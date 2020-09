Politiet mener Idar Vollvik har merket og pakket om munnbind i Norge

Idar Vollvik (52) pakket om munnbind som ikke er godkjent til medisinsk bruk og merket dem som kirurgiske munnbind, mener politiet. Kirurgiske munnbind er godkjente for bruk i helsevesenet.

Dette er noe av bakgrunnen for at politiet valgte å slå til mot Vollviks lokaler tirsdag.

– Jeg kan bekrefte at det er denne mistanken vi jobber etter. Han har mottatt munnbind som ikke er medisinske, og pakket dem om i Norge. Munnbindene kommer fra utlandet, sier påtaleansvarlig Sigrid Sulland i Vest politidistrikt til VG.

Politiet mener munnbindene ble solgt til Vollviks firma, Vovi AS, som ikke-medisinske munnbind.

Medisinske munnbind Medisinske munnbind er ofte trelags hvite og blå munnbind med ørestrikk. De er beregnet for engangsbruk i helsetjenesten. Munnbindene skal være CE-merket. Norsk bruksanvisning skal følge med. De inndeles i Type I, Type II eller type IIR. Høyere typetall gir høyere filtrering og mer beskyttelse. Type I benyttes for å redusere risikoen for spredning av infeksjoner. Det er disse som skal brukes når det er umulig å holde avstand under pandemien.

Type II er kirurgiske munnbind med høyest filtreringsgrad, som brukes i kirurgiske og medisinske miljøer i helsevesenet.

Type IIR har samme krav som type II, men er i tillegg sprutbestandig. Kilde: Legemiddelverket Vis mer vg-expand-down

De skal senere ha blitt pakket om og solgt som type IIR og type I.

Type I er mest egnet for pasienter og personer som er smittet, mens type IIR er best egnet for helsepersonell. Disse betegnes ofte som kirurgiske munnbind, og brukes på sykehjem og sykehus under coronapandemien.

– Vi mener disse opplysningene er alvorlige. Det er et stort omfang med munnbind det gjelder. Disse har vært til salg på Ludostore i stort omfang, sier Sulland.

Ludostore markedsfører seg som billigst på munnbind.

– Det er stort behov for munnbind i helsevesenet og befolkningen generelt. Skal man selge munnbind, så må det være riktig merket, sier den påtaleansvarlige.

Sulland sier at politiet enda ikke vet om noen av munnbindene er solgt til kommunale helseinstitusjoner eller helseforetak.

– Han har en sentral rolle

– Mener politiet at det er Vollvik som har endret merkingen, eller er det andre aktører som har gjort dette?

– Jeg vil ikke gå noe nærmere inn på dette av hensyn til etterforskningen. Men det er Vollvik selv som er pågrepet og siktet i saken. Vi mener han har en sentral rolle, sier Sulland.

Eksmilliardæren, seriegründeren og nettkremmeren Idar Vollvik ble pågrepet i sitt hjem tirsdag morgen. Han er siktet i saken og satt i politiavhør tirsdag. Samtidig tok politiet seg inn i lokalene hans på Minde i Bergen.

Så langt har politiet aksjonert mot tre adresser i Bergen.

Vollvik erkjenner ikke straffeskyld, opplyser forsvarer Einar Råde til E24.

– Vollvik har i dag vært i et langt avhør som startet i åtte-tiden i dag tidlig. Han kjenner ikke noe straffeansvar for det som har skjedd, sier advokat Einar Råen som representerer Vollvik til E24.

Han opplyser videre at munnbindene politiet har beslaglagt kan være kjøpt i Norge.

Han forklarer at Vollvik nylig har kjøpt et parti fra en annen norsk importør, og at det er disse det har vært problemer med. Advokaten sier at dette ikke er noe Vollvik har kjent til, men at det kan dreie seg om en misforståelse.

Legemiddelverket: Kan ha risiko for brukeren

Legemiddelverket er nå i Bergen og bistår politiet med å undersøke munnbindene.

– Hvis merkingen ikke samsvarer med produktet, kan det ha en risiko for bruker, sier lagleder for medisinsk utstyr i Legemiddelverket, Petter Alexander Strømme, til VG.

– Og hva bør folk som har kjøp disse munnbindene gjøre? Bruke eller kaste? Vi gjør undersøkelser nå og det er uavklart hvilken kvalitet det har. Når vi vet mer vil vi vurdere behovet for å gå ut med mer informasjon.

Så langt samarbeider ikke politiet med andre politidistrikt i saken. Sulland sier det fremdeles er tidlig i etterforskningen, men at hun ikke kan utelukke flere beslag.

Politiet valgte å gå til aksjon mot flere adresser knyttet til Vollvik tirsdag på bakgrunn av flere konkrete, nylige tips.

Vollvik mente han var best i Norge på munnbind

Vollvik har drevet aktiv markedsføring for salg av munnbind på sin egen Facebook-side.

Blant annet hadde han i sommer en konkurranse. I kommentarfeltet skriver Idar Vollviks Facebook-side at de kan «garantere 200 prosent at disse er godkjente til og med fra Legemiddelverket».

I kommentaren kommer det også frem at munnbindene skal ha blitt solgt til blant annet apoteker og «mange offentlige».

VG har i en omfattende artikkel skrevet om at Vollviks firma Vovi AS fire ganger har fått forsendelser med smittevernutstyr stoppet i tollen. Selskapet engasjert derfor en egne personer som undersøkte om dokumentasjonen er god nok.

– Jeg betviler at det er noen i Norge, selv ikke i Legemiddelverket – nå provoserer jeg kanskje – som har mer kompetanse enn oss, sa Vollvik til VG i utgangen av mai.

Etter at Vollviks smittevernutstyr ble stanset i tollen, engasjerte han Jon Simonnæs for å gjennomgå og kvalitetssikre produsentenes dokumentasjon.

– Han ba om hjelp til å finne seriøse leverandører som har ting på stell. Jeg fant tre kanaler - to produsenter i Kina og ett amerikansk selskap, sier Jon Simonnæs i dag.

– Kan det være munnbind fra disse som er beslaglagt i dagens razzia?

– Det kan jeg ikke tenke meg.

– Får Vollvik leveranser også fra andre kilder?

– Det må du spørre ham om. Min rolle var marginal frem til juli. Siden har kontakten med Vollvik vært sporadisk.

E24 har vært i kontakt med de største norske apotekkjedene, som avviser at de har kjøpt munnbind fra selskapet.

Røde Kors Førstehjelp bekrefter at de har kjøpte rundt 130.000 munnbind, fordelt på 2.500–3.000 pakninger da etterspørselen steg i juli og august.

– Vollvik var en av de som hadde god tilgang på munnbind på dette tidspunktet. Vi fikk god dokumentasjon på disse produktene, som var i tråd med myndighetenes krav. Vi fikk også bilder av eskene munnbindene var levert i, som også var riktig, sier administrerende direktør Fredrik Aasebø i Røde Kors Førstehjelp til E24.

Han sier at de ikke selger munnbind fra Vollviks selskap lenger.

– Det vi har gjort etter at denne saken ble kjent er å sjekke den dokumentasjonen vi har fått. Vi har god kontroll både på den, og på hvem som har fått levert munnbind. Skulle noen av våre kunder være usikre på kvaliteten, så bør de ta kontakt med oss så kan vi veilede dem, sier Aasebø.