotekene har tidligere pakket om munnbind fra større esker, og solgt i mindre forpakninger. Ifølge flere tips E24 har mottatt fra lesere, har apotekene solgt munnbind i både brune papirposer, og plastposer uten merking.

– Det har ingenting med Idar Vollvik-saken å gjøre?

– Nei, men det har å gjøre med vi har vært i en dialog med Legemiddelverket, og de har presisert for oss at dette ikke er slik man bør drive med, i hvert fall så lenge markedet er dekket, sier Soldal.

Han sier videre at de ikke venter noen sanksjoner, og at de har rettet seg etter regeltolkning fra Legemiddelverket.

Mistenker regelbrudd

Enhetsleder i Legemiddelverket Tove Jahr forklarer at bakgrunnen for beslutningen er at det har blitt påpekt ompakkingen av medisinske munnbind, som kun er i tråd med regelverket når det foreligger en avtale med produsentene.

– Har apotekene brutt reglene frem til dette tidspunktet?

– Apotekene har pakket om fra 50-pakninger med munnbind og solgt i mindre format, om de ikke har en avtale med produsent er det forhold som ikke er helt i tråd med regelverket.

– Til deres kjennskap, tror dere at det er brudd på regelverket?

– Ja, det tror vi. Apotekforeningen har nå bekreftet at de vil slutte med ompakkingen, og det er vi glad for.

Jahr trekker frem at apotekene har erfaring med anbrudd, og at hovedforskjellen ligger på at apotekene har pakket om, mens Idar Vollvik er mistenkt for å ha merket om.

Hun understreker at det er stor forskjell mellom saken mot Vollvik, og det apotekene har gjort. Legemiddelverket mener apotekene på sin side har pakket om munnbindene til mindre pakninger.

Vollvik er på den andre siden mistenkt for å ha pakket om ikke-medisinske munnbind, og solgt de som medisinske.

– «Alle» pakker om munnbind

Fredag sa Idar Vollvik til E24 at han erkjente å ha pakket om munnbind, men nekter fortsatt straffskyld. Årsaken til det forklarer han er at «alle» pakker om munnbind.

– Altså å pakke om munnbind er ikke straffbart. Apotek, kjeder, og alle gjør det. Det er ikke noe feil i det. Det er merking vi har feilet på.

Han forteller videre at de kommer i esker på 2.000, og at de pakkes om til mindre forpakninger. Han poengterer at det er merkingen av munnbindene hvor han og hans selskap har gjort feil.

– Vi syns selv at vi har vært en av de flinkeste der, sa han.

Utsagnet fikk sjefen i nettapoteket Farmasiet, Hans Kristian Furuseth, til å reagere.

– Det gjør ikke vi i Farmasiet, fortalte han.

– Vi hadde aldri åpnet pakker med munnbind, og videre solgt disse til våre kunder. Våre leverandører ville heller ikke gjort dette.

