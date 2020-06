Scandic Norge: Nedbemanner med 1.000 årsverk

Scandic Norge er i en svært krevende situasjon på grunn av coronakrisen. Nå nedbemanner hotellkjeden med om lag 1.000 årsverk.

Det er usikkert hvor mange ansatte som berøres av kuttene i Scandic, men det er bekreftet at rundt 1.000 årsverk skal bort. Vis mer Scandic

Publisert: Oppdatert: 30. juni 2020 09:54 , Publisert: 30. juni 2020 09:30

Saken oppdateres.

– Vi syns dette er en veldig tung dag, sier Asle Prestegard, fungerende administrerende direktør i Scandic Norge til E24.

Han forteller at mange deler av virksomheten kommer til å bli berørt og vil jobbe med detaljene gjennom sommeren.

– Vi har god dialog med tillitsvalgte og vi har informert de ansatte nå i morgentimene, sier han.

Alle deler av landet kommer til å bli berørt av nedbemanningen. Coronaviruset har fått store konsekvenser for reiselivsnæringen både i Norge og internasjonalt. Krisen har rammet Scandic Norge hardt økonomisk, og de siste månedene har de fleste hotellene vært helt eller delvis stengt.

Som en følge av den økonomiske situasjonen og bortfall av arbeidsoppgaver, har selskapet besluttet å nedbemanne med om lag 1000 årsverk.

– Når ble beslutningen om nedbemanningen tatt?

– Dette er ting vi har jobbet med den siste tiden, og ikke noe vi har gjort brått. Dette er en vanskelig beslutning vi har brukt tid på, sier Prestegard.

Han forteller at mange deler av virksomheten over hele Norge kommer til å bli berørt og vil jobbe med detaljene gjennom sommeren.

Les også Nordic Choice får hastemøte med arbeidsministeren om permitteringsordningen onsdag

– Ønsket å unngå dette

Norske hotellkjeder har i flere uker uttalt at det vil komme nedbemanninger som følge av coronasituasjonen, samt at permitteringsordningen ikke forlenges, noe som har vært en kampsak i bransjen.

Fungerende administrerende direktør Asle Prestegard sier man nå «tilpasser virksomheten til den nye hverdagen».

– Dette er noe vi ønsket å unngå, sier han.

På spørsmål om hotellkjeden noensinne kommer tilbake igjen på samme nivå som før coronakrisen med tanke på antall ansatte, sier han:

– Vi håper vi kommer tilbake igjen, men dette vil ta lang tid. Vi påvirket av restriksjonene, og vi må tilpasse oss en ny hverdag. Det er mange åpne spørsmål akkurat nå, og det er for tidlig å si når vi er tilbake til der hvor vi var før. Men dette vil ta tid.

Nedbemanningsprosessen vil starte i august og får konsekvenser for flere deler av Scandics virksomhet. Nå håper Prestegard politikerne fortsetter å vise handlekraft, og at reiselivsbransjen får nødvendig hjelp i den utfordrende tiden som kommer.

– Vi er takknemlige for støtten vi har fått så langt, som har hjulpet oss å dekke noen av våre faste og uunngåelige utgifter. Nå vil det blant annet være viktig at myndighetene fortsetter med støtteordninger og kommer med lettelser i midlertidige restriksjoner, slik at vi kan ta oss gjennom krisen og beholde så mange medarbeidere som mulig i tiden som kommer, sier Prestegard.

Les også Nordic Choice varsler masseoppsigelser med mindre permitteringsordningen forlenges

Les også Støres bønn til Solberg: Forleng permitteringstiden nå