Lederflukt fra Go-Ahead: Halve ledergruppen har sluttet på et halvår

– Noen slutter, andre begynner. Slik er arbeidslivet og det lever vi helt greit med, svarer togselskapet.

Ikke alt har gått på skinner for Go-Ahead siden oppstarten i desember. Til nå har fire av de åtte topplederne til administrerende direktør Cathrine Elgin sagt opp i selskapet. Her sammen med daværende samferdselsminister Jon Georg Dale under oppstarten av Sørtoget. Vis mer Jan Kåre Ness

Publisert: Oppdatert: 30. juli 2020 19:59 , Publisert: 30. juli 2020 19:42

I løpet av et halvt år har fire av åtte sjefer i Go-Aheads norske ledergruppe, ikke inkludert administrerende direktør, sluttet i selskapet.

Oppsigelsene kommer knappe åtte måneder etter at det britiske togselskapet overtok trafikken på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Selskapet ønsker ikke å begrunne oppsigelsene.

Det er sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt Kristin Monstad, service- og kompetansesjef Ove Jakobsen, økonomisjef Kristoffer Jakobsen og kommersiell sjef Charlotte Malling som siden nyttår har takket for seg. De to siste jobber fortsatt på oppsigelse ut september.

Faser ut to sjefer

Avskjedene bekreftes av HR-sjef Hege Juul-Bruheim i Go-Ahead, som opplyser at hverken kommunikasjonssjefen eller service- og kompetansesjefen vil bli erstattet.

– I oppstartsfasen hadde vi nødvendigvis en ganske stor ledergruppe. Etter hvert som vi har beveget oss over i drift, har vi valgt å redusere ledergruppen vår. Disse rollene er derfor ikke erstattet. Kommunikasjonsressursene har vi valgt å flytte lenger ut i organisasjonen fordi vi vil tettere på kundene og markedet, skriver Juul-Bruheim.

Hun har bedt om at dialogen mellom E24 og Go-Ahead foregår på e-post.

– Ny kommersiell sjef er allerede ansatt og begynner 17. august. Rekruttering av ny person inn i økonomirollen er vi i prosess med, skriver Juul-Bruheim videre.

– Noen slutter, andre begynner

De to førstnevnte stillingene ble ifølge Juul-Bruheim hensiktsmessig å fase ut etter at Monstad og Jakobsen besluttet å fratre.

– Hver gang en leder slutter er det naturlig å vurdere sammensetningen av en ledergruppe. Det har vi gjort denne gangen også og vi har vurdert det slik at nå som Go-Ahead beveger seg inn i en mer tydelig driftsfase, så var det hensiktsmessig å redusere ledergruppen, sier HR-sjefen, som altså fungerer som talsperson i selskapet inntil videre.

– Hva er årsaken til at fire av sjefene i Go-Ahead har sluttet på litt over et halvt år?

– Årsakene til at ansatte velger å slutte er alltid varierende. Dette er flinke folk som får mange tilbud, skriver Juul-Bruheim.

– Hva får dette å si for selskapet, som kan sies å være midt i en corona-rammet oppstart?

– Noen slutter, andre begynner. Slik er arbeidslivet og det lever vi helt greit med. Før Covid-19 leverte vi svært gode resultater, men pandemien har selvfølgelig gitt oss noen utfordringer. I tett dialog med smittevernmyndighetene og Jernbanedirektoratet er vi nå kommet til at vi kan starte opp tilnærmet normal drift fra 3. august. Det gleder vi oss til.

– Selv om vi alltid har lyst til å beholde flinke folk selv, er vi også stolt av at arbeid i Go-Ahead gir våre ansatte nye muligheter i andre selskap. Heldigvis er det mange flinke folk i Norge, og vi har så langt ikke hatt vanskeligheter med å rekruttere ny kompetanse og talent, sier Juul-Bruheim.

Kommenterer ikke

E24 har bedt om kommentar fra administrerende direktør Cathrine Elgin, men fått til svar at hun er på ferie.

Det har så langt ikke lykkes E24 å få kommentarer fra noen av de forhenværende eller nåværende medlemmene i ledergruppen.

Fortsettende operasjonssjef Yngve Kloster sier han ikke ønsker å kommentere saken, mens sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt Kristin Monstad bekrefter at hun sa opp sin stilling på nyåret. Hun ønsker ikke å kommentere saken utover det.

I oktober 2018 ble det klart at Go-Ahead slo NSB og SJ og fikk kontrakten om jernbanetrafikk på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen for de neste ti årene.

De overtok driften den 15. desember i fjor. På grunn av coronasituasjonen måtte selskapet innstille flere av avgangene mellom Oslo-Kristiansand-Stavanger i mars, noe som har ført til mange utsolgte avganger og dyrere billetter.

Onsdag ble det klart at trafikken på Sørlandsbanen vil være tilbake som normalt fra mandag 3. august.

Fakta om Jernbanereformen * Regjeringens jernbanereform innebærer en omfattende konkurranseutsetting av norsk jernbane. * Regjeringen anslår at staten vil spare anslagsvis 12 milliarder kroner de neste ti årene på konkurranseutsettingen av togstrekningene. * Fra 2017 ble Bane Nor delt opp i Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Direktoratet har ansvar for å planlegge, koordinere og kjøpe togtransport og utbyggingstjenester. Det statlige selskapet Bane Nor eier skinnegang, signalsystem og stasjoner, men drift og vedlikehold skal etter hvert konkurranseutsettes. * NSB, nå Vy, ble delt opp i flere selskaper. Norske Tog AS eier tog som leies ut til driftsselskapene, verkstedbedriften Mantena konkurrerer med andre selskaper om vedlikehold av tog og Entur har ansvar for å selge billetter. * Vy sitter kun igjen med ansvar for å kjøre tog og busser og deltar i konkurranser med andre selskaper om ulike togstrekninger. * Britiske Go Ahead vant i oktober 2018 anbudet om å drive Sørlandsbanen fram til 2027. Selskapet kaller tilbudet Sørtoget og tar over driften 15. desember. * Svenske SJ vant i juni i fjor anbudet om Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. Avtalen varer ut 2030. * Vy vant i desember 2019 anbudet om Bergensbanen og Vossebanen. Kontrakten varer i inntil 11 år. * Lokaltogtrafikken rundt Oslo i «Pakke 4 Oslo» har tilbudsfrist neste vår og mulig trafikkoppstart i 2023. Deretter følger «Pakke 5 Øst», «Pakke 6 Oslokorridoren» og «Pakke 7», som består av oppdraget som i dag utføres av Flytoget, ifølge Aftenposten. * Togførere og konduktører beholder jobbene og skifter arbeidsgiver når nye selskaper tar over driften. Renhold og vedlikeholdsarbeid er ikke omfattet av virksomhetsoverdragelsen. Vis mer vg-expand-down