Olav Thon Eiendomsselskap med milliardunderskudd

Virusutbruddet tvinger frem store nedskrivninger for kjøpesenteraktøren Olav Thon Eiendomsselskap, som noterer et underskudd på 2,7 milliarder kroner i første kvartal.

Publisert: Oppdatert: 20. mai 2020 14:21 , Publisert: 20. mai 2020 13:10

Olav Thon Eiendomsselskap melder om et kraftig resultatfall til minus 2,7 milliarder kroner før skatt i årets første kvartal. Til sammenligning var resultatet på positive 354 millioner kroner året før.

Samtidig melder selskapet at de har justert ned verdien på kjøpesentereiendommene med 1,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en verdinedgang på 4,4 prosent.

Verdien på næringseiendom er samtidig kuttet med 317 millioner kroner, en nedgang på 2,3 prosent.

Til sammen har selskapet gjort nedskrivninger verdt 3,1 milliarder kroner i løpet av kvartalet. Dette inkluderer kjøpesentrene og næringseiendom, i tillegg til finansielle instrumenter.

Olav Thon Eiendomselskap forvalter totalt 77 kjøpesentre i Skandinavia, inkludert flere av Norges aller største målt etter omsetning. Av dette forvaltes 16 av sentrene for eksisterende eiere.

Thon-aksjen faller rett etter resultatfremleggingen, og er i skrivende stund ned 1,5 prosent. Så langt i år er selskapet for øvrig ned 23,42 prosent på Oslo Børs, betydelig mer enn Hovedindeksen.

Venter store variasjoner

Thon skriver i dagens rapport at leietagere av butikk- og serveringslokaler har blitt betydelig rammet av coronakrisen, noe som gjør at man mangedobler tapsavsetningen relatert til kundefordringer fra 15 til 77 millioner kroner i første kvartal.

Selskapet skriver at «avsetningen inneholder høy grad av usikkerhet, og den vil ventelig påvirkes av tiltakspakkene som regjeringen har vedtatt og som vil tilgodese mange av konsernets leietakere. Det forventes at avsetningene kan variere betydelig i nær fremtid, basert på varighet og utviklingen i pandemien.»

Også verdien av investeringseiendommene til konsernet ventes å «vise store variasjoner» fremover, ifølge rapporten.

Vurderer å kutte i leiekostnader

I løpet av kvartalet, som strekker seg til den 31. mars, fikk konsernet inn 625 millioner kroner i netto leieinntekter, ned fra 667 millioner kroner året før.

I lys av utbruddet av coronaviruset, skriver selskapet at de har «uttrykt generell vilje» til å sette ned leiekostnadene for de som er spesielt rammet av pandemien.

Konsernet har imidlertid ikke inngått noen bindene avtaler om å redusere leien før utgangen av kvartalet. Det betyr at endringer i leiekostnadene ikke anses å påvirke tallene for forrige kvartal.

Flere store butikkjeder har reagert på at store gårdeiere, inkludert Thon, har vist liten vilje til å kutte i leien i en vanskelig periode for handelsbransjen. Gårdeierne har hovedsakelig tilbudt utsettelser av innbetaling, men nå virker det altså som at Thon har snudd, og vil likevel tilby lettelser i leien.

Samtidig skriver konsernet at de kommer til å søke om støtte fra de norske myndighetene. Det gjelder konsernselskapene som har hatt et betydelig inntektsfall som følge av virusutbruddet.

Støtten ventes å redusere risikoen som er knyttet til bortfall av leieinntekter og tap på fordringer, skriver Thon-konsernet.

– Store konsekvenser

Fra før har styret i konsernet bestemt seg for å droppe å betale utbytte for 2019. Det var i utgangspunktet satt til 5 kroner per aksje, eller totalt 518 millioner kroner.

Da beslutningen ble tatt sent i mars, viste konsernet til usikkerheten knyttet til virusutbruddet.

I dagens rapport skriver konsernet at viruset vil fortsette å påvirke dem fremover, og at utsiktene er avhengig av hvor lenge smitteverntiltakene vil vare.

– Covid 19-utbruddet og de iverksatte tiltakene har store konsekvenser både for norsk økonomi generelt og for Olav Thon Eiendomsselskap. Den videre utviklingen vil avhenge av varigheten av smitteverntiltak i Norge, Sverige og utlandet, og hvordan bedrifter, leietakere og privatpersoner vil tilpasse seg en ny hverdag når tiltakene gradvis nedtrappes, sier finansdirektør Arne B. Sperre i en uttalelse.

– På bakgrunn av konsernets finansielle posisjon med høy egenkapitalandel og solide likviditetsreserver, vurderes konsernet likevel til å være godt rustet til å kunne møte de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Olav Thon Eiendomsselskap står stabilt i en urolig tid, sier Sperre.