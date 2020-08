Discovery nedbemanner: 17 stillinger kan bli berørt

17 stillinger kan forsvinne når Discovery setter i gang en ny runde med omorganisering. Siden 2015 har Discovery nedbemannet rundt 100 stillinger.

Publisert: Oppdatert: 24. august 2020 14:01 , Publisert: 24. august 2020 13:35

Coronaviruset satte den opprinnelige planen om å omorganisere på hold. Når TV Norge-eieren nå starter opp igjen, er omstillingen større enn først planlagt, og rundt 17 roller kan bli berørt.

Det kommer frem i en pressemelding.

– Vi har bedrevet en konstant omstilling av selskapet de fem siste årene, og like før COVID-utbruddet i mars gikk vi i gang med en ny omstrukturering av deler av organisasjonen. Etter planen ville denne prosessen innebære en nedbemanning på rundt ni stillinger, sier Espen Skoland, operativ leder i Discovery Norge, i meldingen.

– Erfaringene vi har gjort oss under COVID-perioden har imidlertid lært oss at det er mulig å jobbe annerledes enn vi tradisjonelt har gjort. Samtidig ser vi at behovet for å utvikle lokalt og digitalt innhold er større enn noen gang. Vi må derfor fortsette å omstille oss, og tilpasse oss nye rammebetingelser, fortsetter han.

I tillegg til TV Norge, eier Discovery også Fem, Max, Vox og Eurosport.

– Behovet for å frigjøre ressurser som kan reinvesteres i innhold og digitale tjenester har økt raskt og vil bare bli enda større i fremtiden. Å produsere mer norsk innhold og sport, samt å utvikle brukervennligheten på Dplay er vår hovedprioritet. Omstruktureringen av selskapet er bare ett av flere initiativer som skal hjelpe oss å sikre nettopp dette, sier Skoland.

Discovery har siden 2015 nedbemannet rundt 100 stillinger, mens rundt 60 nye roller har kommet til, opplyses det. De nye rollene som er kommet til er i hovedsak knyttet til Dplay, sport og innholdsproduksjon.

