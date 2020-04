Choice-sjefen tror ikke norgesferier kan redde 2020: – Et tapt år

Petter Stordalens hotellkjede Nordic Choice solgte 6.000 rom i påsken. Hotelldirektør Torgeir Silseth tror selv det blir en utvidet norgesferie med familien i år.

TAPER 200 MILLIONER: Nordic Choice går 250 millioner i underskudd i april måned. Ifølge konsernsjef Torgeir Silseth vil de være berettiget til 60 millioner fra statens coronakrisefond i samme måned. Vis mer Nordic Choice

19. april 2020

Myndighetene har bedt nordmenn forberede seg på hjemmesommer.

Men uansett hvor fritt det blir lov å reise rundt, er det umulig at nordmenn alene klarer å dekke inn bortfallet av utenlandske turister, ifølge Torgeir Silseth, konsernsjef i den kriserammede hotellkjeden Nordic Choice.

I påsken lanserte de en tilbudskampanje for sommerbookinger, og 6.000 rom ble solgt – en økning sammenlignet med tilsvarende kampanje i fjor.

– Men med 37.000 rom å fylle hver natt, så er dette bare en dråpe i havet sett opp mot bortfallet av internasjonale reisende i sommer, skriver Silseth i en e-post til E24.

Petter Stordalen-eide Nordic Choice har 206 hoteller i Skandinavia, Finland og Baltikum, og får en stor del av sine inntekter fra reisende innad i Norden.

– Derfor håper vi at man så tidlig som mulig kan begynne å åpne opp for reiser i Norden. Smittefaren i Norge, Finland og Danmark er nok ganske lik for øyeblikket, mens bildet i Sverige kanskje er litt mer uklart, selv om de likevel nå varsler at de ser forsiktig positivt på utviklingen.

Norgesferie hvert år

Torgeir Silseth forteller at selv om et unormalt stort antall nordmenn skulle velge å feriere i sitt eget land i år, vil det uansett være et relativt lite plaster på såret.

– 2020 anser vi allerede som et tapt år. Nå handler det om å begrense tapet så mye som mulig. Hvor mye det kan begrenses, avhenger også av hvor lenge det vil være restriksjoner for reiser og møter, ikke bare i Norge, men også mellom de nordiske landene.

– Kommer du til å feriere i Norge i sommer selv?

– Vår familie ferierer i Norge hvert år da vi har røtter fra Nordmøre og på Sørlandet. I år blir det nok utvidet til nye destinasjoner også, men planene er ikke fastlagt ennå. Kan vi reise utenlands uten å bli satt i karantene etterpå, så blir det garantert også en tur til Sverige og til København hvor vi skal åpne Villa Copenhagen.

FULL STANS: Reiselivsnæringen ble rammet raskest og hardest da coronaviruset kom til Norge. Petter Stordalens Nordic Choice har permittert omtrent 7500 ansatte i Norden. Vis mer Nordic Choice

Taper 250 mill. i april

Det er nå omtrent en måned siden hotellkjeden varslet at de så seg nødt til å permittere eller nedbemanne rundt 7.500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark.

Coronaviruset har bortimot utradert hele inntektsgrunnlaget deres, og selskapet har blødd penger den siste tiden. I april beregnes et tap på 250 millioner kroner.

Ifølge egne anslag, presentert av Torgeir Silseth i Klassekampen, vil staten dekke inn omtrent en fjerdedel av dette.

Hotelldirektøren svarer her på påstander fra avisens politiske redaktør Bjørgulv Braanen, som har spekulert i at Choice-kjeden til sammen vil kunne få «flerfoldige milliarder» fra statens coronakrisefond på 50 milliarder kroner.

Summen er snarere, ifølge Silseth, 60 millioner kroner i april.

Karantene- og kontorhoteller

Som et resultat av tomme hoteller og enda tommere bookinglister, gikk Nordic Choice og Petter Stordalen ut den 20. mars og sa «Vi har kapasitet til å hjelpe».

Der stilte de både lokaler og personale til disposisjon, overfor det offentlige så vel som det private næringslivet.

– Denne krisen har satt oss alle på prøve, men det har vært fantastisk å se all kreativiteten og endringsviljen som finnes i Nordic Choice Hotels. Vi tilbydde tidlig både helseinstanser og offentlige organer og etater å bistå, og flere av våre hoteller avhjelper nå med karanteneopphold og transittopphold, skriver Silseth til E24.

For noen hundrelapper er det også mulig å leie seg et rom til kontorbruk for personer som trenger det.

De helt store inntektene har det imidlertid ikke blitt fra disse alternative måtene å utnytte selskapets lokaler.

– Ingenting av det vi har tilrettelagt for eller gjort av endringer i tjenestetilbudet vårt, er noe vi tjener noe særlig på.