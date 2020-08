Stortap for Hurtigruten

Det hardt pressede rederiet tapte 32,5 millioner euro, eller 342 millioner kroner, før skatt i årets andre kvartal.

Det er ned fra et positivt resultat på 17,5 millioner euro i fjorårets andre kvartal, ifølge rapporten lagt frem torsdag ettermiddag.

Inntektene i perioden var på 31,4 millioner euro, ned fra 154 millioner euro i samme periode i fjor.

Den bokførte egenkapitalen ved utgangen av juni er barbert til minus 18 millioner euro, eller 190 millioner kroner.

– Svært krevende

– Å drive innen reiseliv i en global pandemi er svært krevende. Reiserestriksjonene strammes til i Norge og alle de viktigste markedene våre, de endres raskere enn før, stadig flere land blir røde og for mange føles reiser langt unna akkurat nå, uttaler finansdirektør Torleif Ernstsen gjennom Hurtigrutens kommunikasjonsavdeling.

Han sier Hurtigruten «er i en langt bedre posisjon enn de fleste andre cruiserederier».

– Majoriteten av gjestene våre kommer fra Nord-Europa. Fra 2021 har vi egne skip som seiler direkte fra både Storbritannia og Tyskland, spesielt rettet mot disse to store markedene. Det går direktefly til Bergen fra flere europeiske byer, og interessen for reiser med ruteskipene langs norskekysten i 2021 er svært god, både blant utenlandske og norske gjester.

I hardt vær

Rederiet ble hardt rammet av at coronakrisen stanset all cruisetrafikk.

Egenkapitalen er barbert. Gjelden, omregnet til norske kroner, beløper seg på 14 milliarder, medregnet kriselånet tatt opp i juni. Analytikere omtaler rederiet som «høyt belånt», men tror ikke gjelden vil velte selskapet.

Da cruisetrafikken åpnet igjen hopet også problemene seg opp ytterligere, etter at flere personer ble bekreftet smittet etter å ha vært ombord på eksepedisjonscruiseskipet MS «Roald Amundsen».

Selskapet har fått krass kritikk for sin håndtering av utbruddet fra flere kanter - blant annet fra helse- og omsorgsminister Bent Høie. Etter smitteutbruddet ble cruisetrafikken strammet inn ytterligere.

Konsernsjef Daniel Skjeldam har tidligere uttalt at det har vært svikt i deres interne prosedyrer. DNV GL skal gjennomføre en uavhengig gransking, på initiativ fra rederiet.

Nå er seilasene til Hurtigruten midlertidig stanset igjen.

Hurtigruten har samtidig leid ut to av skipene til filmteamet som for tiden oppholder seg i Romsdalen for å spille inn den syvende utgaven av «Mission: Impossible», ifølge VG.

Oppkjøpsfond største eier

Den største eieren av Hurtigruten er et Luxembourg-basert selskap styrt av et britisk såkalt oppkjøpsfondsselskap, ved navn TDR Capital. Dette Luxembourg-selskapet eier 81 prosent.

Bak dette selskapet finnes det igjen en mengde eiere, deriblant flere europeiske forsikringsselskaper som alle sitter på små eierandeler. Norske KLP er en av mange slike eiere med en liten prosentvis andel i fondet TDR Capital III som altså eier 81 prosent av Hurtigruten, gjennom flere selskapsledd.

Nest største eier, etter fondet TDR Capital III, er Petter Stordalens norske investeringsselskap Strawberry Equities med 11,6 prosent. Trygve Hegnar er styreleder for Hurtigruten. Hegnar-familiens selskap Periscopus er tredje største eier med 4,9 prosent.

