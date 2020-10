Strømaktør om prisjuksbeskyldninger: – Spekulerer i at strømkunder ikke forstår markedet

– Flere norske strømselskaper lurer kundene sine systematisk, sier tidligere mobiltopp Haakon Dyrnes. Nå lanserer han sitt eget strømselskap, og ber samtidig om langt strengere regulering av bransjen.

BYTTER BEITE: Mangeårig telekomtopp og Komplett Mobil-gründer Haakon Dyrnes satser på strømsalg med nyetablerte Klarkraft. Han etterlyser langt strengere regulering av bransjen. Vis mer byoutline Komplett Mobil

29. oktober 2020

I forrige uke ble det kjent at Forbrukerrådet mener de har avdekket omfattende prisjuks hos 29 strømselskaper, og har klaget inn selskapene til Forbrukertilsynet.

– Hemmelige priser er åpenbart et problem i bransjen, men man må ikke tro at å rydde opp i denne ene saken vil fikse problemene. Flere aktører lurer kundene sine systematisk, og saken Forbrukerrådet tar opp er bare ett av mange problemer som bør belyses, sier Haakon Dyrnes.

Han er gründer og sjef i Klarkraft, et nytt strømselskap som etableres i disse dager. Ambisjonen, i tillegg til å tjene penger, er å bidra til endring i en bransje som for lengst har fått et cowboy-stempel.

Dyrnes oppfordrer norske myndigheter til å hjelpe forbrukerne ved å innføre en langt strengere regulering av bransjen.

– Rydder man opp i denne ene tingen, vil bransjen finne nye måter å lure kundene på. Det må sterkere lut til, sier Dyrnes.

Tirsdag avfeide Fjordkraft, som er ett av selskapene Forbrukerrådet trekker frem, beskyldningene om prisjuks. Selskapet mener det er «godt innenfor gjeldende regler og retningslinjer i markedet».

Trenger ikke varsle direkte om prishopp

Forbrukerrådet har særlig kritisert de såkalte innkjøpsprisavtalene for strøm der selskapene, i tillegg til de vanlige pristilleggene, også legger på et hemmelig tillegg.

– Veldig mange aktører hever prisene uten at kundene får det med seg, og her er det interessante forskjeller mellom telekom og strøm. I telekom må alle endringer som er ugunstige for kunden varsles skriftlig minst 30 dager i forkant. Strømselskaper trenger ikke å gjøre dette, her holder det å legge ut informasjonen på «Mine sider» eller i en app, så kunden selv aktivt må finne frem til dette. Det opplever vi at de færreste gjør, sier Dyrnes.

Han har selv lang fartstid i telekom som leder for Tele 2 og Komplett Mobil. Han var også med på å starte sistnevnte, som ble solgt til Ice i 2019.

Blant de øvrige aksjonærene i Klarkraft er porteføljeforvalter Tore Mengshoel i Arctic Asset Management, tidligere Hafslund-sjef Christian Berg, CLP-advokat Alexander Lund, Asolvi-sjef Pål Rødseth og Ørjan Hansen, som har bakgrunn fra Telia og Komplett Mobil.

PÅ EIERSIDEN: Tidligere Hafslund-sjef Christian Berg er aksjonær i Klarkraft. Vis mer byoutline Berit Roald / Scanpix

– Mobilbransjen hadde jo et like dårlig rykte i tiden du jobbet der, med lokketilbud på én krone for mobiltelefoner med svindyre abonnementer og lang bindingstid?

– Mobilbransjen har sine svin på skogen, men her har myndighetene tatt tak gjennom sterkere regulering. Man kan på mange måter si at strømselskapene ligger en god del år etter telekom med tanke på å ha kundene i sentrum og kommunisere på en transparent måte, sier Dyrnes.

– Gjemmer seg bak påslagene

Klarkraft vil selge strømavtaler til spotpris pluss påslag, med et fast element på 39 kroner per måned.

Som eneste tilbyder vil imidlertid Klarkraft spesifisere nøyaktig kostnad for de ulike elementene i påslaget, som el-sertifikater og 100 prosent fornybar strøm, og ikke ta noen margin på disse.

– Da jeg byttet strømleverandør til Klarkraft nylig, ringte mitt gamle strømselskap etter to dager og prøvde å få meg tilbake. Da tilbød selgeren 29 kroner i fastpris og 3,49 øre i påslag per kilowattime, og ga inntrykk av at hele påslaget var på grunn av el-sertifikater som de ikke har noen kontroll over. Fakta er at kosten for el-sertifikater nå i realiteten ligger nærmere 0,2 øre, sier Dyrnes.

– Man spekulerer i at kundene ikke forstår markedet og prisene. Da er det lett å gjemme seg bak påslagene, og øke dem uten at kundene får det med seg. Hvem er det som skal beskytte kundene her? Myndighetene, Forbrukertilsynet og NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat, red. anm.) har et stort ansvar i denne saken, sier Klarkraft-sjefen.

Klarkraft vil gi alle kunder 30 dagers skriftlig varsel om prisendringer som er ugunstige for dem, og tilbyr også såkalt omvendt binding. Dette innebærer at selskapet ikke har anledning til å endre prisvilkårene for kunden de første 24 månedene, uten at det er noen bindingstid for kunden.

– Strømselskapene lokker deg inn med fantastiske velkomsttilbud som innebærer at de går i tap, men etter en stund blir du overført til en prisplan som er vesentlig dyrere. Jeg synes det er sjokkerende at slike endringer ikke må varsles skriftlig i forkant, sier Dyrnes.

– Bare 50–200 kroner i året

Strømselskapenes bransjeorganisasjoner Energi Norge og Distriktsenergi rykket ut med en pressemelding i løpet av helgen som imøtegår kraftsalven fra Forbrukerrådet.

Her omtales blant annet det Forbrukerrådet stempler som hemmelige priser som «kostnader som er lite synlige for kundene».

«Disse kostnadene utgjør i de fleste tilfeller mellom 50 og 200 kroner i året, altså betydelig mindre enn Forbrukerrådet hevder», heter det i meldingen som er signert Energi Norge-sjef Knut Kroepelien og Distriksenergi-sjef Knut Lockert.

– Så det er greit å operere med skjulte priser så lenge ikke omfanget per kunde er så høyt?

– Nei, overhode ikke. Men Forbrukerrådet hevder at det er snakk om tusenvis av kroner, og vår ringerunde til noen av aktørene har vist at omfanget er i en betydelig mindre størrelsesorden. Når det er sagt, må kunden få klar informasjon selv om det bare er snakk om en krone ekstra, sier Lockert til E24.

TONER NED: Distriktsenergi og adm. direktør Knut Lockert mener Forbrukerrådet overdriver omfanget av strømselskapenes skjulte kostnader. Vis mer byoutline Distriktsenergi

Han mener flere av tiltakene til Klarkraft høres fornuftige ut.

– Utfordringen med å spesifisere de ulike påslagene er at også disse varierer over tid, både for el-sertifikater og handelskostnader på Nordpool. Men det er ingen unnskyldning for bransjen, som kan imøtegå dette med en sikkerhetsmargin i egne priser for å a ta høyde for slike svingninger, sier Lockert.

For å sikre et «enklere og tryggere strømmarked for kundene», foreslår Energi Norge og Distriktsenergi å innføre en frivillig sertifiseringsordning for strømselskapene, en forbedret prisportal for strømpriser samt å straffe regelbrudd for salg og markedsføring gjennom bøter og inndragning av omsetningskonsesjon.

