Det var helt tilfeldig at den store båten på bildet var i nærheten da Equinor-brannen brøt ut

Da det brant på Melkøya, fikk Equinor hjelp til slukkingen av en båt som var langt mer effektiv enn deres egne båter. Båten er normalt tre timer unna.

Brann på Equinors anlegg Melkøya 28. september. Her pågår slukkingen. Båten markert i rødt er Esvagt Aurora, som tilfeldigvis var i Hammerfest da brannen brøt ut. Vis mer byoutline Christian Kråkenes, NRK

Publisert: Publisert: 30. oktober 2020 12:57

Det brant heftig på Equinors gassanlegg på Melkøya for en måned siden. Petroleumstilsynet (Ptil), politiet og Equinor gransker nå hendelsen.

Aftenposten/E24 har fått innsyn i deler av Ptils granskning. De kartlegger nå kapasiteten til Equinors brannberedskap, herunder hvor langt deres vannkanoner kunne spyle.

Hjelpebåt var tilfeldigvis i nærheten

Equinor fikk bistand fra tre båter under slukkingen. To av dem var deres egne taubåter, Pax og Audax. De er på kontrakt fra rederiet Østensjø.

Langt mer hjelp fikk de imidlertid fra beredskapsbåten Esvagt Aurora. Den 87 meter lange båten var tilfeldigvis bare ti minutter unna da brannen brøt ut.

– Jeg tror ikke vannet fra deres egne båter traff brannen. Deres rekkevidde er ikke like lang som vår. I tillegg var det mye vind, sier danske Chris Hansen.

Han er overstyrmann på Aurora.

Båten ligger vanligvis i beredskap på Goliat-feltet, 85 kilometer fra Hammerfest. Den er ikke på kontrakt med Equinor, men med Vår Energi, som er operatør på feltet.

Rederiet Esvagt opplyser selv at de var «heldige» som var i Hammerfest da de ble spurt om å bistå.

– Det var helt tilfeldig, sier Hansen.

Han forteller at båten skulle på en årlig kontroll.

– Vi ville brukt 3–3,5 timer fra Goliat-feltet til Melkøya, legger Hansen til.

De var i stedet på plass innen 10 minutter.

Equinor brukte nesten åtte timer på å slukke brannen. Aurora spylte i rundt fem timer.

Esvagt Aurora ligger vanligvis i beredskap ute på Goliat-feltet. Vis mer byoutline Esvagt

Langt mer effektiv enn egne båter

Petroleumstilsynet har spurt Equinor om hvor langt brannvannet fra deres egne båter kan spyle. Aftenposten/E24 har fått innsyn i svaret:

Vannet når 130 meter i lengden og 50 meter i høyden. De kan maksimalt spyle 40.000 liter vann i minuttet.

Det står i kontrast til langt mer kraftfulle Aurora.

Vannet når 180 meter i lengden og 110 meter i høyden. Den kan maksimalt spyle 120.000 liter vann i minuttet.

Aurora hadde med andre ord tre ganger så stor effekt som hver av deres egne båter. I tillegg kunne den spyle større høyde og avstand.

– Vi ble glade og stolte av å hjelpe til. Vi traff ikke brannen godt nok da vannpumpene ble aktivert. Dermed flyttet vi oss gradvis nærmere land. Etterhvert fikk vi meldinger fra anlegget om at vi traff brannen, sier Hansen.

– Hvordan opplevde dere hendelsen?

– Vi har jo alle sett actionfilmer. Eksplosjoner kan skje. Men det føltes ikke så dramatisk, sier han.

Foruten Pax og Audax har Equinor en tredje taubåt fra Østensjø. Disse båtene er en del av beredskapen på Melkøya. Den tredje, Dux, ble ikke brukt til slukkingen.

Utsikten fra Esvagt Aurora da båten bisto Equinor i å slukke brannen på Melkøya utenfor Hammerfest. Vis mer byoutline Esvagt

Båtene brukes bare «ved behov»

Aftenposten/E24 har stilt Equinor en rekke spørsmål på e-post.

«Brannvernberedskapen på anlegget skal ivaretas av stasjonære slukkesystemer, mobile systemer, industrivernlag med røykdykkerkompetanse og lokalt brannvesen.»

Det skriver Eskil Eriksen i en e-post til Aftenposten/E24. Han er kommunikasjonssjef i Equinor.

«Våre tre taubåter er utstyrt med kanoner og brukes ved behov. Forsyningsbåter inngår ikke i den stående brannvernberedskapen for Hammerfest LNG», skriver han.

Om Hansens påstand om at deres egne båter ikke traff brannen, svarer Eriksen:

«Vi er veldig takknemlige for assistansen vi fikk fra Esvagt. Omstendighetene under hendelsen er fortsatt under gransking og etterforskning. Det blir derfor ikke riktig av oss å kommentere på uttalelser om dette.»

Ptil har også bedt om dokumentasjon på tiltak dersom anleggets vannpumper er ute av stand. Aftenposten/E24 har ikke fått innsyn i svaret. Ptil ønsker ikke å si noe om bakgrunnen for spørsmålet. De avventer med å kommentere saken før de er ferdige med granskningen.

Equinor svarer ikke på om vannpumpene på land var ute av stand. De kommenterer heller ikke hvorfor Dux ikke ble brukt. Eller hvor avgjørende hjelpen fra Aurora var. Kastelengden og effekten av vannpumpene på land sier de heller ingenting om.

Eldar Sætre: – Du vet ikke om brannen ville dødd ut

Torsdag la avtroppende konsernsjef Eldar Sætre frem Equinors resultat fra tredje kvartal.

Avtroppende konsernsjef Eldar Sætre i Equinor. Vis mer byoutline Terje Bendiksby

Da stilte Aftenposten/E24 ham spørsmål om brannslukkingen. Sætre presiserer at det ikke er klarlagt hvor stor rolle Aurora hadde.

– Du vet ikke om denne brannen ville dødd ut, sier han.

Han kan ikke svare på om anleggets slukkekapasitet var tilstrekkelig.

Omfattende arbeid

Anlegget på Melkøya kan bli stengt i inntil ett år. Det varslet Equinor mandag. Nedetiden skyldes skadene etter brannen.

– Det er behov for ganske omfattende arbeid, sa Eriksen til E24 mandag.

Ingen personer ble skadet i brannen. Årsaken til brannen er fortsatt ukjent. Equinors egen granskning vil pågå ut året.

Bare dager før brannen ble det funnet flere avvik på anlegget. Et tilsyn viste at avvik fra 2017 ikke var fulgt opp godt nok. Det er ennå ikkje kjent om disse avvikene har sammenheng med brannen.

