Konkurransetilsynet varsler inngrep mot sammenslåingen av Intersport og Sport 1

Om 30 dager kan det være over og ut for gigantfusjonen til Gjelsten og Sunde, med mindre de klarer å overbevise Konkurransetilsynet om at forbrukerne ikke får et dårligere tilbud.

Olav Nils Sunde og Bjørn Rune Gjelsten blir ikke forretningspartnere i sportsbransjen helt ennå. Vis mer NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 21. august 2020 13:53 , Publisert: 21. august 2020 13:34

Tidligere Gresvig-eier Olav Nils Sunde og Sport 1-eier Bjørn Rune Gjelsten får ikke uten videre lov til å danne det som vil bli landets største sportsaktør.

Deres ønske var å samle rundt 50 butikker fra det konkursrammede Gresvig (Intersport, G-Sport og G-Max) i samme konsern som Sport 1, landets tredje største sportskjede.

Men Konkurransetilsynet har bekymringer for hva slags konsekvenser sammenslåingen vil få for sportsbransjen. Derfor har det nå sendt ut et andre varsel, et såkalt begrunnet varsel, om at inngrep kan bli aktuelt.

– Vi frykter at kundene som etterspør franchisegiver- og grossisttjenester vil ha få eller ingen konkurrerende leverandører. Redusert konkurranse vil kunne øke kostnadene eller redusere kvaliteten for bedrifter som etterspør slike tjenester, sier prosjektleder Jan Kristoffer Høiland i en pressemelding.

Frykter høyere priser

Tilsynet skriver at markedet for salg av sportsutstyr til forbrukere vil bli ytterligere konsentrert gjennom sammenslutningen.

Etter Konkurransetilsynets foreløpige vurdering vil redusert konkurranse i markedet kunne gi et dårligere tilbud til forbrukerne, f.eks. gjennom høyere priser eller dårlige kvalitet.

Dette varselet har Sunde og Gjelsten 15 dager til å svare på. Deretter har Konkurransetilsynet like lang tid på seg til å behandle tilsvaret. En endelig konklusjon vil vi dermed få innen 2. oktober.

15 møter med Konkurransetilsynet

Fusjonsplanene ble kjent i februar i år, et par uker etter at Gresvig hadde gått konkurs.

Ifølge bostyrer Håvard Wiker var Sunde og Gjelstens bud det eneste akseptable som sikret videre drift for en betydelig del av konsernet.

Planene innebar videreføring av minst 48 butikker. De mindre lønnsomme butikkene har i løpet av de siste månedene blitt lagt ned. 600 har mistet jobben.

Siden Konkurransetilsynet fikk saken på bordet i april, har de fusjonerende partene hatt 15 møter med tilsynet. Samtidig har Konkurransetilsynet hatt fire møter med tredjepartsaktører, to av dem med Stadion, en paraplybedrift for over 100 sportsbutikker rundt om i landet.

Bekymret konkurrent

Stadion-sjef Gisle Daviknes har vært tydelig overfor Konkurransetilsynet på at han er bekymret for hva som vil skje hvis man går fra tre til to store aktører.

I et brev fra slutten av juli skriver advokatfirmaet DLA Piper på vegne av Stadion at de håper tilsynet like tydelig som dem selv ser at konsekvensene av foretakssammenslutningen kan bli alvorlige, med redusert konkurranse, dårligere vareutvalg og mindre mangfold.

XXL-analytiker Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux mener på sin side at sammenslåingen virker som en god løsning.

– I en verden der man i økende grad må konkurrere mot netthandel, spesielt mot Amazon, er det ikke plass til mange store aktører. Man må jo huske på at Gresvig gikk konkurs, noe som tyder på at det er behov for en viss konsolidering, sa analytikeren til E24 tidligere i uken.